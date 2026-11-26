În Viena se află un bloc atât de lung, încât tramvaiul oprește de patru ori de-a lungul acestuia. Karl-Marx-Hof are o lungime de aproximativ 1,1 kilometri și este considerat unul dintre cele mai impresionante și mai lungi ansambluri rezidențiale din lume. Construit între 1927 și 1930, edificiul a devenit un simbol al arhitecturii moderniste și al istoriei sociale a capitalei austriece, scriu cei de la Polsatnews.

Foto: Kasa Fue Wikimedia Commons

Un simbol al „Vienei Roșii”

Karl-Marx-Hof este situat în cartierul Döbling, în nordul Vienei. Complexul este alcătuit din două corpuri de clădire interconectate, cu o lungime oficială de aproximativ 1.100 de metri. Dacă ar fi calculată lungimea tuturor fațadelor de-a lungul conturului, aceasta ar depăși de două ori lungimea principală a construcției.

Terenul pe care se află complexul era, în secolul al XII-lea, o ramură a Dunării, iar înainte de ridicarea clădirii aici existau grădini.

Proiectul a fost realizat de arhitectul Karl Ehn, discipol al celebrului Otto Wagner, și a făcut parte din programul municipal de locuințe inițiat de social-democrații care conduceau Viena în perioada interbelică.

Între 1923 și 1934, orașul a construit peste 61.000 de locuințe sociale, perioadă în care Viena a primit supranumele de „Viena Roșie”. Karl-Marx-Hof a devenit unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale acestui program.

Fațadele monumentale, de culoare roșie, arcadele și turnurile distinctive i-au adus clădirii porecla de „fortăreața roșie”. Fațada este decorată cu patru sculpturi realizate de Josef Franz Riedl, care simbolizează libertatea, grija, iluminarea și cultura fizică.

O comunitate aproape autonomă

Complexul a fost conceput ca o comunitate aproape autonomă, în care locuitorii să poată beneficia de numeroase servicii fără să fie nevoiți să se deplaseze în alte zone ale orașului.

În interior au fost amenajate:

spălătorii comune;

grădinițe și creșe;

bibliotecă;

cabinet stomatologic;

cabinete medicale;

săli pentru evenimente și spectacole;

restaurante.

Clădirea are între trei și șase etaje. Cele peste 1.000 de apartamente prevăzute inițial dispuneau de toaletă proprie și apă curentă, însă nu aveau băi. Pentru acea perioadă, iluminatul electric în fiecare încăpere reprezenta un progres important, iar unele locuințe aveau și balcoane, considerate un element de lux în prima jumătate a secolului XX.

Construcțiile ocupă doar 18,5% din suprafața totală a terenului. Restul spațiului a fost amenajat cu patru curți interioare, parcuri și grădini. Parcul central al complexului se întinde pe mai mult de 10.000 de metri pătrați.

Locuințe destinate clasei muncitoare

După Primul Război Mondial, Viena se confrunta cu o criză severă a locuințelor, în special în rândul muncitorilor. Karl-Marx-Hof a fost construit tocmai pentru a răspunde acestei nevoi.

Totuși, proiectul a stârnit controverse în rândul claselor mai înstărite. Fațadele roșii și porțile monumentale, care aminteau de intrările în palate, erau percepute de unii drept o demonstrație a puterii politice a stângii.

În februarie 1934, la câțiva ani după inaugurare, complexul a fost implicat în confruntările din timpul războiului civil austriac. Clădirea a fost bombardată de artilerie și a suferit pagube importante, dar a supraviețuit.

A fost renovată integral între 1989 și 1992, iar apartamentele continuă să aparțină municipalității vieneze.

În prezent, Karl-Marx-Hof are peste 1.300 de locuințe, în care pot trăi aproximativ 5.000 de persoane, rămânând unul dintre cele mai impresionante exemple europene de locuire socială și arhitectură urbană monumentală.