Câți bani a câștigat o influenceriță poloneză la cules de căpșuni în Germania. A muncit 33 de zile

Agata Witoń, o creatoare de conținut din Polonia populară pe TikTok, a prezentat transparent calculele experienței sale ca muncitor sezonier în Germania. După 33 de zile tânăra a dezvăluit suma cu care s-a întors acasă.

Munca sezonieră în agricultură continuă să atragă numeroși tineri europeni pe timpul verii, însă realitatea din spatele câștigurilor implică efort fizic intens și cheltuieli administrative consistente.

Agata Witoń, o cunoscută influenceriță poloneză de pe TikTok, a decis să experimenteze direct recoltarea căpșunilor pe o plantație din Germania. La finalul celor 33 de zile de lucru, tânăra a tras linie și a prezentat public fiecare euro câștigat și cheltuit.

310 ore pe câmp și plată de 13,90 euro pe oră

Programul zilnic de muncă pe plantație a fost cuprins între 9 și 11 ore pe zi, fără pauze prelungite, influencerița adunând în total aproximativ 310 ore lucrate în cele 33 de zile, potrivit publicaţiei poloneză Plotek.

Plătită cu un tarif orar de 13,90 euro (aproximativ 60 de lei), Agata a încasat un venit brut total de 4.309 euro (circa 18.500 de lei).

Din acest total, tânăra a fost nevoită să scadă treptat toate cheltuielile suportate pe durata șederii în Germania:

Cazarea: 10 euro pe zi, reprezentând un total de 330 de euro pentru întreaga perioadă.

10 euro pe zi, reprezentând un total de 330 de euro pentru întreaga perioadă. Mâncarea și cheltuielile zilnice: 200 de euro luați ca avans pentru alimente și nevoi curente.

200 de euro luați ca avans pentru alimente și nevoi curente. Transportul de întoarcere: 96 de euro pentru combustibil și 58 de zloți pentru taxele de autostradă, drumul dus fiind achitat de fratele său.

Venitul net rămas în buzunar și dezbaterea aprinsă de pe TikTok

După achitarea tuturor costurilor logistice și de trai, influencerița a rămas cu un profit net de aproximativ 3.633 de euro. Schimbând 3.600 de euro, aceasta a încasat în moneda locală suma de 15.336 de lei (echivalentul a circa 15.400 de zloți).

„Trebuie să scădem banii pentru cazare, 10 euro pe zi, adică 330 de euro”.

Bilanțul financiar a stârnit opinii împărțite în mediul online. În timp ce o parte dintre internauți au apreciat venitul considerabil obținut într-o singură lună, alții au subliniat că cele peste 300 de ore de efort fizic intens și uzura corporală nu compensează pe deplin câștigul net.

De la industria auto din Germania la prima fermă de sparanghel din Argeș

După aproape un deceniu în care a activat în departamentul de control al calității din industria auto din Germania, Ionela Georgiana Vișan, o tânără originară din Pitești, a decis să se întoarcă acasă și să parieze pe o afacere agricolă inedită.

Ceea ce a debutat în 2021 ca un simplu experiment ghidat de curiozitate a devenit prima fermă certificată de sparanghel din județul Argeș.

În comuna Căteasca, plantația sa a crescut constant până la o suprafață de 8.000 de metri pătrați, succesul și extinderea afacerii fiind accelerate și prin obținerea unui grant prestigios destinat femeilor antreprenor din agricultură.