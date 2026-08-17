 Haos pe litoral, în plin sezon! Steagul roșu, ignorat de turiști. Doi frați au murit, zeci de oameni au fost salvați
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Haos pe litoral, în plin sezon! Steagul roșu, ignorat de turiști. Doi frați au murit, zeci de oameni au fost salvați

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

A fost haos pe litoral, în weekend, după ce steagul roșu a fost arborat în mai multe stațiuni. Deși scăldatul era interzis, numeroși turiști au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în mare. Pentru unii, aventura s-a încheiat tragic.

Steagul roșu, ignorat cu bună știință pe litoral / foto: Shutterstock
Steagul roșu, ignorat cu bună știință pe litoral / foto: Shutterstock

Doi frați, de 17 și 19 ani, au fost scoși din mare în stop cardio-respirator, după ce au intrat în apă în zona Olimp. Medicii au făcut eforturi pentru a-i salva, însă, din nefericire, ambii au fost declarați decedați. În același timp, salvamarii au avut zeci de intervenții în mai multe stațiuni de pe litoral, iar în Eforie Nord un bărbat a fost amendat cu 1.000 de lei după ce a fost salvat de două ori în aceeași zi.

O fetiță de 13 ani, dusă în larg de valuri și curenți

Pericolul reprezentat de marea agitată s-a văzut și într-un alt caz. O fată de 13 ani, din Pitești, a intrat în apă cu un colac, însă valurile și curenții au purtat-o rapid în larg.

Salvamarii au intervenit cu un jet ski și au reușit să o aducă în siguranță la mal. Adolescenta era singură pe plajă, iar salvamarii i-au contactat imediat părinții. Reprezentanții salvamarilor au relatat incidentul și au transmis un nou avertisment pentru turiști:

O fată de 13 ani, din Pitești, a fost scoasă din mare în urmă cu doar câteva momente, după ce a intrat în apă cu un colac și a fost dusă în larg de valuri și curenți. Salvamarii au intervenit rapid și au recuperat-o cu jet ski-ul, aducând-o în siguranță la mal.

Bravo, John! Adolescenta era singură pe plajă. Salvamarii i-au contactat și alertat imediat părinții.

Reamintim: este arborat steagul roșu. Scăldatul este interzis! Nu intrați în mare și nu folosiți colace, saltele sau alte obiecte gonflabile. Pot fi împinse în larg în doar câteva clipe. SUPRAVEGHEAȚI ÎN PERMANENȚĂ COPIII!”.

Cazul fetei este doar unul dintre numeroasele incidente înregistrate într-o zi în care marea a fost extrem de agitată.

Doi frați au murit după ce au intrat în apă la Olimp

Cei doi frați, în vârstă de 17 și 19 ani, plecaseră de acasă, din județul Vaslui, la începutul vacanței pentru a munci pe litoral. Mai aveau doar câteva săptămâni până să se întoarcă acasă cu banii câștigați. Deși steagul roșu era arborat în Olimp, cei doi au intrat în mare pentru a se răcori. Un salvamar a povestit cum a început intervenția.

„Dintr-o dată am auzit țipete de ajutor. Am intervenit, mi-am luat tubul de salvare, am intrat în apă, erau 3 persoane în stare de înec. Unul dintre ei l-am salvat, iar ceilalți 2 băieți, pe unul dintre ei l-am tras de mână, iar valul fiind foarte mare, curentul foarte puternic mi l-a smuls. Da, l-am prins de mână, iar valul fiind foarte mare și curentul mi l-a smuls și l-a dat peste cap, și probabil hula de fund mi i-a tras”, a declarat Adrian Șerban, salvamar, potrivit observator.ro.

Salvamarii au reușit să îl scoată pe băiatul de 17 ani din apă, însă acesta se afla în stop cardio-respirator.

„A fost găsit un pacient în stop cardio-respirator, s-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate fără un rezultat favorabil, pacientul fiind declarat decedat”, a declarat Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanța.

Și căutările pentru fratele mai mare au continuat.

„O persoană fusese deja scoasă, am început căutările pentru a doua persoană și într-un timp spunem noi foarte scurt am reușit să găsim a doua persoană la aproximativ 20-25 de metri față de mal”, a declarat Marian Ciulei, șef scafandri ISU Dobrogea.

Din nefericire, nici fratele de 19 ani nu a mai putut fi salvat, în ciuda zecilor de minute de resuscitare.

Salvamarii, intervenții pe bandă rulantă

Salvamarii nu au avut aproape niciun moment de respiro. Zeci de persoane au fost scoase din apa agitată după ce nu au mai reușit să ajungă singure la mal. Cele mai multe intervenții au avut loc în Eforie, însă salvatorii au avut misiuni dificile și în Olimp, Jupiter și Neptun.

