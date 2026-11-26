Andy Taylor, chitaristul fondator al trupei Duran Duran și unul dintre muzicienii care au definit sound-ul anilor ’80, a murit la vârsta de 65 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul de prostată metastatic, în stadiul 4. Artistul a contribuit la unele dintre cele mai iubite hituri ale formației, printre care „Hungry Like the Wolf”, „Rio” și „Girls on Film”.

Andy Taylor, chitaristul Duran Duran, a murit la 65 de ani. Foto: tmz.com

Andy Taylor s-a stins din viață luni, iar vestea a fost confirmată miercuri printr-un mesaj transmis de membrii Duran Duran și de familia sa. Dispariția sa marchează pierderea unuia dintre muzicienii care au contribuit decisiv la transformarea trupei britanice într-un fenomen internațional.

Într-un mesaj emoționant, colegii săi de trupă au vorbit despre energia, personalitatea și contribuția inconfundabilă a chitaristului la povestea Duran Duran.

„Andy a fost acolo încă de la începutul poveștii noastre. Din momentul în care a sosit în Birmingham, venind din nord-estul Angliei, cu o chitară și o convingere de nezdruncinat în ceea ce puteam deveni, a adus în muzica noastră o energie și o atitudine imposibil de confundat. Felul în care cânta a dat viață pieselor care ne-au purtat în jurul lumii”, au transmis membrii formației.

Aceștia au descris și umorul sec al lui Taylor, perspectiva directă asupra vieții și felul în care personalitatea sa a contribuit la identitatea trupei în anii de glorie.

Andy Taylor, o viață dedicată muzicii și familiei

Soția sa, Tracey, a transmis un mesaj profund emoționant, în care l-a descris nu doar ca pe un chitarist extraordinar, ci mai ales ca pe un soț, tată și bunic iubitor.

„Pentru lume, Andy a fost un chitarist strălucit, dar pentru noi a fost cel mai minunat soț, un tată iubitor și cel mai mândru bunic. A fost stânca familiei noastre. Oricâte experiențe extraordinare i-a oferit muzica, familia a fost întotdeauna pe primul loc.

Nimic nu îl făcea mai fericit decât să ne aibă pe toți împreună. Și indiferent cât de departe l-a purtat muzica, inima lui a fost mereu acasă.”

Familia a mai transmis că Andy a înfruntat ultimii ani cu mult curaj și determinare, fără să-și piardă dragostea pentru viață. Sprijinul și mesajele primite de la fanii din întreaga lume în timpul bolii i-au oferit alinare și putere.

Chitara lui Andy Taylor, ingredientul rock care a diferențiat Duran Duran

În perioada în care scena britanică era dominată de synth-pop, New Wave și estetica New Romantic, Andy Taylor a adus în muzica Duran Duran o componentă rock puternică, ce avea să devină una dintre semnăturile sonore ale trupei, scriu cei de la yahoo.com.

Combinația dintre sintetizatoarele sofisticate ale lui Nick Rhodes, ritmurile dansante și riffurile electrice ale lui Taylor a contribuit la un sound care putea cuceri atât cluburile, cât și radiourile rock.

Nick Rhodes explica, într-un interviu din 2021, de ce chitara lui Andy a fost atât de importantă:

„A funcționat atât de bine pentru că mergea complet împotriva groove-urilor disco și a pulsațiilor electronice care erau populare în Anglia. Era exact ceea ce apreciau și americanii. În America încă se difuza rock la radio FM, iar noi eram singura trupă New Wave cu o chitară atât de puternică. Așa am reușit să trecem de la un public la altul.”

Andy Taylor își amintea cu afecțiune de începuturile formației și de libertatea creativă pe care o simțea alături de colegii săi.

„Încă din ziua în care i-am întâlnit pe Nick, John, Simon și Roger, ei au apreciat cu adevărat contribuția unui puști nordic, gălăgios și versatil. Am crescut cu aceleași discuri de vinil și aceleași concerte, de la David Bowie la Roxy Music, Sex Pistols și, bineînțeles, Chic. Puteam să trec de la un stil la altul ca instrumentist și am dezvoltat un stil hibrid de chitară care se potrivea perfect acestei idei extraordinare de trupă.”

