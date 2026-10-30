 Chitara legendară a lui George Michael, scoasă la licitație! Suma uriașă cu care a fost vândut instrumentul din videoclipul „Faith”
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Chitara legendară a lui George Michael, scoasă la licitație! Suma uriașă cu care a fost vândut instrumentul din videoclipul „Faith”

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Unul dintre cele mai cunoscute obiecte asociate carierei lui George Michael a fost vândut la licitație pentru o sumă impresionantă. Chitara electrică folosită de artist în videoclipul piesei „Faith”, lansată la sfârșitul anilor ’80, a ajuns la un cumpărător care a plătit 180.000 de lire sterline. Tranzacția a atras însă atenția nu doar prin valoarea instrumentului, ci și prin controversele legate de proveniența obiectelor și de persoana care a organizat vânzarea.

Chitara legendară a lui George Michael, scoasă la licitație!
Chitara legendară a lui George Michael, scoasă la licitație! Foto: TGMS Group

Chitara lui George Michael din videoclipul „Faith” a fost adjudecată pentru 180.000 de lire sterline

Instrumentul care a contribuit la imaginea emblematică a lui George Michael în videoclipul piesei „Faith” a depășit estimările inițiale la licitație. Chitara a fost vândută pentru 180.000 de lire sterline, devenind piesa centrală a unei colecții care a aparținut lui Siobhan Bailey, asistenta personală a cântărețului.

Evenimentul a fost organizat de casa de licitații Sworders și a inclus aproximativ 30 de obiecte din colecția acesteia. Întreaga vânzare a adus 238.000 de lire sterline, fără a include comisionul plătit de cumpărători.

Chitara are o semnificație aparte în istoria muzicală a artistului. George Michael a cumpărat instrumentul dintr-un magazin din Los Angeles, cu puțin timp înainte de filmarea videoclipului „Faith”. Acesta a devenit ulterior unul dintre simbolurile reinventării sale artistice.

Revista Guitarist a descris instrumentul drept „probabil cea mai faimoasă chitară Gretsch Synchromatic din lume”.

Licitația obiectelor lui George Michael, contestată de familia fostei sale asistente

Dincolo de valoarea muzicală și financiară a chitarei, vânzarea a provocat nemulțumiri în familia lui Siobhan Bailey. Obiectele au fost scoase la licitație de Ian Belcher, soțul acesteia, de care era înstrăinată în momentul morții sale.

Bailey se afla în proces de divorț, însă procedura nu fusese finalizată. În lipsa unui testament înregistrat, bunurile i-au revenit legal lui Belcher, care a putut organiza vânzarea acestora.

Fratele fostei asistente, Gerard Bailey, a criticat decizia și a declarat pentru BBC că sora sa „ar fi fost îngrozită de perspectiva ca licitația să aibă loc în numele ei și ca bunurile ei personale și prețioase să fie vândute celui care dă mai mult”.

Acesta a susținut că Siobhan începuse să redacteze un testament prin care intenționa să lase întreaga colecție nepoților săi, însă documentul nu a fost finalizat și înregistrat.

Familia a considerat organizarea licitației o încălcare a intimității fostei asistente și un gest lipsit de respect față de memoria acesteia.

Potrivit BBC, Ian Belcher a refuzat să comenteze acuzațiile. În schimb, președintele echipei care a organizat licitația a afirmat că acesta „nu a fost nimic altceva decât încântător” în perioada pregătirilor.

Acesta a explicat și perspectiva din care organizatorii au privit evenimentul: „Există două moduri de a privi acest lucru – poate fi o încasare sau poate fi un fel de memorial și un omagiu adus lui Siobhan, iar noi așa am privit lucrurile”, a declarat el pentru BBC News.

Cine a fost Siobhan Bailey, femeia care a lucrat 20 de ani alături de George Michael

Siobhan Bailey a fost una dintre persoanele apropiate de George Michael, având un rol important în protejarea vieții private a artistului.

Aceasta a început să lucreze pentru cântăreț în 1984, anul în care trupa Wham! înregistra primul său mare succes cu piesa „Wake Me Up Before You Go-Go”.

A rămas în preajma artistului timp de aproximativ două decenii și a încercat să îl protejeze de presiunea presei tabloide, devenind un intermediar între acesta și jurnaliști.

Gerard Bailey a vorbit despre relația specială dintre sora sa și celebrul cântăreț, explicând cât de mult conta aceasta pentru George Michael.

„Cred că a fost una dintre puținele persoane în care George avea încredere și a cărei opinie o prețuia”, a spus fratele femeii.

Acesta a continuat: „A fost mereu sinceră și directă cu el. Cred că de aceea a continuat să lucreze pentru el atât de mult timp, în perioadele foarte, foarte bune și în cele mai puțin bune.”

Chitara scoasă acum la vânzare ar fi fost un cadou primit de Siobhan de la artist, tocmai datorită relației de încredere dintre cei doi.

Avea o părere atât de bună despre ea”, a explicat Gerard Bailey, referindu-se la motivul pentru care George Michael i-ar fi oferit instrumentul.

Ce alte obiecte din colecția asistentei lui George Michael au fost vândute

Licitația organizată de Sworders nu s-a limitat la chitara devenită celebră în videoclipul „Faith”. Colecția lui Siobhan Bailey a cuprins aproximativ 30 de obiecte legate de activitatea sa și de relația profesională cu George Michael.

Printre acestea s-au numărat fotografii cu autograf, invitații la evenimente, CD-uri și discuri de prezentare. Împreună, obiectele au contribuit la obținerea unei sume totale de 238.000 de lire sterline, înainte de aplicarea comisioanelor pentru cumpărători.

Familia lui Bailey a criticat inclusiv modul în care a fost folosit numele acesteia în promovarea evenimentului. Într-o scrisoare transmisă casei de licitații, rudele au descris vânzarea drept o „încălcare a vieții private a lui Siobhan” și au considerat că folosirea numelui său a fost „nesinceră” și „total lipsită de etică”.

De asemenea, fratele femeii a catalogat câștigurile obținute din vânzarea obiectelor drept „extrem de rușinoase”.

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