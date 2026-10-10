Cine este Elena Mateescu, șefa ANM cu un salariu anual de peste 50.000 de euro. Instituția, în centrul unui scandal privind achizițiile din bani publici

Elena Mateescu conduce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) din 2016, iar numele său se află acum în centrul atenției după ce Corpul de control al ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a descoperit achiziții controversate făcute cu cardurile instituției. Printre produsele cumpărate din bani publici s-ar număra sutiene de lux, parfumuri, haine și accesorii. În paralel, un proiect european de peste 50 de milioane de euro derulat de ANM a intrat în atenția inspectorilor antifraudă.

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie Foto: arhiva Click!

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că verificările Corpului de control au scos la iveală achiziții neobișnuite realizate din bugetul Administrației Naționale de Meteorologie. Lista produselor include articole vestimentare, cosmetice și obiecte decorative.

„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Agenției Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției”, a transmis sâmbătă Diana Buzoianu.

Ministra a precizat că raportul Corpului de control va fi trimis la parchet și a cerut demisia conducerii ANM. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, oficialul a anunțat că va analiza, împreună cu echipa juridică a ministerului, toate măsurile legale disponibile.

Ce spune Elena Mateescu despre verificări

Directorul general al ANM a transmis un punct de vedere în care a precizat că a sesizat deja autoritățile cu privire la anumite activități din instituție și că așteaptă rezultatele cercetărilor.

„Am luat act de Raportul Corpului de Control pe care Dna Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi pe pagina de Facebook a domniei sale. Vă fac cunoscut faptul ca, așa cum am informat-o și pe Dna Ministru, în data de 12 August 2026 am depus la DGPMB, Secția 2 de Poliție, respectiv Secția de Investigare a Criminalității Economice, o sesizare privind solicitarea verificării unor activități cu scopul cercetării și stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente.

Fac precizarea ca, la nivelul instituției s-a efectuat și o misiune de audit internă care a stat la baza acestui demers. Având în vedere ca este o anchetă în curs de desfășurare nu putem face cunoscute detalii privind acest demers. Așteptăm rezultatul anchetei și soluționarea aspectelor sesizate”.

Problemele semnalate la ANM nu se limitează la achizițiile descoperite de Corpul de control. Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF) verifică și un proiect european de amploare, destinat adaptării la schimbările climatice, potrivit unui răspuns transmis publicației Context.ro.

„La finalizarea verificărilor, DLAF va sesiza instituțiile competente, în vederea luării măsurilor legale ce se impun, după caz”, a precizat instituția.

Proiectul vizează înființarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale. Lucrările au fost atribuite firmelor Real Deco SRL și Elektra Power, în baza unui contract încheiat cu ANM în decembrie 2022.

Valoarea inițială a contractului a fost de 4,6 milioane de euro, însă, în februarie 2025, aceasta a fost modificată de două ori, ajungând la 5,5 milioane de euro. Și termenul de finalizare a fost prelungit, de la 17 la 24 de luni. Verificările DLAF sunt în desfășurare, iar eventualele responsabilități urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Elena Mateescu conduce ANM din 2016

Elena Mateescu lucrează în instituție din 1990, anul în care a absolvit Facultatea de Agronomie. În 2001, a obținut titlul de doctor cu o teză dedicată influenței resurselor climatice asupra culturilor de grâu și porumb din sudul Câmpiei Române.

Potrivit CV-ului oficial, parcursul său profesional a început ca inginer agronom și cercetător. Ulterior, a condus Laboratorul de agrometeorologie, a devenit director executiv, iar în 2016 a preluat funcția de director general al ANM, pe care o ocupă în continuare.

De-a lungul anilor, instituția a fost criticată și pentru unele prognoze sau avertizări meteorologice. În 2019, reprezentanți ai industriei hoteliere au cerut demisia conducerii după avertizări care, potrivit criticilor, ar fi descurajat turiștii să meargă pe litoral. Au existat, de asemenea, controverse privind momentul emiterii unor avertizări în cazul unor fenomene meteo violente.

Ce avere și ce venituri declară șefa ANM

Declarația de avere din iunie 2026 indică faptul că Elena Mateescu deține două apartamente în București, unul de 59 de metri pătrați, cumpărat în 1992, și altul de 57 de metri pătrați, achiziționat în 2022. Aceasta mai deține un autoturism Fiat Tipo, fabricat în 2016, potrivit g4media.ro.

În conturile bancare declarate figurează peste 343.000 de lei la Banca Transilvania și 3.111 euro la Raiffeisen Bank.

În ceea ce privește veniturile, Elena Mateescu a declarat 269.402 lei anual din funcția de director general al ANM, echivalentul a peste 50.000 de euro. La această sumă se adaugă 24.804 lei pentru activitatea de membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești” și 1.350 de lei pentru activitatea de lector universitar la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.