De la „Girls on Film” la fenomenul mondial „Rio”

Andy Taylor a crescut în Cullercoats, în nord-estul Angliei. În adolescență, a descoperit refugiu în muzica unor formații hard rock precum AC/DC și Van Halen și a început să învețe chitara.

După ce a cântat în mai multe trupe fără prea mult succes, în 1980 a găsit un anunț publicat în revista Melody Maker, în care o formație nouă din Birmingham căuta un chitarist energic.

A mers la audiție și i-a întâlnit pe Nick Rhodes, John Taylor și Roger Taylor. Cei trei aveau deja o direcție muzicală și o estetică influențată de David Bowie și Bryan Ferry, dar aveau nevoie de un chitarist care să aducă un plus de energie.

Așa începea povestea unei formații care avea să devină unul dintre cele mai importante nume ale muzicii pop-rock britanice.

După apariția solistului Simon Le Bon, Duran Duran a lansat în 1981 single-ul „Planet Earth”, care a devenit rapid un succes în Marea Britanie. Piesa combina sintetizatoarele specifice New Wave cu chitara electrică incisivă a lui Andy Taylor.

Albumul „Rio”, lansat în 1982, avea să schimbe definitiv destinul trupei. MTV tocmai își construia influența în Statele Unite, iar videoclipurile pieselor „Hungry Like the Wolf” și „Rio” au intrat în rotație intensă, transformând Duran Duran într-un fenomen global.

Trupa a ajuns să fie considerată unul dintre liderii celei de-a doua invazii britanice în America, alături de nume precum Spandau Ballet, A Flock of Seagulls, Human League, Dexys Midnight Runners și Eurythmics.

Succesul a continuat cu albumul „Seven and the Ragged Tiger”, lansat în 1983, care includea hiturile „Union of the Snake” și „The Reflex”. În spatele succesului însă, relațiile dintre membrii trupei deveneau tot mai tensionate, pe fondul conflictelor personale, al diferențelor de viziune muzicală și al consumului excesiv de droguri.

Power Station: un alt capitol important din cariera lui Andy Taylor

În 1984, în timpul unei pauze din activitatea Duran Duran, Andy Taylor a format supergrupul Power Station alături de John Taylor, Robert Palmer și bateristul Tony Thompson, cunoscut pentru colaborările sale cu Chic.

Proiectul a avut un succes internațional, în special datorită pieselor „Some Like It Hot” și „Bang a Gong (Get It On)”, o reinterpretare a hitului T. Rex.

Power Station le-a oferit celor doi membri Duran Duran posibilitatea de a explora un sound mai apropiat de hard rock și funk-rock, într-o perioadă în care simțeau că direcția formației-mamă le limita libertatea muzicală.

În autobiografia sa, „Wild Boy”, publicată în 2008, Andy Taylor explica:

„Muzica pe care am făcut-o împreună cu John în Power Station s-a născut, în parte, din frustrarea că nu puteam cânta în Duran Duran așa cum ne doream. Încă aveam în minte cât de dificil fusese să înregistrăm albumul Seven and the Ragged Tiger, iar când a apărut oportunitatea de a face ceva diferit, am profitat de ea fără să ezităm.”

De-a lungul carierei, Andy Taylor a colaborat și cu artiști precum Rod Stewart, Paul Rodgers și Belinda Carlisle, însă numele său va rămâne legat în primul rând de Duran Duran.

Despărțiri, reveniri și tensiuni care au marcat istoria trupei

În 1985, membrii Duran Duran s-au reunit pentru concertul Live Aid din Philadelphia, într-un moment în care relațiile dintre ei erau extrem de deteriorate.

Taylor descria în autobiografia sa atmosfera din acea perioadă drept una apăsătoare, în ciuda entuziasmului fanilor care îi așteptau.

În 1986, Andy Taylor a părăsit formația pentru a-și începe cariera solo. A lansat albumele „Thunder”, în 1987, și „Dangerous”, în 1990, însă proiectul solo nu a avut succesul pe care îl spera.

