Semafoarele care îi „învață” minte pe vitezomani. Ce se întâmplă dacă apeși prea tare accelerația

Două orașe din Statele Unite au găsit o metodă neobișnuită pentru a-i determina pe șoferi să reducă viteza. Semafoarele sunt dotate cu senzori care detectează viteza mașinilor care se apropie de intersecție. Cei care respectă limita au șanse să prindă verde, în timp ce vitezomanii pot ajunge la roșu.

Cum funcționează „limitatorul de viteză virtual" Foto: arhiva Click!

Sistemul, testat în Albuquerque, New Mexico, și Portland, Oregon, este cunoscut drept „limitator de viteză virtual”. Primele rezultate arată că metoda ar putea contribui la reducerea vitezei și, implicit, a numărului de accidente.

Cum funcționează sistemul

În loc să folosească obstacole fizice sau să aplice automat amenzi, autoritățile se folosesc de semafoare pentru a-i determina pe șoferi să încetinească.

Ideea este simplă: dacă mergi în limita legală, poți continua mai ușor pe verde. Dacă accelerezi, riști să ajungi la următoarea intersecție când semaforul este roșu și să pierzi timpul câștigat prin viteză. În Albuquerque, sistemul este folosit pe două străzi importante cu sens unic.

„Dacă vii acum în Albuquerque și conduci pe acel coridor, vei învăța foarte repede că, dacă mergi prea repede, vei opri”, a declarat Jennifer Turner, director pentru dezvoltare municipală în Albuquerque.

Isaac Romero, un localnic, spune că înainte de introducerea sistemului auzea frecvent șoferi care accelerau pentru a prinde semafoarele verzi sau încercau să se depășească. El a văzut inclusiv mașini care au ieșit de pe carosabil și s-au răsturnat.

Portland a introdus un sistem asemănător pe timpul nopții, pe un drum cunoscut pentru numărul mare de accidente. La prima intersecție unde a fost testat, viteza medie a scăzut de la 63 km/h la aproximativ 48 km/h.

Peter Koonce, responsabil pentru semafoare și iluminat stradal în Portland, descrie metoda drept un „limitator de viteză virtual”. Cercetătorii de la Oregon State University analizează în continuare datele, iar David Hurwitz, profesor de inginerie în transporturi, spune că este prea devreme pentru concluzii definitive.

Un singur vitezoman poate da peste cap traficul

Albuquerque și Portland folosesc și camere pentru detectarea vitezei, iar autoritățile speră că cele două metode pot funcționa împreună.

Totuși, există și un dezavantaj: un singur șofer care circulă prea repede poate influența schimbarea semaforului și poate afecta traficul din spatele său.

„Dacă toată lumea merge liniștit cu 30 km la oră, vă garantez că puteți prinde toate semafoarele verzi până la capăt. Dar în momentul în care apare o singură persoană care merge prea repede, întregul traseu se schimbă pentru toată lumea”, a spus Romero.

Sisteme bazate pe aceeași idee au fost testate și în Boulder, Colorado, și Long Beach, California. În Carolina de Nord, un studiu din 2023 a indicat o reducere cu 43% a numărului total de accidente după introducerea unui sistem „rest in red”, deși acesta funcționează diferit față de cele din Albuquerque și Portland.