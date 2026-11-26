Diferențele salariale dintre statele membre ale Uniunii Europene rămân considerabile. În timp ce angajații din Luxemburg au un salariu mediu brut de peste 7.000 de euro lunar, România se află în partea de jos a clasamentului, cu venituri de aproximativ două ori mai mici decât media europeană. Doar trei țări din UE înregistrează salarii medii brute sub nivelul celor din România.

Salariile din Europa, în 2025. Foto: arhiva

Luxemburg ocupă primul loc în clasamentul salariilor medii din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date Eurostat pentru anul 2025, preluate de Euronews. Cu un venit mediu brut anual de 85.608 euro, echivalentul a aproximativ 7.134 de euro pe lună, micul stat european se detașează de celelalte economii ale Uniunii.

La polul opus se află Bulgaria, unde salariul mediu brut anual depășește cu puțin 16.000 de euro. Diferența dintre cele două țări evidențiază decalajele economice și salariale care continuă să existe în interiorul blocului comunitar.

România se numără, la rândul său, printre statele cu cele mai mici salarii medii brute. În 2025, valoarea anuală a fost de 20.818 euro, ceea ce înseamnă aproximativ 1.734 de euro lunar, respectiv aproape 8.700 de lei. Venitul este de aproape două ori mai mic decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

România, printre ultimele locuri în topul salariilor din Uniunea Europeană

Conform statisticilor Eurostat, salariul mediu brut anual pentru un angajat cu normă întreagă în Uniunea Europeană a ajuns în 2025 la 41.464 de euro. Raportat la această valoare, România se află la o distanță considerabilă de nivelul european.

În clasamentul statelor cu cele mai mici venituri medii brute, România este depășită doar de Ungaria, Grecia și Bulgaria. Situația arată că, în ciuda evoluțiilor economice din ultimii ani, diferențele salariale față de majoritatea statelor vest-europene rămân importante.

Mai mult, salariul mediu brut anual din Luxemburg este de peste cinci ori mai mare decât cel din Bulgaria, țara care ocupă ultima poziție în clasamentul european.

Care sunt țările cu cele ma imari salarii medii din UE

După Luxemburg, cele mai ridicate salarii medii brute anuale sunt înregistrate în nordul și vestul Europei. Danemarca ocupă locul al doilea, cu 73.500 de euro pe an, urmată de Irlanda, unde media ajunge la 64.387 de euro.

Belgia și Austria se află, de asemenea, în prima parte a clasamentului, cu venituri anuale de 61.984 de euro, respectiv 60.727 de euro. Germania completează grupul economiilor cu salarii medii brute de peste 56.000 de euro anual.

Franța depășește și ea media europeană, însă diferența este mai redusă. Salariul mediu brut anual din această țară a fost de 44.734 de euro în 2025.

Clasamentul celor mai mari salarii medii brute anuale din UE:

Luxemburg – 85.608 euro (aproximativ 7.134 euro/lună);

Danemarca – 73.500 euro (6.125 euro/lună);

Irlanda – 64.387 euro (5.366 euro/lună);

Belgia – 61.984 euro (5.165 euro/lună);

Austria – 60.727 euro (5.061 euro/lună);

Germania – 56.360 euro (4.697 euro/lună);

Franța – 44.734 euro (3.728 euro/lună).

La nivel european, media de 41.464 de euro anual corespunde unui venit brut de aproximativ 3.455 de euro pe lună.

De ce Eurostat compară salariile brute, nu veniturile nete

Pentru realizarea clasamentului, Eurostat a folosit salariile brute, nu sumele care ajung efectiv în conturile angajaților după plata taxelor și contribuțiilor sociale.

Alegerea are legătură cu diferențele dintre sistemele fiscale ale statelor membre. Impozitele și contribuțiile sociale variază de la o țară la alta, astfel că două persoane cu același salariu brut pot primi sume nete diferite.

Prin urmare, valorile din clasament nu trebuie interpretate ca venituri efective încasate lunar de angajați. Ele oferă mai degrabă o imagine comparabilă asupra nivelului remunerațiilor din economiile europene.

România, sub media UE la puterea de cumpărare

Diferențele dintre salarii nu spun însă întreaga poveste. Pentru a compara mai corect nivelul de trai din diferite state, Eurostat utilizează și standardul puterii de cumpărare, cunoscut sub abrevierea PPS.

Acest indicator permite evaluarea cantității de bunuri și servicii care poate fi cumpărată cu o anumită sumă de bani în fiecare țară, ținând cont de diferențele de prețuri dintre economii.

Și în acest clasament Luxemburg se află pe prima poziție, cu 65.106 PPS. Grecia ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană, cu 21.486 PPS.

România rămâne sub media comunitară și din perspectiva puterii de cumpărare, însă poziția sa este mai bună decât în clasamentul salariilor brute exprimate în euro. Țara noastră depășește Portugalia, Cehia, Estonia, Letonia, Ungaria, Bulgaria, Slovacia și Grecia.

Astfel, deși veniturile salariale din România sunt printre cele mai mici din UE, diferențele de cost al vieții influențează comparația dintre nivelurile de trai. Salariul nominal nu reflectă întotdeauna și cantitatea de produse și servicii pe care un angajat o poate achiziționa din venitul său.