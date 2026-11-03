Întreținerea la bloc în 2026. De ce plătesc unii vecini mai mult, chiar dacă au același consum. Ce trebuie verificat pe lista lunară

Întreținerea la bloc poate ascunde diferențe importante de la un apartament la altul, chiar și atunci când proprietarii au consumuri similare. Facturile pentru spațiile comune, fondurile de reparații și modul în care sunt împărțite cheltuielile pot influența considerabil suma finală. Înainte de a achita întreținerea, proprietarii ar trebui să verifice câteva informații esențiale pentru a se asigura că nu plătesc costuri calculate greșit..

Întreținerea la bloc în 2026. De ce plătesc unii vecini mai mult, chiar dacă au același consum. Foto: arhiva

Lista de întreținere afișată lunar la avizier poate deveni o sursă de nemulțumire pentru locatarii unui bloc. Unii proprietari observă că au de achitat mai mult decât vecinii, deși nu au consumat suplimentar apă sau energie termică. În alte cazuri, chiar și persoanele care dețin apartamente nelocuite primesc sume de plată pentru diferite cheltuieli ale imobilului.

În 2026, valoarea întreținerii nu depinde doar de consumul înregistrat în fiecare locuință. O parte importantă a costurilor este reprezentată de serviciile și lucrările necesare funcționării întregii clădiri. În plus, regularizările, diferențele de consum și eventualele erori administrative pot modifica suma de pe lista lunară.

Pentru a înțelege de unde provin aceste diferențe, proprietarii trebuie să știe cum se împart cheltuielile și ce documente pot solicita atunci când au îndoieli privind corectitudinea calculului.

Ce intră în calculul întreținerii la bloc și de ce diferă sumele între apartamente

Întreținerea lunară nu reprezintă doar contravaloarea utilităților folosite în interiorul apartamentului. Proprietarii trebuie să contribuie și la cheltuielile necesare administrării și funcționării spațiilor comune, indiferent de cât de mult timp petrec acasă.

În funcție de serviciile existente în imobil și de modalitatea legală de repartizare, lista de plată poate cuprinde mai multe categorii de cheltuieli:

Consumul individual de apă rece și apă caldă;

Costurile pentru încălzire;

Energia electrică utilizată în spațiile comune;

Serviciile de curățenie pentru scări și alte zone comune;

Cheltuielile pentru administrarea imobilului;

Verificările tehnice și mentenanța liftului;

Contribuțiile la fondul de reparații;

Alte cheltuieli necesare întreținerii proprietății comune.

Fiecare categorie poate avea un criteriu diferit de repartizare. Unele costuri sunt calculate în funcție de consumul individual, altele în funcție de numărul de persoane declarate sau de cota-parte indiviză aferentă apartamentului.

Această diferență de calcul explică de ce doi proprietari care locuiesc în același bloc pot primi liste de plată cu valori diferite, chiar dacă au un stil de viață asemănător.

Andrei Mihăilescu, consultant în administrarea proprietăților, atrage atenția asupra importanței modului în care sunt prezentate cheltuielile:

„Problema reală nu este doar valoarea întreținerii, ci transparența calculului”, a explicat Andrei Mihăilescu, consultant în administrarea proprietăților, citat de Evenimentul zilei. „Dacă locatarii pot vedea clar formulele, consumurile și repartizarea, multe conflicte se reduc din start”.

Apartament nelocuit, întreținere de plată. De ce nu sunt scutiți proprietarii de toate cheltuielile

Faptul că un apartament este gol nu înseamnă automat că proprietarul nu mai are obligații financiare față de asociația de proprietari.

Explicația este simplă: există costuri care nu sunt generate de prezența efectivă a locatarilor, ci de funcționarea clădirii. Iluminatul scării, întreținerea liftului, reparațiile instalațiilor comune și alte servicii similare trebuie asigurate pentru întregul imobil.

