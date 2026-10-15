5 milioane de lei pentru o trecere de pietoni în câmp: nu trece nimeni pe acolo

Aproape 5 milioane de lei au fost cheltuite pentru o trecere de pietoni amenajată în câmp, într-un sat din Brăila, unde nu prea trece nimeni. Lucrarea are sisteme moderne de iluminat și a fost finalizată în august, însă șoferii spun că banii ar fi putut fi investiți în zone mult mai aglomerate.

Șoferii spun că banii ar fi fost mai utili într-o zonă aglomerată Foto: Facebook

Autoritățile susțin că trecerea va fi utilă în viitor, când în apropiere ar urma să fie construite case.

O trecere de pietoni în mijlocul câmpului

În satul Ariciu, din județul Brăila, o trecere de pietoni amenajată într-o zonă înconjurată de câmp a devenit motiv de controverse. Lucrarea, care a costat aproape 5 milioane de lei, a fost dotată cu sisteme moderne de iluminat și a fost finalizată în luna august.

Numai că, în locul în care a fost construită, pietonii nu prea au ce căuta, cel puțin deocamdată. În jur sunt terenuri deschise, iar trecerea pare să ducă dintr-o parte în alta fără să existe un flux vizibil de oameni care să aibă nevoie de ea. Pentru șoferii care trec prin zonă, investiția este greu de înțeles, mai ales când valoarea lucrării este pusă în balanță cu utilitatea ei din prezent.

Autoritățile spun că vor apărea case în zonă

Reprezentanții Consiliului Județean Brăila susțin că trecerea nu a fost gândită doar pentru nevoile actuale, ci și pentru dezvoltarea viitoare a localității. Potrivit președintelui CJ Brăila, Francisco Iulian Chiric, în apropiere ar exista loturi de teren pe care urmează să fie construite locuințe. Dacă planurile se vor concretiza, zona ar putea deveni mai circulată, iar amenajarea ar putea avea un rol în siguranța pietonilor.

Până atunci, însă investiția rămâne greu de justificat în ochii celor care tranzitează drumul și nu văd oameni folosind trecerea. Șeful administrației județene admite inclusiv posibilitatea mutării acesteia, dacă se va ajunge la concluzia că amplasamentul nu este potrivit.

„Din informaţiile pe care le am sunt loturi de case date şi lumea îşi va construi acolo, deci nu este doar pentru momentul acesta, ci şi pentru viitor. Dacă va fi nevoie, ținând cont de opinia publică, trebuie să mutăm această intersecţie cu avizele poliţiei rutiere şi ale locuitorilor", a declarat Francisco Iulian Chiric, preşedintele CJ Brăila.

Un alt aspect care ridică semne de întrebare este faptul că autoritățile locale nu ar fi fost informate despre proiect înainte de amenajarea trecerii. Drumul se află în administrarea Consiliului Județean Brăila, iar reprezentanții locali ar fi descoperit lucrarea după ce aceasta fusese realizată. Situația stârnește discuțiile despre modul în care sunt planificate investițiile publice și despre cât de bine sunt corelate proiectele cu nevoile concrete ale comunităților.

Șoferii spun că banii ar fi fost mai utili într-o zonă aglomerată

„Sincer, nu înțeleg de ce s-au investit atâția bani aici, în câmp, unde nu vezi picior de om. Sunt zone în care trec pietoni în fiecare zi și unde șoferii trebuie să fie mult mai atenți. Acolo ar fi fost nevoie de o trecere bine iluminată, pentru că siguranța oamenilor ar trebui să fie pe primul loc”, spune un șofer pentru ziarul local.

Altul adaugă: „Poate că în viitor se vor construi case și va fi nevoie de trecerea asta, dar momentan pare făcută degeaba. Când te uiți în jur, vezi câmp și atât. Mi se pare normal ca, înainte să cheltuiască asemenea sume, autoritățile să se gândească bine unde este cu adevărat nevoie de astfel de investiții". Un alt comentariu de pe Facebook este acesta: „Ideea este că în viitor se va construi în zonă un complex rezidențial. Întâi ne cumpărăm potcoavele și când om avea bani ne cumpărăm și caii. Noaptea minții".

Un sat cu 156 de locuitori, în centrul atenției

Ariciu este un sat din comuna Salcia Tudor, județul Brăila, aflat în Câmpia Bărăganului. Potrivit ultimului recensământ, localitatea avea 156 de locuitori. Este o așezare rurală mică, în care peisajul este dominat de terenuri agricole și gospodării, iar dezvoltarea unor noi zone rezidențiale ar putea schimba treptat felul în care circulă oamenii.

Tocmai această perspectivă este adusă în discuție de conducerea Consiliului Județean pentru a explica amenajarea trecerii de pietoni. Rămâne însă de văzut dacă locuințele anunțate vor fi construite și dacă zona va ajunge să aibă nevoie de infrastructura realizată.