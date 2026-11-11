 Bebeluș de 11 luni, îngropat de viu de propriul tată! A fost găsit în viață după 24 de ore
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Bebeluș de 11 luni, îngropat de viu de propriul tată! A fost găsit în viață după 24 de ore

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Un bebeluș de 11 luni a fost găsit în viață, după ce ar fi fost îngropat de tatăl său într-o pădure din Carolina de Sud. Koah Sharpe dispăruse luni, iar aproape 100 de persoane au participat la căutări. Salvatorii l-au descoperit marți, într-o cușcă pentru câini, învelită într-un prosop și îngropată la mică adâncime. Potrivit autorităților, copilul ar fi stat sub pământ aproximativ 24 de ore.

Koah Sharpe a fost îngropat într-o cușcă de câini de tatăl lui, Michael Comer
Koah Sharpe a fost îngropat într-o cușcă de câini de tatăl lui, Michael Comer Foto: Lexington County Sherrif’s Department

Bebelușul se afla la bunica sa, în Batesburg-Leesville, când tatăl lui, Michael Comer (25 de ani), a venit în vizită. Femeia i-a încredințat copilul înainte să plece de acasă. Când o altă persoană a sosit pentru a avea grijă de micuț, a constatat că tatăl și băiețelul dispăruseră. În jurul prânzului, polițiștii au ajuns la locuința tatălui lui Comer, aflată în apropiere, potrivit UPI.

Au găsit ușile deschise și lucrurile copilului în interior, însă niciunul dintre cei doi nu era acolo. Comer a fost arestat luni seara, după ce a fost găsit într-o anexă din localitate. El este acuzat de efracție și împotrivire la arestare, însă nu le-a spus polițiștilor unde se afla fiul său. Procurorii analizează și alte posibile acuzații.

Bebelușul a fost transportat la spital

Șeriful Jay Koon a precizat că bărbatul mai fusese arestat și fusese acuzat de violență domestică. După ore întregi de căutări, anchetatorii au reușit să dea de urma bebelușului într-o zonă împădurită, nu departe de locuința tatălui lui Comer. Un indiciu le-a atras atenția: pământul fusese răscolit recent, la aproximativ 45 de metri de casă.

Când au început să sape, salvatorii au auzit plânsetele micuțului. Acesta fusese închis într-o cușcă pentru câini de aproximativ 60 pe 60 de centimetri, îngropată la circa 30 de centimetri sub pământ. Potrivit șerifului, prosopul în care fusese înfășurată cușca ar fi creat un spațiu cu aer, care i-a permis copilului să respire. „L-am găsit pe micuțul Koah, în vârstă de 11 luni, îngropat de viu, luptându-se să supraviețuiască și plângând. Este cel mai frumos sunet pe care l-ai putea auzi, în aceste circumstanțe”, a declarat Jay Koon.

Băiețelul a fost transportat la spital, unde primește îngrijiri medicale. Starea lui nu a fost comunicată în detaliu.

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