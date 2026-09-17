Primul câștigător „The Voice” a fost găsit fără viață. Ben Saunders a murit la doar 43 de ani

Ben Saunders, artistul care a câștigat primul sezon al emisiunii „The Voice of Holland”, a murit la vârsta de 43 de ani. Cântărețul olandez a fost găsit fără viață într-un lac din apropierea orașului Arnhem, după ce fusese dat dispărut. Poliția a exclus varianta unei crime, însă cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică.

Foto: Instagram

Vestea morții lui Ben Saunders a provocat reacții în lumea muzicii și în rândul fanilor emisiunii care l-a făcut celebru. Artistul a devenit cunoscut în 2011, când a câștigat prima ediție a „The Voice of Holland”, formatul care avea să fie ulterior adaptat în numeroase țări din întreaga lume.

Ben Saunders a fost găsit într-un lac din Olanda

Cântărețul fusese dat dispărut, iar poliția olandeză a declanșat o amplă operațiune de căutare în zona Rijkerswoerdse Plassen, un loc de agrement situat în apropiere de Arnhem.

În timpul operațiunii, autoritățile au descoperit trupul unui bărbat în apă. Familia lui Saunders a confirmat ulterior decesul artistului. Fratele său, Dean Saunders, a transmis vestea printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

Poliția a precizat că nu există indicii că Ben Saunders ar fi fost victima unei infracțiuni. Circumstanțele exacte ale morții sunt în continuare analizate, iar cauza decesului nu a fost făcută publică.

Cine a fost Ben Saunders, primul câștigător al „The Voice”

Ben Saunders s-a născut la Londra și a crescut în Olanda. Marea sa șansă a venit odată cu participarea la prima ediție a „The Voice of Holland”.

La audițiile pe nevăzute, interpretarea piesei „Use Somebody”, a formației Kings of Leon, i-a impresionat pe antrenorii emisiunii. Parcursul său a continuat până în finală, unde a devenit primul câștigător al formatului.

Victoria din 2011 i-a adus un contract muzical și o perioadă de succes în industria muzicală olandeză.

A avut succes și după „The Voice of Holland”

După victoria din emisiune, Saunders a lansat mai multe materiale muzicale. Printre piesele asociate cu numele său se numără „Kill For A Broken Heart”, care a avut un parcurs important în clasamentele din Olanda.

Artistul a lansat și albumele „You Thought You Knew Me by Now” și „Heart & Soul”. Ulterior, aparițiile sale în industria muzicală au devenit mai rare. În 2023, Saunders a participat și la emisiunea de talente „Avastars”.

Ben Saunders avea și o carieră în tatuaje

Muzica nu a fost singurul domeniu în care s-a remarcat. Ben Saunders a lucrat timp de mai mulți ani ca tatuator și a avut o afacere în acest domeniu în Arnhem.

În ultimii ani, artistul și-a împărțit timpul între activitatea de tatuator și proiectele muzicale.

Familia lui Ben Saunders, devastată de veste

Moartea artistului a fost confirmată de fratele său, Dean Saunders, care a publicat un mesaj în memoria lui Ben.

Și Marco Borsato, unul dintre foștii antrenori ai lui Ben Saunders la „The Voice of Holland”, a reacționat la dispariția acestuia. Borsato a distribuit imagini din perioada emisiunii și un moment în care cei doi au cântat împreună.

Familia a cerut respectarea intimității în această perioadă și a anunțat că fanii vor avea posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu.

Cauza morții nu a fost anunțată până în prezent. Autoritățile olandeze au transmis însă că nu tratează cazul ca pe o moarte violentă.