„Sunt niște curenți foarte puternici, lumea nu înțelege, n-ai ce căuta în apă pe steag roșu. Gândiți-vă că steagul roșu e și pentru salvamari, nu numai pentru turiști”, a declarat Vasile Borteș, șeful salvamarilor.

În Eforie Nord, un turist din Călărași a ajuns în aceeași zi de două ori în pericol de înec. După ce salvamarii l-au scos din apă, bărbatul s-a întors în mare, iar curenții l-au tras din nou spre larg.

Salvatorii au intervenit pentru a doua oară și au reușit să îl aducă teafăr la mal. Polițiștii locali l-au amendat cu 1.000 de lei. În aceeași stațiune, doi soți au avut nevoie, la rândul lor, de ajutorul salvamarilor.

„Am intervenit cu ski-ul din dotare. M-am dus, era între 50 și 100 de metri de mal. O dusese, am intervenit, am scos-o. Era pe sub apă doamna, am adus-o la mal. Am fost și l-am luat și pe domnul care era cu doamna”, a declarat Claudiu Popescu, salvamar.

Curentul rip poate trage oamenii în larg în doar câteva minute

La Neptun, un turist din București a trecut prin momente de panică după ce nu a mai reușit să iasă singur din mare.

Unul dintre cele mai mari pericole îl reprezintă curenții rip, care sunt greu de observat de la suprafață. Aceștia se formează în apropierea țărmului și pot trage rapid apa dinspre mal spre larg. Curenții pot apărea chiar și în zone puțin adânci, care par calme și sigure. O persoană prinsă într-un astfel de curent poate fi dusă în larg în doar câteva minute.

În condițiile în care este arborat steagul roșu, intrarea în apă este interzisă. Potrivit legii, persoanele care nu respectă indicațiile salvamarilor pot fi amendate cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Ghid de cumpărături

mircea marius totolici facebook 3 jpg
De ce a murit Marius Totolici. Ce au descoperit medicii legiști Fotbal intern
mircea marius totolici facebook jpg
Tragedie cumplită în familia lui Mircea Rednic! Nepotul antrenorului a murit chiar înainte de nuntă Fotbal intern
image
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii adevarul.ro
image
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat de la români adevarul.ro

Parteneri

image
Echipa de start a FCSB, cu 3 stoperi! Revoluția de sistem a lui Gigi Becali începe cu FC Botoșani. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Au găsit ploșnițe în cameră, dar tot ei au fost dați afară din hotel. Coșmarul unor români în Bulgaria observatornews.ro
image
Dezvăluiri dintr-o scrisoare confidențială, datată 4 iunie și adresată unui director de la Rosatom www.antena3.ro
image
Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era în presă, despre întâlnirile dintre politicieni și membrii CCR. Dogioiu era “scandalizată”, azi e doar tăcută www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții as.ro
image
Ce se întâmplă cu cardul de sănătate de la 1 septembrie. Mai trebuie să îl ai la tine când mergi la medic? playtech.ro
image
Florin Tănase, anunț oficial despre căpitanul FCSB: „A semnat pe doi ani. A ales cu sufletul”. E vorba de 4 milioane de euro! www.fanatik.ro
image
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regula de aur pe care o au Prințesa Kate și Prințul William atunci când zboară cu avionul. Nu se abat de la ea niciodată okmagazine.ro
image
Circulă un obicei potrivit căruia, dacă nu te serbezi, păcălești moartea. Prințesa celebră a refuzat să-și serbeze ziua, misterul de la casa regală okmagazine.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi historia.ro
cuptor_curatare_curatenie_shutterstock 2166945839 jpg
Metoda ieftină și naturală care curăță rapid cuptorul. Vei scăpa de pete în numai jumătate de oră Fapt divers
paine alba istock jpg
Trucul simplu care păstrează pâinea proaspătă mai mult timp. Ingredientul surprinzător pe care trebuie să-l folosești Fapt divers
spalat pe dinti adobestock jpg
Înainte sau după masă? Dentiștii spun când este, de fapt, momentul ideal să te speli pe dinți Fapt divers
Salvamar Mamaia foto Primaria Constanta jpeg
„Să plătească operațiunea de salvare! Plus amendă pentru deranj.” Propunerea lui Vlad Petreanu pentru turiștii care ignoră steagul roșu Actualitate
autostrada istock jpg
Incredibil ce au trăit doi români în Italia. Au condus 100 de kilometri fără să știe că fiul lor murise pe bancheta din spate Național
parc grecia1 jpeg
Un fost aeroport se transformă într-unul dintre cele mai mari parcuri din Europa. Vor fi plantați 30.000 de copaci Internațional
tutankhamon mormant jpg
Rămășițe umane mumificate, vândute online. Cercetătorii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate Internațional
Design fără titlu (5) png
VideoPovestea impresionantă a unui cuplu căsătorit de 80 de ani. Ce fac cei doi în fiecare vineri dimineață Internațional
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net