În schimb, anumite cheltuieli care depind de numărul persoanelor sau de consumul înregistrat pot avea un alt mod de calcul, în condițiile prevăzute de lege.

De aici apar frecvent discuții între proprietarii apartamentelor ocupate și cei care dețin locuințe în care nu stă nimeni.

Un administrator din București a explicat, tot pentru sursa citată, de ce aceste situații generează neînțelegeri:

„Dacă la apă toată lumea înțelege contorul, la curățenie și reparații apare întrebarea clasică: de ce plătesc la fel un apartament gol și unul locuit? Răspunsul ține de tipul cheltuielii și de regulile aprobate în asociație.”

Prin urmare, simpla comparație între numărul persoanelor care locuiesc în două apartamente nu este suficientă pentru a stabili dacă întreținerea a fost calculată corect. Proprietarii trebuie să analizeze separat fiecare categorie de cheltuieli și criteriul folosit pentru repartizarea acesteia.

Cum se calculează întreținerea și ce informații trebuie să conțină lista de plată

Pentru stabilirea întreținerii lunare, asociația de proprietari trebuie să ia în calcul facturile furnizorilor, consumurile înregistrate, indexurile contoarelor și cheltuielile aprobate pentru administrarea imobilului.

În anumite luni, suma finală poate include și regularizări, diferențe rezultate din perioadele anterioare sau restanțe.

În cazul utilităților măsurate individual, consumul se stabilește prin compararea indexului actual cu cel înregistrat la citirea precedentă. Ulterior, pot apărea diferențe între totalul consumurilor individuale și cantitatea facturată pentru întreaga clădire, situație care trebuie analizată și repartizată potrivit regulilor aplicabile.

Pentru a verifica dacă suma solicitată este justificată, proprietarii ar trebui să urmărească următoarele informații:

Denumirea și categoria cheltuielii;

Valoarea totală facturată sau înregistrată;

Criteriul de repartizare utilizat;

Suma care revine apartamentului;

Consumul individual și indexurile contoarelor, acolo unde este cazul;

Eventualele regularizări;

Restanțele existente;

Soldul preluat din luna anterioară.

Potrivit Cluj Imobiliare News, interesul proprietarilor pentru detalierea cheltuielilor de întreținere este în creștere, pe fondul modificărilor costurilor de administrare și exploatare a clădirilor.

Un exemplu simplu poate explica modul în care sunt împărțite unele costuri comune. Dacă un bloc are 40 de apartamente, iar factura pentru iluminatul spațiilor comune este de 400 de lei, această cheltuială trebuie repartizată conform criteriului legal aplicabil. În cazul cheltuielilor calculate în funcție de cota-parte indiviză, contribuția fiecărui proprietar poate fi diferită.

Elena Dinu, analist pe piața locuirii urbane, consideră că evidența financiară trebuie prezentată într-un mod ușor de înțeles:

„Orice listă de întreținere ar trebui să poată fi citită de un proprietar fără pregătire contabilă”, afirmă Elena Dinu, analist pe piața locuirii urbane. „Dacă suma finală nu poate fi explicată prin pași simpli, atunci nu vorbim despre un calcul bun, ci despre o evidență neclară”.

De ce poate crește întreținerea chiar dacă nu ai consumat mai mult

O factură mai mare la întreținere nu înseamnă neapărat că proprietarul a folosit mai multă apă sau că a consumat mai multă căldură.

Există mai multe situații în care suma lunară poate crește fără o modificare a consumului individual.

Printre cele mai frecvente explicații se numără:

Regularizările de consum. Unele diferențe sunt corectate ulterior, după verificarea consumurilor și compararea acestora cu facturile furnizorilor.

Erorile de citire a contoarelor. Un index introdus greșit sau o citire incorectă poate modifica valoarea repartizată unui apartament.

Defecțiunile instalațiilor comune. Pierderile de apă sau problemele apărute la sistemele de încălzire pot genera costuri suplimentare pentru întregul imobil.

