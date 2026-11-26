Report uriaș la Joker, joi, 26 noiembrie! Aproape jumătate de milion de euro la tragerea Loto
Noi trageri loto sunt programate joi, 26 noiembrie 2026, iar jucătorii au din nou șansa de a câștiga premii importante. Cel mai mare report este înregistrat la Joker, unde premiul de categoria I a ajuns la peste 2,63 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 492.500 de euro. Extragerile vor începe la ora 18:00, iar numerele câștigătoare vor fi publicate după încheierea acestora.
Rezultatele Loto din 26 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker și Noroc
Loteria Română organizează joi noi extrageri pentru toate cele șase jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Tragerile sunt programate la ora 18:00. Rezultatele vor fi actualizate imediat ce numerele sunt anunțate oficial.
- Loto 6/49:
- Noroc:
- Joker:
- Noroc Plus:
- Loto 5/40:
- Super Noroc:
Reportul Joker depășește 2,63 milioane de lei. Ce premii pot câștiga jucătorii pe 26 noiembrie
Atenția jucătorilor se îndreaptă în special către Joker, unde la categoria I este pus în joc un report de peste 2,63 milioane de lei, adică mai mult de 492.500 de euro.
Și celelalte jocuri organizate de Loteria Română vin cu premii consistente:
- Loto 6/49: report de peste 2,38 milioane de lei (aproximativ 445.400 de euro) la categoria I.
- Noroc: report cumulat de peste 1,38 milioane de lei (aproximativ 259.300 de euro).
- Noroc Plus: peste 159.400 de lei (aproximativ 29.800 de euro) la categoria I.
- Loto 5/40: peste 893.500 de lei (aproximativ 167.000 de euro) la categoria I. La categoria a II-a, reportul depășește 63.200 de lei (aproximativ 11.800 de euro).
- Super Noroc: report cumulat de peste 581.300 de lei (aproximativ 108.600 de euro).
Prin urmare, tragerea de joi aduce în joc premii importante la mai multe categorii, cu Joker în prim-plan datorită reportului de aproape jumătate de milion de euro.
Câte câștiguri a acordat Loteria Română la extragerile precedente
La tragerile loto organizate duminică, 22 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat 25.114 câștiguri, cu o valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.
Noile extrageri de joi le oferă participanților o nouă ocazie de a câștiga, în condițiile în care mai multe categorii de premii au acumulat reporturi consistente.
Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49
Unul dintre cele mai recente câștiguri importante la Loto 6/49 a fost înregistrat la tragerea din 12 noiembrie 2026. Atunci, premiul de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei (aproximativ 980.000 de euro), a ajuns la un jucător din Călărași.
Biletul norocos a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași și a inclus trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Prețul acestuia a fost de 32,50 de lei.
Acesta a fost al patrulea câștig de categoria I obținut la Loto 6/49 în 2026, potrivit informațiilor anunțate de Loteria Română.
Jucătorii așteaptă acum extragerile din 26 noiembrie, în speranța că premiile puse în joc își vor găsi noi câștigători.