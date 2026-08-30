 Semafoarele care îi „învață” minte pe vitezomani. Ce se întâmplă dacă apeși prea tare accelerația
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Semafoarele care îi „învață” minte pe vitezomani. Ce se întâmplă dacă apeși prea tare accelerația

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Două orașe din Statele Unite au găsit o metodă neobișnuită pentru a-i determina pe șoferi să reducă viteza. Semafoarele sunt dotate cu senzori care detectează viteza mașinilor care se apropie de intersecție. Cei care respectă limita au șanse să prindă verde, în timp ce vitezomanii pot ajunge la roșu.

Cum funcționează „limitatorul de viteză virtual"
Cum funcționează „limitatorul de viteză virtual" Foto: arhiva Click!

Sistemul, testat în Albuquerque, New Mexico, și Portland, Oregon, este cunoscut drept „limitator de viteză virtual”. Primele rezultate arată că metoda ar putea contribui la reducerea vitezei și, implicit, a numărului de accidente.

Cum funcționează sistemul

În loc să folosească obstacole fizice sau să aplice automat amenzi, autoritățile se folosesc de semafoare pentru a-i determina pe șoferi să încetinească.

Ideea este simplă: dacă mergi în limita legală, poți continua mai ușor pe verde. Dacă accelerezi, riști să ajungi la următoarea intersecție când semaforul este roșu și să pierzi timpul câștigat prin viteză. În Albuquerque, sistemul este folosit pe două străzi importante cu sens unic.

Dacă vii acum în Albuquerque și conduci pe acel coridor, vei învăța foarte repede că, dacă mergi prea repede, vei opri”, a declarat Jennifer Turner, director pentru dezvoltare municipală în Albuquerque.

Isaac Romero, un localnic, spune că înainte de introducerea sistemului auzea frecvent șoferi care accelerau pentru a prinde semafoarele verzi sau încercau să se depășească. El a văzut inclusiv mașini care au ieșit de pe carosabil și s-au răsturnat.

Portland a introdus un sistem asemănător pe timpul nopții, pe un drum cunoscut pentru numărul mare de accidente. La prima intersecție unde a fost testat, viteza medie a scăzut de la 63 km/h la aproximativ 48 km/h.

Peter Koonce, responsabil pentru semafoare și iluminat stradal în Portland, descrie metoda drept un „limitator de viteză virtual”. Cercetătorii de la Oregon State University analizează în continuare datele, iar David Hurwitz, profesor de inginerie în transporturi, spune că este prea devreme pentru concluzii definitive.

Un singur vitezoman poate da peste cap traficul

Albuquerque și Portland folosesc și camere pentru detectarea vitezei, iar autoritățile speră că cele două metode pot funcționa împreună.

Totuși, există și un dezavantaj: un singur șofer care circulă prea repede poate influența schimbarea semaforului și poate afecta traficul din spatele său.

Dacă toată lumea merge liniștit cu 30 km la oră, vă garantez că puteți prinde toate semafoarele verzi până la capăt. Dar în momentul în care apare o singură persoană care merge prea repede, întregul traseu se schimbă pentru toată lumea”, a spus Romero.

Sisteme bazate pe aceeași idee au fost testate și în Boulder, Colorado, și Long Beach, California. În Carolina de Nord, un studiu din 2023 a indicat o reducere cu 43% a numărului total de accidente după introducerea unui sistem „rest in red”, deși acesta funcționează diferit față de cele din Albuquerque și Portland.

Ghid de cumpărături

banner alexandru ciucu png
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu Vedete românești
horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop septembrie 2026. Bucurie, distracție și oportunități profesionale pentru Tauri, o ușă importantă se deschide pentru Raci Horoscop
image
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să lingi cratița și pe dosul afumat” adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Cât va costa motorina după 1 septembrie și cât pot economisi șoferii la un plin de carburant adevarul.ro

Parteneri

image
Băiatul lui Ovidiu Stîngă a lăsat Olanda pentru România: „A venit aici la facultate. Fotbalul nu este pentru oricine” www.fanatik.ro
image
Județul unde fermierii lasă pepenii să se strice pe câmp. Recoltarea costă mai mult decât încasează pe marfă observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
De ce a spus Islanda „NU” aderării la Uniunea Europeană. Motivul pentru care islandezii refuză reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul www.gandul.ro
image
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac s-a săturat și a luat o decizie categorică, la 87 de ani. Fiul cel mare, implicat direct as.ro
image
Ce înseamnă „semidecomandat”, „nedecomandat” și „confort 2”. Detaliile care pot schimba prețul unui apartament playtech.ro
image
„Du-te în China!” Vali Crețu, conflict exploziv cu Garita la antrenamentul FCSB. Gigi Becali a povestit totul: ”Dacă îi dădea o palmă, îl făcea una cu pământul” www.fanatik.ro
image
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
cipru png
Tragedie în largul Ciprului. Cel puțin șapte morți după ce un feribot cu circa 270 de persoane s-a răsturnat Internațional
Regele Charles foto profimedia 1044327803 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Obiectele neobișnuite pe care Regele Charles le ia mereu în bagaj în timpul vizitelor. La ce nu renunță niciodată Internațional
Zurich FOTO Shutterstock
Cele mai scumpe orașe din Europa în 2026. Unde un apartament de 80 mp poate costa aproape 2 milioane de euro Internațional
jamie si sarah mccauley cnbc webp
Au spus „adio” șefilor și au început să facă bani pe cont propriu. Cât au câștigat doi tineri într-un singur an Fapt divers
Euro dolari lei bancnote bani FOTO Shutterstock jpg
Bancnota rară care îți poate aduce 20.000 de euro. Are o valoare istorică importantă Fapt divers
Benzinărie - motorina - combustibil FOTO Mediafax
Motorina scade sub 10 lei de la 1 septembrie?! Cât ajunge litrul și câți bani economisesc șoferii la un plin Național
kos adobestock jpg
Dezamăgire uriașă pentru o turistă în Grecia: „Nu pare foarte frumos aici”. Ce a găsit în camera hotelului de 4 stele Internațional
masina bord istock jpg
De ce nu e bine să conduci cu rezervorul aproape gol. Greșeala care poate costa scump șoferii Fapt divers
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Trei paznici au dispărut fără urmă dintr-un far izolat. Trupurile lor nu au fost găsite niciodată. Ce s-a întâmplat, de fapt, acolo? actualitate.net