 Vremea se schimbă radical în România de astăzi, 12 octombrie! Ploi de până la 50 l/mp și ninsori la munte
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Vremea se schimbă radical în România de astăzi, 12 octombrie! Ploi de până la 50 l/mp și ninsori la munte

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România se confruntă cu o schimbare semnificativă a vremii luni, 12 octombrie 2026. Temperaturile vor coborî în numeroase zone ale țării, iar ploile vor cuprinde regiuni extinse. În unele județe sunt prognozate cantități însemnate de precipitații, în timp ce la altitudini mari vor apărea lapovița și ninsoarea. La munte, rafalele de vânt pot ajunge la 90 km/h, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vremea se schimbă radical în România începând de astăzi!
Vremea se schimbă radical în România începând de astăzi!

Vremea se răcește în mai multe regiuni. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi

Schimbarea regimului termic va fi resimțită în special în regiunile în care valorile din termometre vor coborî față de ziua precedentă. În vestul, nord-vestul și sud-vestul țării, temperaturile se vor menține relativ apropiate de cele înregistrate anterior.

În restul teritoriului, cerul va fi temporar sau predominant noros, iar vremea va deveni mai rece. Potrivit estimărilor meteorologice, maximele zilei vor varia între 13 grade Celsius în zonele depresionare și 23 de grade pe litoralul Dobrogei.

Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 3 grade în vestul Transilvaniei. Pe litoral, vremea va rămâne mai blândă, cu valori minime care pot ajunge la 14 grade Celsius.

Diferențele termice dintre regiuni vor fi considerabile, astfel că îmbrăcămintea adecvată temperaturilor mai scăzute va fi importantă, mai ales dimineața și seara.

Averse în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. Unde sunt așteptate precipitații abundente

Ploile vor afecta luni o mare parte a României. Conform prognozei ANM, aversele sunt așteptate în Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și Moldovei, precum și în Oltenia și Transilvania. În celelalte regiuni, precipitațiile vor apărea pe suprafețe mai restrânse.

Pe alocuri, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, iar în anumite zone cantitățile de apă acumulate vor fi importante.

Cele mai mari valori sunt estimate în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și în zona Carpaților de Curbură. În aceste regiuni, cantitățile de precipitații vor ajunge, în general, la 20–30 de litri pe metru pătrat.

Izolat, acumulările pot atinge 40–50 de litri pe metru pătrat, ceea ce poate favoriza acumularea apei pe carosabil și în zonele cu drenaj deficitar.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță suficientă față de celelalte vehicule, în special în timpul averselor.

Lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1.500 de metri

La munte, scăderea temperaturilor va favoriza apariția precipitațiilor mixte. La altitudini de peste 1.500 de metri, ploile se pot transforma local în lapoviță și ninsoare.

Condițiile meteorologice vor fi mai dificile pe crestele montane, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Deși vântul va sufla în general slab până la moderat în cea mai mare parte a țării, la altitudini mari sunt așteptate intensificări temporare.

Rafalele vor putea atinge viteze de 70–90 km/h, ceea ce poate reduce confortul termic și poate îngreuna deplasările pe traseele montane expuse.

Persoanele care intenționează să urce pe munte ar trebui să urmărească actualizările meteorologice și să țină cont de temperaturile scăzute, precipitațiile mixte și intensificările vântului.

Vânt puternic în mai multe zone și ceață pe arii restrânse

Pe lângă ploi și răcirea vremii, unele regiuni vor fi afectate și de intensificări ale vântului. Cele mai importante rafale din zonele joase sunt prognozate în vestul Olteniei, estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sudul Banatului.

În aceste regiuni, viteza vântului poate ajunge la 45–50 km/h, în timp ce la munte rafalele vor fi mult mai puternice.

Ceața va apărea izolat, în special în primele ore ale dimineții și pe timpul nopții. Vizibilitatea poate scădea temporar, motiv pentru care conducătorii auto trebuie să manifeste prudență pe sectoarele de drum afectate.

Cum va fi vremea în România pe 12 octombrie

Prognoza meteo pentru luni indică o zi caracterizată de temperaturi mai scăzute în numeroase regiuni, precipitații extinse și condiții de lapoviță și ninsoare la altitudini mari.

Cele mai importante aspecte ale vremii sunt:

  • Temperaturi maxime: între 13 și 23 de grade Celsius.
  • Temperaturi minime: aproximativ 3 grade în vestul Transilvaniei și până la 14 grade pe litoral.
  • Cantități de precipitații: în general, 20–30 l/mp în zonele vizate, cu valori izolate de 40–50 l/mp.
  • Vânt în zonele joase: rafale de până la 45–50 km/h în anumite regiuni.
  • Vânt la munte: rafale care pot atinge 70–90 km/h.
  • Precipitații montane: lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1.500 de metri.

Vremea va necesita atenție atât în zonele afectate de ploi abundente, cât și în regiunile montane, unde temperaturile scăzute și vântul puternic pot face deplasările mai dificile. Pentru eventuale avertizări și actualizări, este recomandată consultarea informărilor oficiale publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

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