 Este legal să folosești alertele de Poliție și radar din Waze? Ce trebuie să știe toți șoferii din România
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Este legal să folosești alertele de Poliție și radar din Waze? Ce trebuie să știe toți șoferii din România

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Aproape toți șoferii folosesc aplicații de navigație pentru a se orienta mai ușor atunci când conduc. Însă, datorită noilor reguli, alertele de Poliție pe Waze pot fi ilegale în anumite situații. În prezent, în România nu există o interdicție generală, însă lucrurile pot să se schimbe radical odată ce șoferii ajung dincolo de hotare.

Mulți șoferi folosesc aplicații precum Waze
Mulți șoferi folosesc aplicații precum Waze Foto: Shutterstock

Șoferii din țara noastră trebuie să știe că, până la acest moment, nici Waze și nici funcția prin care șoferii pot raporta prezența Poliției nu sunt interzise în România. Însă, o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene din data de 16 iunie 2026 spune că statele membre pot obliga temporar aplicațiile de navigație să ascundă controalele Poliției, în zone și perioade determinate.

Această decizie nu introduce regula în toate statele membre UE în mod automat, iar conform legislației din România, nu se interzice la acest moment raportarea radarelor sau a echipajelor Poliției în aplicații precum Waze.

Ce trebuie să știe șoferii din România

Cu toate acestea, lucrurile pot sta cu totul altfel dincolo de hotarele țării. De exemplu, șoferii români care ajung în Germania trebuie să știe că, în ciuda faptului că aplicațiile de navigație precum Waze sunt legale, șoferii nu pot folosi funcția care îi avertizează că urmează controale de viteză în timpul deplasării.

Deși celelalte funcții ale aplicației pot fi folosite, cei care aleg să verifice prezența controalelor de viteză în timp ce se află deja la volan pot avea probleme cu autoritățile germane. Cei care încalcă această regulă pot fi amendați cu 75 de euro și un punct în registrul rutier german.

Șoferii pot primi amenzi usturătoare

În același timp, legislația din Elveția este și mai strictă în acest sens. Încă din 1991, această țară a interzis dispozitivele care avertizează asupra controalelor Poliției. Această interdicție poate include și un dispozitiv GPS sau un telefon pe care sunt stocate puncte de interes cu radare, camere sau alte controale ale Poliției. Autoritățile chiar recomandă ștergerea acestor puncte înainte de a intra în țară.

Cu toate acestea, navigația normală este permisă în Elveția, iar șoferii pot vizualiza rutele, parcările sau hotelurile.

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