 Ce venituri au românii fără facultate și de ce mulți consideră că o diplomă le-ar fi schimbat viața: „Nimănui nu-i pasă de o diplomă”
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Ce venituri au românii fără facultate și de ce mulți consideră că o diplomă le-ar fi schimbat viața: „Nimănui nu-i pasă de o diplomă”

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România rămâne codașa Uniunii Europene când vine vorba de ponderea tinerilor cu studii superioare, însă piața muncii oferă surprize majore. 

Diploma universitară, între regret și lipsa oportunităților
Diploma universitară, între regret și lipsa oportunităților Foto: pexels

În timp ce doar 23,1% dintre românii între 25 și 34 de ani dețin o diplomă de licență — față de media europeană de 44,8% —, numeroase meserii calificate și domenii practice aduc venituri lunare de mii de lei sau chiar mii de euro, potrivit Eurostat. 

Salarii de top fără licență

Mărturiile adunate din rândul românilor fără facultate demonstrează că abilitățile practice, seriozitatea și experiența pot asigura venituri peste media națională:

  • Meserii tehnice și calificate: un sudor încasează un salariu de bază de 8.000 de lei net, la care adaugă până la 2.500 de lei din lucrări particulare. Un electrician din Prahova susține că obține minimum 500 de lei pe zi, ajungând la 6.000 de lei pe săptămână din proiecte independente.
  • Horeca și comerț: un bucătar cu șase ani de experiență câștigă 6.000 de lei net pe lună, în timp ce un angajat de supermarket ajunge la 6.000–6.500 de lei net, în funcție de turele de weekend și tichetele de masă: „Eu lucrez ca bucătar de șase ani, cam 10 ore pe zi, 15–20 de zile pe lună. În mână iau 6.000 de lei”, a relatat autorul întrebării pe Reddit, potrivit Adevărul.
  • Management și industrii creative: un manager de transport atinge peste 10.000 de lei lunar bazându-se pe 12 ani de experiență practică, fără diplomă. În crearea de conținut video (Reels, TikTok) și evenimente, veniturile medii variază între 10.000 și 20.000 de lei lunar, ajungând în perioadele de vârf până la 6.000 de euro pe lună

„Am fost deja dat afară din cauza AI din SUA, de la Amazon. Nu am studii superioare. Sunt manager de transport, 10.000 de lei și ceva. La 12 ani de experiență și niște realizări pe drum, facultatea nu contează. Nimănui nu îi pasă de o diplomă atât timp cât știu ce fac și livrez”, a relatat altcineva, 

„Sunt sudor, cu salariu 8.000 de lei net. Dacă bag și suplimentare și mai merg să lucrez prin vecini, mai un gard, mai o tablă sudată, ajung să mai pun vreo 2.500 de lei”, a răspuns un alt român.  

Teama de plafonare și întoarcerea pe băncile facultății

Dincolo de avantajul banilor rapizi, lipsa unei diplome aduce vulnerabilități majore în fața schimbărilor economice.

În domenii precum IT-ul, unii specialiști se tem că fără o bază academică le va fi greu să se adapteze la noile tehnologii sau să își găsească proiecte noi în perioade de criză.

Din acest motiv, unii aleg să reia studiile la vârste mature, precum cazul unui inginer de date plătit cu 17.000 de lei net care s-a reînscris la facultate la 33 de ani.

De asemenea, românii care lucrează în străinătate sau pe vase de croazieră fluvială — unde un ospătar economisește până la 2.000 de euro lunar — mărturisesc că munca este epuizantă, iar absența unei calificări superioare le limitează opțiunile profesionale în momentul în care decid să revină acasă.

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