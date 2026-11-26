Te oprești la semafor, aștepți câteva minute, dar culoarea roșie nu se schimbă? Situația poate deveni rapid frustrantă, mai ales atunci când în spatele mașinii se formează o coloană de vehicule. Totuși, faptul că semaforul pare defect nu înseamnă că șoferii au dreptul să treacă pur și simplu prin intersecție. Codul Rutier stabilește reguli clare privind respectarea semnalelor din trafic, iar o decizie luată în grabă poate atrage sancțiuni serioase. Iată ce trebuie să știe conducătorii auto atunci când se confruntă cu un semafor blocat pe roșu.

Semaforul rămâne blocat pe roșu? Greșeala care îi poate lăsa pe șoferi fără permi Foto: arhiva

Semafor defect sau doar un ciclu prelungit? De ce nu poți trece automat pe roșu

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de conducătorii auto este presupunerea că, după un anumit număr de minute de așteptare, au dreptul să traverseze intersecția chiar dacă semaforul indică în continuare culoarea roșie.

Legislația rutieră din România nu stabilește un interval după care semnalul roșu poate fi ignorat. Potrivit Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, la articolul 52, culoarea roșie interzice trecerea. Cu alte cuvinte, nici cinci, nici zece minute de așteptare nu oferă automat permisiunea de a continua deplasarea.

Situația este diferită față de cea din anumite state americane, unde există reglementări speciale pentru semafoarele care nu detectează vehiculele sau rămân blocate. În România, conducătorii auto nu beneficiază de o excepție generală care să le permită să ignore semnalul roșu.

Dacă un șofer trece prin intersecție și este surprins de poliție sau de sistemele de supraveghere, poate fi sancționat pentru nerespectarea semaforului. Defecțiunea tehnică poate fi invocată ulterior în cadrul unei contestații, însă nu reprezintă o justificare automată care să anuleze pe loc răspunderea contravențională.

Ce semnale trebuie să respecte șoferii când semaforul nu funcționează

Articolul 31 din OUG 195/2002 stabilește o ierarhie a mijloacelor de semnalizare rutieră. Aceasta este importantă mai ales în intersecțiile unde semnalele luminoase par să intre în contradicție cu indicatoarele sau cu indicațiile agenților de circulație.

Ordinea de prioritate este următoarea:

Semnalele și indicațiile polițistului rutier;

Semnalele speciale luminoase și sonore ale autovehiculelor cu regim prioritar, aflate în misiune;

Semnalizarea temporară, utilizată inclusiv în zonele unde se execută lucrări;

Semnalele luminoase ale semafoarelor;

Indicatoarele rutiere;

Marcajele de pe carosabil;

Regulile generale de circulație, inclusiv prioritatea de dreapta.

Există și o confuzie des întâlnită în rândul conducătorilor auto: prezența unui indicator precum „Cedează trecerea” sau „Drum cu prioritate” pe același stâlp cu semaforul nu înseamnă că acesta poate fi respectat în locul semnalului luminos.

Conform articolului 53, alineatul 2 din Regulament, indicatoarele respective devin aplicabile atunci când semaforul este scos din funcțiune sau funcționează pe galben intermitent. Atunci când semnalul roșu este aprins continuu, acesta trebuie respectat.

Ce trebuie să faci dacă semaforul rămâne blocat pe roșu

Atunci când așteptarea devine neobișnuit de lungă, iar semaforul nu pare să mai schimbe culoarea, șoferii trebuie să evite deciziile impulsive. Există câteva măsuri care pot ajuta la clarificarea situației și la prevenirea unui incident rutier.

1. Verifică dacă semaforul este într-adevăr defect

Înainte de a trage concluzia că sistemul nu mai funcționează, urmărește semnalele luminoase pentru celelalte direcții de deplasare. Verifică și semafoarele pentru pietoni, precum și succesiunea fazelor din intersecție.

Unele intersecții au cicluri de funcționare mai lungi, în special atunci când există benzi speciale pentru viraj sau intervale dedicate traversării pietonilor. O așteptare de câteva minute nu reprezintă neapărat dovada unei defecțiuni.

