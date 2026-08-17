Haos pe litoral, în plin sezon! Steagul roșu, ignorat de turiști. Doi frați au murit, zeci de oameni au fost salvați

A fost haos pe litoral, în weekend, după ce steagul roșu a fost arborat în mai multe stațiuni. Deși scăldatul era interzis, numeroși turiști au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în mare. Pentru unii, aventura s-a încheiat tragic.

Doi frați, de 17 și 19 ani, au fost scoși din mare în stop cardio-respirator, după ce au intrat în apă în zona Olimp. Medicii au făcut eforturi pentru a-i salva, însă, din nefericire, ambii au fost declarați decedați. În același timp, salvamarii au avut zeci de intervenții în mai multe stațiuni de pe litoral, iar în Eforie Nord un bărbat a fost amendat cu 1.000 de lei după ce a fost salvat de două ori în aceeași zi.

O fetiță de 13 ani, dusă în larg de valuri și curenți

Pericolul reprezentat de marea agitată s-a văzut și într-un alt caz. O fată de 13 ani, din Pitești, a intrat în apă cu un colac, însă valurile și curenții au purtat-o rapid în larg.

Salvamarii au intervenit cu un jet ski și au reușit să o aducă în siguranță la mal. Adolescenta era singură pe plajă, iar salvamarii i-au contactat imediat părinții. Reprezentanții salvamarilor au relatat incidentul și au transmis un nou avertisment pentru turiști:

„O fată de 13 ani, din Pitești, a fost scoasă din mare în urmă cu doar câteva momente, după ce a intrat în apă cu un colac și a fost dusă în larg de valuri și curenți. Salvamarii au intervenit rapid și au recuperat-o cu jet ski-ul, aducând-o în siguranță la mal.

Bravo, John! Adolescenta era singură pe plajă. Salvamarii i-au contactat și alertat imediat părinții.

Reamintim: este arborat steagul roșu. Scăldatul este interzis! Nu intrați în mare și nu folosiți colace, saltele sau alte obiecte gonflabile. Pot fi împinse în larg în doar câteva clipe. SUPRAVEGHEAȚI ÎN PERMANENȚĂ COPIII!”.

Cazul fetei este doar unul dintre numeroasele incidente înregistrate într-o zi în care marea a fost extrem de agitată.

Doi frați au murit după ce au intrat în apă la Olimp

Cei doi frați, în vârstă de 17 și 19 ani, plecaseră de acasă, din județul Vaslui, la începutul vacanței pentru a munci pe litoral. Mai aveau doar câteva săptămâni până să se întoarcă acasă cu banii câștigați. Deși steagul roșu era arborat în Olimp, cei doi au intrat în mare pentru a se răcori. Un salvamar a povestit cum a început intervenția.

„Dintr-o dată am auzit țipete de ajutor. Am intervenit, mi-am luat tubul de salvare, am intrat în apă, erau 3 persoane în stare de înec. Unul dintre ei l-am salvat, iar ceilalți 2 băieți, pe unul dintre ei l-am tras de mână, iar valul fiind foarte mare, curentul foarte puternic mi l-a smuls. Da, l-am prins de mână, iar valul fiind foarte mare și curentul mi l-a smuls și l-a dat peste cap, și probabil hula de fund mi i-a tras”, a declarat Adrian Șerban, salvamar, potrivit observator.ro.

Salvamarii au reușit să îl scoată pe băiatul de 17 ani din apă, însă acesta se afla în stop cardio-respirator.

„A fost găsit un pacient în stop cardio-respirator, s-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate fără un rezultat favorabil, pacientul fiind declarat decedat”, a declarat Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanța.

Și căutările pentru fratele mai mare au continuat.

„O persoană fusese deja scoasă, am început căutările pentru a doua persoană și într-un timp spunem noi foarte scurt am reușit să găsim a doua persoană la aproximativ 20-25 de metri față de mal”, a declarat Marian Ciulei, șef scafandri ISU Dobrogea.

Din nefericire, nici fratele de 19 ani nu a mai putut fi salvat, în ciuda zecilor de minute de resuscitare.

Salvamarii, intervenții pe bandă rulantă

Salvamarii nu au avut aproape niciun moment de respiro. Zeci de persoane au fost scoase din apa agitată după ce nu au mai reușit să ajungă singure la mal. Cele mai multe intervenții au avut loc în Eforie, însă salvatorii au avut misiuni dificile și în Olimp, Jupiter și Neptun.

„Sunt niște curenți foarte puternici, lumea nu înțelege, n-ai ce căuta în apă pe steag roșu. Gândiți-vă că steagul roșu e și pentru salvamari, nu numai pentru turiști”, a declarat Vasile Borteș, șeful salvamarilor.

În Eforie Nord, un turist din Călărași a ajuns în aceeași zi de două ori în pericol de înec. După ce salvamarii l-au scos din apă, bărbatul s-a întors în mare, iar curenții l-au tras din nou spre larg.

Salvatorii au intervenit pentru a doua oară și au reușit să îl aducă teafăr la mal. Polițiștii locali l-au amendat cu 1.000 de lei. În aceeași stațiune, doi soți au avut nevoie, la rândul lor, de ajutorul salvamarilor.

„Am intervenit cu ski-ul din dotare. M-am dus, era între 50 și 100 de metri de mal. O dusese, am intervenit, am scos-o. Era pe sub apă doamna, am adus-o la mal. Am fost și l-am luat și pe domnul care era cu doamna”, a declarat Claudiu Popescu, salvamar.

Curentul rip poate trage oamenii în larg în doar câteva minute

La Neptun, un turist din București a trecut prin momente de panică după ce nu a mai reușit să iasă singur din mare.

Unul dintre cele mai mari pericole îl reprezintă curenții rip, care sunt greu de observat de la suprafață. Aceștia se formează în apropierea țărmului și pot trage rapid apa dinspre mal spre larg. Curenții pot apărea chiar și în zone puțin adânci, care par calme și sigure. O persoană prinsă într-un astfel de curent poate fi dusă în larg în doar câteva minute.

În condițiile în care este arborat steagul roșu, intrarea în apă este interzisă. Potrivit legii, persoanele care nu respectă indicațiile salvamarilor pot fi amendate cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei.