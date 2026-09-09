Penelope Cruz și Javier Bardem, apariție de senzație la Veneția. Noul lor film a primit 16 minute de aplauze

Penelope Cruz și Javier Bardem și-au făcut apariția pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția, unde au strălucit împreună.

Penelope Cruz și Javier Bardem la Festivalul de Film de la Veneția Foto: 2026 Getty Images

Noul lor film, „Bunker”, care a avut lansarea pe 8 septembrie, a primit ovații de 15 minute întregi din partea publicului.

Penelope Cruz și Javier Bardem, ovaționați la Festivalul de Film de la Veneția

Penélope Cruz a trăit unul dintre cele mai emoționante momente ale Festivalului de Film de la Veneția, izbucnind în plâns în timp ce îl săruta pe Javier Bardem, soțul ei și partenerul din filmul „Bunker”, în timpul ovației uriașe de 15 minute și jumătate care a urmat proiecției de marți seară, potrivit publicației Variety.

Reacția publicului a transformat „Bunker” în filmul cu cea mai entuziastă primire de la ediția din 2026 de până acum, apropiindu-se de recordul stabilit în 2024 de Pedro Almodóvar cu „The Room Next Door”, aplaudat timp de 17 minute.

Pe măsură ce aplauzele treceau de pragul de 10 minute, Cruz, vizibil copleșită, le-a mulțumit spectatorilor, a strâns mâna unui fan extrem de entuziast și, la ieșirea din sala Palazzo del Cinema, s-a oprit să salute mulțimea cu un „Ciao!” cald, acceptând complimentele cu aceeași grație care o caracterizează.

Regizorul Florian Zeller și-a invitat actorii – printre care Patrick Schwarzenegger și Paul Dano – să pășească individual în fața publicului pentru a primi aplauze.

Înainte de proiecție, Cruz a fost una dintre vedetele serii: într-o rochie roșie spectaculoasă, a primit flori de la admiratori și a făcut selfie-uri pe covorul roșu.

Cu o distribuție strălucitoare și cu prestigiul regizorului Florian Zeller, „Bunker” se numără printre cele mai importante producții internaționale ale sezonului festivalier de toamnă.

Povestea filmului „Bunker”

„Bunker” îi aduce pe Javier Bardem și Penélope Cruz într-o dramă tensionată despre un mariaj aflat în pragul colapsului, construit pe un amestec de ambiții profesionale, compromisuri morale și dorințe nespuse. Cei doi interpretează un cuplu căsătorit de 17 ani, care locuiește în Londra împreună cu copiii lor și care încearcă să-și păstreze echilibrul într-o perioadă plină de presiuni.

Miguel, personajul lui Bardem, este un arhitect respectat, iar viața lor pare stabilă până în momentul în care el acceptă un proiect controversat: construirea unui buncăr de supraviețuire pentru Andrew, un miliardar din tech interpretat de Paul Dano. Decizia, aparent profesională, deschide o fisură profundă în relația cu Sofia, personajul lui Cruz, care începe să se întrebe dacă mai împărtășesc aceleași valori sau dacă mariajul lor a devenit doar o rutină bine mascată.

Pe măsură ce Miguel se afundă în proiectul cu implicații morale îndoielnice, Sofia își găsește propriul refugiu profesional și emoțional în colaborarea cu Jeremy Gray, un romancier american carismatic, interpretat de Patrick Schwarzenegger. Prezența lui Jeremy aduce un contrast puternic în viața Sofiei și o obligă să confrunte întrebări pe care le-a evitat ani la rând: ce își dorește cu adevărat, cine a devenit și dacă mariajul lor mai are un viitor.

Filmul, regizat de Florian Zeller, explorează cu finețe dinamica unui cuplu matur, prins între loialitate, dezamăgire și tentația unei vieți diferite. „Bunker” nu este doar o poveste despre un buncăr fizic, ci despre zidurile invizibile care se ridică între doi oameni atunci când valorile lor încep să se îndepărteze.