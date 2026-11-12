 Decizie radicală într-un bloc din Capitală! Toate balcoanele vor fi demolate după un incident
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Decizie radicală într-un bloc din Capitală! Toate balcoanele vor fi demolate după un incident

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Situație fără precedent pentru locatarii unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei, care s-au trezit peste noapte că vor rămâne complet fără balcoane.

Balcoanele unui bloc din Capitală, puse la pământ
Balcoanele unui bloc din Capitală, puse la pământ Foto: observator

Măsura radicală vine la mai bine de o lună după un incident grav, care a fost la un pas de a se transforma într-o tragedie: mai multe plăci dintr-un balcon situat la etajul 7 s-au desprins pur și simplu în plină zi și s-au prăbușit pe stradă, avariind două autoturisme aflate în parcare.

Din fericire, în momentul impactului nu se afla niciun pieton sau locatar în zonă, însă verificările tehnice demarate ulterior au scos la iveală un pericol major la nivelul întregii fațade.

Expertiza Inspectoratului de Stat în Construcții a arătat probleme la toate balcoanele

În urma inspecțiilor realizate după prăbușirea bucăților de beton, specialiștii au constatat că defecțiunile nu sunt izolate, ci afectează toate celelalte balcoane ale clădirii. Astfel, autoritățile locale, împreună cu experții de la Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), au decis că demolarea integrală a acestora reprezintă singura soluție sigură pentru a elimina riscul unor noi desprinderi și pentru a proteja viața trecătorilor și a locatarilor.

Muncitorii au demarat deja șantierul în urmă cu câteva zile și lucrează în prezent la îndepărtarea structurilor degradate, în paralel cu lucrările de reabilitare termică și anvelopare a imobilului.

Bloc ridicat în 1978, măcinat de crăpături și lipsa întreținerii

Imobilul vizat a fost construit în anul 1978 și, potrivit datelor cunoscute până la acest incident, nu figura pe lista clădirilor cu probleme majore de rezistență structurală. Cu toate acestea, pe fațadă existau crăpături vizibile, iar lipsa unei întrețineri corespunzătoare de-a lungul deceniilor a favorizat degradarea elementelor exterioare, culminând cu prăbușirea plăcilor de la etajul 7.

În paralel cu îndepărtarea elementelor degradate, echipele de muncitori desfășoară și lucrările de anvelopare a imobilului ridicat în anul 1978, încercând să remedieze degradările acumulate în timp pe fațadă.

Prin aceste intervenții integrate, se dorește eliminarea definitivă a riscului de prăbușire a altor bucăți de beton, astfel încât atât proprietarii din bloc, cât și pietonii sau șoferii care își parchează autoturismele în apropiere să poată circula fără teama unui nou accident.

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