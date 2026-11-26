Povestea lui Nicola, un inginer italian în vârstă de 44 de ani din Grottaglie, provincia Taranto, scoate la iveală un paradox tot mai des întâlnit pe piața muncii.

De ce nu mai găsește un inginer cu experiență un loc de muncă Foto: pexels

Deși are studii superioare și o experiență vastă în mai multe domenii, bărbatul nu reușește să își găsească un loc de muncă încă din luna martie 2026. Tată a doi copii mici, în vârstă de 4 și 8 ani, Nicola a trimis CV-uri la peste 50 de companii și a participat la numeroase interviuri, însă s-a lovit de refuzuri repetate, multe firme considerându-l prea calificat chiar și pentru posturile de muncitor necalificat.

Interviuri umilitoare și refuzuri din cauza experienței

Dispus să accepte orice fel de job, chiar și fără legătură cu pregătirea sa universitară, Nicola povestește pentru publicația Fanpage. că ultimele luni au fost marcate de discuții descurajante cu angajatorii din regiune. Atunci când a aplicat pentru funcții obișnuite, companiile s-au temut că nu se va integra într-o echipă din cauza rolurilor de conducere ocupate anterior, iar pentru posturile de muncitor i s-a transmis că profilul său nu este potrivit.

„Din martie, am avut interviuri umilitoare și degradante. Mi s-a spus de toate, de la «Nu ești persoana potrivită pentru noi» până la «Ești o pierdere de timp pentru acest job». (...) Aș fi mult mai nemulțumit stând acasă fără să lucrez”, a mărturisit Nicola pentru Fanpage.

De la centre de apeluri la managementul șantierelor și dezamăgirea studiilor universitare

Absolvent de Inginerie de Mediu și Amenajarea Teritoriului la Universitatea Politehnică din Bari (campusul din Taranto), Nicola a sperat în urmă cu mai bine de două decenii că va lucra în proiecte de ecologizare și decontaminare a zonelor industriale din sudul Italiei o așteptare care nu s-a concretizat niciodată, pe fondul crizei economice generate de declinul fostului combinat siderurgic Ilva.

De-a lungul timpului, bărbatul a muncit în centre de apeluri (pe salarii cuprinse între 600 și 800 de euro pe lună), ca metalurgist, muncitor în construcții, manager de magazin și responsabil de depozit. În ultimii ani, a ocupat funcții de răspundere în managementul tehnic al șantierelor, cu un program epuizant, de 10–12 ore pe zi, care începea adesea la ora 5:30 dimineața, însă ultimul său contract s-a încheiat după ce firma angajatoare a intrat în dificultăți financiare.

Ajutorul de șomaj este aproape de final, iar mutarea într-un alt oraș nu este o soluție

Situația financiară a familiei devine din ce în ce mai apăsătoare, întrucât indemnizația de șomaj NASpI — care nu depășește 1.000 de euro pe lună — este pe cale să expire, iar Nicola trebuie să își întrețină soția și cei doi copii. Deși s-a gândit să se mute în alt oraș pentru un loc de muncă, bărbatul explică faptul că salariile oferite nu ar acoperi costurile suplimentare cu chiria și traiul zilnic.

„Sunt dispus să mă mut pentru muncă, dar mutarea în alt oraș înseamnă să plătesc chirie și să fac față altor cheltuieli. Având în vedere salariile disponibile, nu merită neapărat. (...) Nu caut neapărat un loc de muncă în inginerie. Sunt dispus să fac orice”, a mai transmis italianul.