În anii ’90, artistul s-a concentrat mai mult asupra vieții personale, petrecând timp alături de soția sa și de copiii lor.

Între timp, Duran Duran a revenit spectaculos în atenția publicului în 1993, cu hiturile „Ordinary World” și „Come Undone”. La începutul anilor 2000, formația trecea însă printr-o nouă perioadă dificilă, în componență rămânând doar Simon Le Bon și Nick Rhodes dintre membrii originali.

În 2001, formula clasică a trupei s-a reunit, iar revenirea a dus la lansarea albumului „Astronaut”, în 2004. Turneul a avut succes, însă vechile tensiuni au reapărut.

Andy Taylor a părăsit din nou formația în 2006, în timpul pregătirilor pentru un nou album, după luni de neînțelegeri cu membrii trupei și cu managementul.

În autobiografia sa, el explica faptul că problemele nerezolvate din trecut au revenit, chiar dacă situația era diferită față de prima despărțire.

Cancerul l-a împiedicat să participe la ceremonia Rock & Roll Hall of Fame

După plecarea din Duran Duran, Andy Taylor a păstrat un profil discret timp de mai mulți ani. În 2019, a revenit în atenția publicului cu single-ul „Love or Liberation”.

În 2022, Duran Duran a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame. Fanii sperau la o reuniune completă a membrilor clasici, însă Andy Taylor nu a putut participa la ceremonie din cauza stării sale de sănătate.

În acea seară, Simon Le Bon a citit o scrisoare în care chitaristul dezvăluia că lupta cu cancerul de prostată metastatic, în stadiul 4.

Andy Taylor transmitea atunci că regretă profund absența sa, dar că este extrem de mândru de colegii săi și de recunoașterea primită de trupă.

„Îmi pare sincer rău și sunt enorm de dezamăgit că nu am putut ajunge. Nu există nicio îndoială că eram extrem de entuziasmat de tot acest moment, îmi cumpărasem chiar și o chitară nouă, cu tremolo-ul esențial! Sunt foarte mândru de acești patru frați ai mei, mă uimește rezistența lor și sunt extrem de fericit că primesc acest premiu. De multe ori m-am îndoit că această zi va veni. Sunt al naibii de bucuros că sunt aici să o văd.”

Andy Taylor lasă în urmă o moștenire muzicală care nu va fi uitată

Andy Taylor a fost mai mult decât chitaristul unei trupe care a dominat anii ’80. A fost unul dintre muzicienii care au contribuit la redefinirea granițelor dintre pop, New Wave și rock, într-o perioadă în care videoclipurile muzicale, moda și sound-ul deveneau parte dintr-un fenomen cultural global.

Riffurile sale, energia scenică și stilul distinct au contribuit la identitatea Duran Duran și la succesul unor piese care continuă să fie ascultate de generații întregi.

Într-un interviu acordat publicației The Irish Times în 2022, Taylor vorbea despre magia începuturilor trupei și despre felul în care membrii au construit un sound unic.

„Nimeni nu suna ca noi. Eram pregătiți să absorbim tot ce însemna tehnologia înregistrărilor analogice, dar folosind și echipamente diferite. Obsesia artistică a lui Nick pentru sintetizatoare era ceva ce nu mai întâlnisem până atunci, iar eu am descoperit noi straturi sonore. Pentru că ne potriveam instinctiv, am evoluat foarte repede. Am scris albumul Rio, al doilea al nostru, cu încrederea pe care ne-o dăduseră primele succese, Girls on Film și Planet Earth. Poți să visezi la ceea ce ni s-a întâmplat, dar să trăiești toate acele lucruri pe cont propriu, alături de prieteni, a fost ceva incredibil.”

Andy Taylor lasă în urmă o carieră impresionantă, o familie îndurerată și o moștenire muzicală care va continua să răsune în playlisturile fanilor Duran Duran din întreaga lume. Chitara sa a contribuit la soundtrack-ul unei generații, iar muzica pe care a creat-o va rămâne, fără îndoială, una dintre cele mai recognoscibile amprente ale anilor ’80.