 Situație revoltătoare la bloc! Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsetelor unui bebeluș. Ce spun autoritățile despre astfel de reclamații
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Situație revoltătoare la bloc! Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsetelor unui bebeluș. Ce spun autoritățile despre astfel de reclamații

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Pentru unele persoane, traiul la bloc și zgomotele produse de vecini pot deveni o adevărată sursă de stres. În timp ce unii se plâng de muzica dată prea tare, de discuțiile zgomotoase sau de animalele de companie, alții ajung să fie deranjați chiar și de plânsul bebelușilor. Într-o astfel de situație s-a aflat și un locatar care a sunat la 112 din cauza zgomotelor. Acest caz s-a viralizat pe rețelele de socializare și a stârnit diverse reacții. 

Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsului unui bebeluș
Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsului unui bebeluș Foto: Arhiva Click!

În timp ce unii vecini dau dovadă de înțelegere și acceptă că anumite sunete fac parte din viața de zi cu zi, alții sunt mult mai stricți și consideră că regulile de conviețuire trebuie respectate de toată lumea.

„Viața la bloc înseamnă pereți subțiri și vecini cu obiceiuri diferite”, spune un locatar, potrivit Observator News

„Sunt de părere că toată lumea trebuie să urmeze regulile și să nu-i deranjeze pe ceilalți vecini. Cine nu e părinte nu înțelege”, afirmă un alt locatar.

Ce spune legea despre zgomotele produse de vecini

Există însă și persoane care consideră că astfel de situații sunt firești și că oamenii ar trebui să fie mai toleranți unii cu ceilalți.

„E normal, toată lumea trebuie să facă copii, trebuie să aibă animale, să facem și noi ceva în viață, nu să stăm să ne scoatem ochii unul altuia”, adaugă alți locatari.

Dincolo de opiniile oamenilor, legea prevede sancțiuni pentru tulburarea liniștii publice. Costin Goga, purtător de cuvânt al IGPR, a explicat ce comportamente pot atrage sancțiuni.

„Legea sancționează tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, prin strigăte ori larmă”, explică Costin Goga, purtător de cuvânt al IGPR.

Ce spune un polițist local 

La rândul său, Gheorghe Zamfir, polițist local, a vorbit despre situațiile în care sunt făcute sesizări repetate și despre posibilitatea ca persoanele care alertează nejustificat autoritățile să fie sancționate.

„Aceste cazuri sunt izolate la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, iar atunci când avem astfel de sesizări... Dar cel care a sunat la poliție? Poate fi, de asemenea, și o situație în care persoana care a sunat să fie sancționată, în cazul în care se constată că aceste sesizări sunt repetitive, pentru că, în general, există o râcă la nivel intern de bloc. Și atunci poate fi sancționată și persoana respectivă pentru alarmare nejustificată”, explică Gheorghe Zamfir.

Lătratul câinilor, alt motiv de nemulțumire al vecinilor de bloc 

Animalele de companie reprezintă un alt motiv de nemulțumire în rândul locatarilor. Lătratul câinilor poate deveni deranjant pentru vecini, însă unii consideră că trebuie să existe mai multă înțelegere față de proprietarii de animale.

„Ar putea să facă altceva decât să asculte câinii din bloc cum latră. Mai sunt și la noi, mai latră câinii. Sunt în grupul de locatari și scriu acolo: «Faceți ceva cu câinii?». Dar sunt animale, până la urmă n-ai ce face”, explică o persoană.

Costin Goga precizează că simplul fapt că un animal latră nu înseamnă automat că proprietarul acestuia poate fi sancționat.

„Simplul fapt că un câine latră nu constituie automat un motiv de sancționare a proprietarului în baza acestei legi”, adaugă Costin Goga.

Ce se poate face în cazul câinilor care latră excesiv

În cazul câinilor care latră excesiv, există și soluții care pot ajuta la reducerea acestui comportament. Cristian, medic veterinar, a explicat ce măsuri pot fi luate, în funcție de situație.

„Îi prescrie terapie comportamentală pe timpul dresajului și o medicație pentru anxietate. Sunt suplimente naturale, în primă fază, din plante, un fel de Dispnocal pentru animăluțe. Mai sunt și niște dispozitive sub formă de zgărzi”, adaugă medicul veterinar.

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