2. Anunță autoritățile despre problema semnalată

Dacă există indicii clare că semaforul nu funcționează, situația trebuie comunicată autorităților responsabile. Un semnal luminos defect într-o intersecție aglomerată poate crea un risc important pentru siguranța participanților la trafic.

Pentru un pericol imediat, poate fi apelat numărul 112. În alte situații, problema poate fi sesizată Poliției Rutiere, Poliției Locale sau administratorului drumului, în funcție de competențele acestora.

Este important de reținut că un apel telefonic nu acordă automat dreptul de a trece pe roșu și nici nu garantează că șoferul va fi exonerat de răspundere în cazul unei eventuale sancțiuni.

3. Păstrează dovezi privind defecțiunea

O cameră de bord poate surprinde durata așteptării și faptul că semaforul nu își schimbă semnalul luminos. Aceste imagini pot fi utile dacă apare ulterior o dispută privind circumstanțele în care a fost traversată intersecția.

Dacă nu ai o cameră de bord, un pasager poate documenta situația, fără a pune în pericol siguranța circulației. Șoferul nu trebuie să folosească telefonul mobil în timpul deplasării pentru a filma sau fotografia.

4. Caută o variantă alternativă de deplasare

Dacă există posibilitatea de a ajunge la destinație pe o rută diferită, fără încălcarea regulilor de circulație, aceasta este o soluție de luat în calcul.

De exemplu, conducătorul auto poate urma o stradă laterală sau poate alege un traseu ocolitor, cu respectarea tuturor indicatoarelor și semnalelor întâlnite.

5. Nu forța traversarea intersecției

Dacă nu există o alternativă, situația trebuie tratată cu maximă prudență. Șoferul nu trebuie să considere că simpla constatare a unei posibile defecțiuni îi oferă dreptul de a ignora semaforul.

Dacă traficul este dirijat de un polițist, indicațiile acestuia trebuie respectate. În lipsa unei dirijări, conducătorii auto trebuie să evite manevrele care ar putea încălca semnalul roșu sau pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

De ce unele semafoare par blocate, deși funcționează normal

Nu orice așteptare îndelungată indică o defecțiune tehnică. În orașele mari sunt utilizate sisteme inteligente de gestionare a traficului, care adaptează durata semnalelor în funcție de numărul vehiculelor și de configurația intersecției.

Semafoarele cu senzori pot să nu detecteze mașina

Unele intersecții sunt echipate cu bucle inductive instalate în asfalt, care detectează prezența vehiculelor și transmit informații sistemului de semaforizare.

Dacă mașina este oprită prea departe de linia de oprire, este posibil ca senzorul să nu o detecteze. Aceeași problemă poate apărea în cazul motocicletelor și scuterelor, care au o suprafață metalică mai redusă și pot necesita o poziționare precisă pentru a fi detectate.

În astfel de situații, respectarea poziției corecte de oprire poate face diferența între o așteptare normală și impresia că semaforul s-a blocat.

Cât poate dura așteptarea la semafoarele sincronizate

Pe bulevardele importante, sistemele de tip „undă verde” sunt configurate astfel încât să faciliteze deplasarea pe arterele principale. Din acest motiv, străzile secundare pot avea intervale de verde considerabil mai scurte.

În anumite intersecții, diferențele dintre ciclurile de semaforizare pot fi semnificative. Dacă șoferul ratează intervalul destinat direcției sale de deplasare, poate fi nevoit să aștepte până la următoarea secvență.

Poți rămâne fără permis dacă treci pe roșu la un semafor defect?

Nerespectarea semnalului roșu este o contravenție sancționată de legislația rutieră. În plus, dacă manevra provoacă un accident soldat cu pagube materiale, consecințele pot fi mai grave, inclusiv în ceea ce privește suspendarea dreptului de a conduce.

Prin urmare, șoferii nu ar trebui să considere că un semafor care pare blocat reprezintă o excepție de la regulile de circulație. Documentarea problemei și sesizarea autorităților sunt măsuri utile, dar nu înlocuiesc respectarea semnalelor rutiere.

Cea mai importantă regulă rămâne aceeași: culoarea roșie nu poate fi ignorată doar pentru că așteptarea durează mai mult decât de obicei. Înainte de orice manevră, siguranța tuturor participanților la trafic trebuie să primeze.