Creșterea cheltuielilor de administrare. Serviciile de curățenie, mentenanța liftului și alte activități necesare funcționării blocului pot avea costuri mai mari.

Contribuțiile la fondurile speciale. Lucrările de reparații sau intervențiile aprobate pentru spațiile comune pot influența suma de plată.

În blocurile vechi, pierderile din instalațiile comune pot reprezenta o problemă importantă, în timp ce în ansamblurile rezidențiale noi costurile suplimentare pot proveni din serviciile de administrare și mentenanță.

Atunci când întreținerea crește de la o lună la alta, proprietarii ar trebui să solicite explicații privind diferențele apărute și să verifice documentele care justifică noile sume.

O atenție deosebită trebuie acordată și fondurilor speciale. Procesele-verbale ale adunărilor generale sau ale ședințelor în care au fost aprobate anumite lucrări pot clarifica motivul pentru care proprietarii trebuie să achite contribuții suplimentare.

Ce trebuie să facă proprietarii dacă găsesc greșeli pe lista de întreținere

Dacă suma afișată la avizier pare prea mare, primul pas este identificarea cheltuielii care a generat diferența. Proprietarul trebuie să stabilească dacă problema are legătură cu apa, încălzirea, cheltuielile comune, fondurile de reparații sau eventualele restanțe.

Ulterior, poate solicita administratorului explicații și documente justificative pentru modul în care a fost calculată suma.

Este important ca verificarea să nu se limiteze doar la totalul de plată. Proprietarii pot cere detalii despre facturile primite de asociație, consumurile înregistrate, criteriile de repartizare și eventualele corecții efectuate.

Dacă sunt descoperite erori de introducere a indexurilor sau calcule incorecte, acestea trebuie semnalate pentru verificare și, după caz, corectare.

În situația în care administratorul nu oferă explicații suficiente, proprietarul se poate adresa președintelui asociației sau poate solicita discutarea problemei în cadrul adunării generale.

Un expert în administrare din Timișoara subliniază că proprietarii trebuie să fie atenți la sumele achitate, dar și să cunoască dreptul de a verifica evidențele:

„Un bloc funcționează bine când locatarii nu contestă orice sumă, dar nici nu plătesc orb”, spune un expert în administrare din Timișoara. „În 2026, echilibrul corect este între disciplină financiară și dreptul la verificare.”

Dacă există suspiciuni privind calculele din lunile precedente, proprietarii pot solicita analizarea perioadelor în care au apărut diferențele. Pentru o verificare eficientă, este recomandat ca solicitarea să indice concret sumele contestate și motivele pentru care acestea sunt considerate incorecte.

De ce este important ca asociația de proprietari să prezinte transparent toate cheltuielile

Întreținerea reprezintă o cheltuială recurentă pentru fiecare proprietar, iar modul în care este administrat bugetul blocului poate influența direct relațiile dintre vecini.

O evidență clară îi ajută pe locatari să înțeleagă cât plătesc pentru consumul propriu și cât reprezintă contribuția lor la funcționarea spațiilor comune.

În plus, prezentarea detaliată a facturilor și a criteriilor de repartizare poate preveni disputele și poate reduce suspiciunile privind modul în care sunt gestionate fondurile asociației.

Proprietarii trebuie să știe că pot solicita explicații privind cheltuielile care le revin și că plata întreținerii nu ar trebui să se bazeze pe sume pe care nimeni nu le poate justifica.

În 2026, pe fondul presiunii exercitate de costurile locuinței asupra bugetelor familiale, verificarea listelor de plată devine o măsură importantă pentru evitarea unor cheltuieli nejustificate.

În concluzie, diferențele dintre sumele achitate de vecini nu indică automat o eroare. Acestea pot fi rezultatul unor criterii diferite de repartizare și al cheltuielilor comune. Totuși, fiecare sumă trebuie să aibă o justificare clară, iar proprietarii au dreptul să înțeleagă cum a fost calculată întreținerea apartamentului lor.