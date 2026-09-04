 Cât alcool trebuie să bei pe zi ca să îți crească riscul de cancer. Descoperirea cercetătorilor
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Cât alcool trebuie să bei pe zi ca să îți crească riscul de cancer. Descoperirea cercetătorilor

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Un nou studiu arată că alcoolul ar putea juca un rol mult mai important în decesele provocate de numeroase tipuri de cancer decât se credea până acum. 

Cât trebuie să bei pentru a crește riscul de cancer
Cât trebuie să bei pentru a crește riscul de cancer Foto: arhivă

Ce au descoperit cercetătorii

Timp de decenii, ghidurile federale au recomandat limitarea consumului la două băuturi pe zi pentru bărbați și una pentru femei. În ianuarie, administrația Trump a eliminat aceste limite, sugerând doar că oamenii ar trebui să „consume mai puțin alcool pentru o sănătate mai bună”, potrivit Health Yahoo.

Un nou studiu realizat la Universitatea din Miami arată că procentul de decese atribuite alcoolului s-a dublat, mai ales în rândul tinerilor de peste 20 de ani.

„Deși mortalitatea generală prin cancer a scăzut, am descoperit că procentul de decese atribuibile alcoolului s-a dublat în rândul persoanelor de peste 20 de ani în ultimii 33 de ani”, a declarat autorul principal al cercetării, dr. Chinmay Jani.

Riscul crescut de deces a fost observat în cazul cancerului de sân, prostată, colon, rect, stomac, pancreas și ficat, precum și în cancerele de cap și gât.

Nici măcar un clasic cocktail savurat seara, pe o terasă, nu mai este sigur. „Ceea ce credeam despre alcool este constant erodat de dovezile științifice moderne, care arată că nu există o cantitate sigură de alcool”, a spus cardiologul dr. Andrew Freeman, care nu a participat la studiu. „Această cercetare, alături de multe altele, arată că riscurile asociate consumului trebuie recunoscute pe scară largă”.

Persoanele până în 50 de ani sunt cele mai afectate

Un rezultat notabil al studiului arată că pentru adulții între 20 și 54 de ani, cancerul colorectal a fost principala cauză de mortalitate asociată alcoolului la bărbați și a doua cauză la femei, depășind cancerul hepatic în ambele grupuri. La femei, cancerul de sân a fost pe primul loc.

De asemenea, autorul cercetării a mai demonstrat că nu era nevoie de cantități mari de alcool pentru ca riscul să crească: aproximativ o băutură standard pe zi. În SUA, o băutură standard înseamnă 350 ml de bere, 150 ml de vin sau 45 ml de tărie.

Cum favorizează alcoolul dezvoltarea cancerului

Potrivit Institutului Național pentru Cancer (NCI), alcoolul stimulează apariția și progresia cancerului prin mai multe mecanisme biologice. Consumul de alcool modifică nivelurile hormonale, inclusiv estrogenul, ceea ce explică legătura bine documentată dintre alcool și cancerul de sân.

Alcoolul – adică etanolul – este metabolizat în ficat și transformat în acetaldehidă, o substanță considerată „probabil carcinogenă pentru oameni”. Deși ficatul continuă procesul și convertește acetaldehida în acetat, o moleculă inofensivă, acest mecanism nu este perfect: acetaldehida poate deteriora ADN-ul și poate împiedica repararea lui înainte ca transformarea în acetat să fie completă.

Consumul de alcool generează și stres oxidativ, care afectează ADN-ul, proteinele și funcția celulară, provocând inflamație. În plus, alcoolul slăbește celulele din cavitatea bucală și gât, făcându-le mai vulnerabile la carcinogeni - un efect amplificat în cazul fumătorilor, deoarece țigările sunt o sursă majoră de acetaldehidă.

Alcoolul interferează și cu absorbția unor nutrienți esențiali în reducerea riscului de cancer, precum vitaminele A, C, D și E, dar și folatul din complexul de vitamine B, arată NCI. Toate aceste procese contribuie la crearea unui mediu biologic în care celulele sunt mai expuse deteriorării și transformării maligne.

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