Noi trageri loto sunt programate joi, 26 noiembrie 2026, iar jucătorii au din nou șansa de a câștiga premii importante. Cel mai mare report este înregistrat la Joker, unde premiul de categoria I a ajuns la peste 2,63 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 492.500 de euro. Extragerile vor începe la ora 18:00, iar numerele câștigătoare vor fi publicate după încheierea acestora.

Loto 26 noiembrie 2026. Miza de peste 2,63 milioane de lei la Joker! Foto: arhiva

Rezultatele Loto din 26 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker și Noroc

Loteria Română organizează joi noi extrageri pentru toate cele șase jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Tragerile sunt programate la ora 18:00. Rezultatele vor fi actualizate imediat ce numerele sunt anunțate oficial.

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reportul Joker depășește 2,63 milioane de lei. Ce premii pot câștiga jucătorii pe 26 noiembrie

Atenția jucătorilor se îndreaptă în special către Joker, unde la categoria I este pus în joc un report de peste 2,63 milioane de lei, adică mai mult de 492.500 de euro.

Și celelalte jocuri organizate de Loteria Română vin cu premii consistente:

Loto 6/49: report de peste 2,38 milioane de lei (aproximativ 445.400 de euro) la categoria I.

Noroc: report cumulat de peste 1,38 milioane de lei (aproximativ 259.300 de euro).

Noroc Plus: peste 159.400 de lei (aproximativ 29.800 de euro) la categoria I.

Loto 5/40: peste 893.500 de lei (aproximativ 167.000 de euro) la categoria I. La categoria a II-a, reportul depășește 63.200 de lei (aproximativ 11.800 de euro).

Super Noroc: report cumulat de peste 581.300 de lei (aproximativ 108.600 de euro).

Prin urmare, tragerea de joi aduce în joc premii importante la mai multe categorii, cu Joker în prim-plan datorită reportului de aproape jumătate de milion de euro.

Câte câștiguri a acordat Loteria Română la extragerile precedente

La tragerile loto organizate duminică, 22 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat 25.114 câștiguri, cu o valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

Noile extrageri de joi le oferă participanților o nouă ocazie de a câștiga, în condițiile în care mai multe categorii de premii au acumulat reporturi consistente.

Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Unul dintre cele mai recente câștiguri importante la Loto 6/49 a fost înregistrat la tragerea din 12 noiembrie 2026. Atunci, premiul de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei (aproximativ 980.000 de euro), a ajuns la un jucător din Călărași.

Biletul norocos a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași și a inclus trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Prețul acestuia a fost de 32,50 de lei.

Acesta a fost al patrulea câștig de categoria I obținut la Loto 6/49 în 2026, potrivit informațiilor anunțate de Loteria Română.

Jucătorii așteaptă acum extragerile din 26 noiembrie, în speranța că premiile puse în joc își vor găsi noi câștigători.