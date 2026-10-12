Șoc termic în România! Localitatea în care temperaturile au scăzut cu 17 grade în mai puțin de 24 de ore

Toamna și-a intrat în drepturi începând de luni, 12 octombrie. Valorile termice au scăzut drastic în toată țara, iar vremea s-a înrăutățit. Într-o localitate din România, temperatura a scăzut cu 17 grade Celsius în mai puțin de 24 de ore.

Foto: unsplash.com

De la tricou la geacă și haine groase, în mai puțin de o zi. Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod galben de vreme rea pentru mai multe județe.

Localitatea în care temperatura a scăzut cu 17 grade Celsius

Dacă în weekend a fost vreme de plajă într-o parte a țării, de luni, 12 octombrie, lucrurile s-au schimbat. Localitățile din Lunca Dunării au avut parte de un șoc termic. Duminică, locuitorii din Oltenița și Zimnicea s-au bucurat de 32 de grade Celsius, însă începutul de săptămână a venit cu o diferență semnificativă.

Luni, 12 octombrie, mercurul din termometre nu s-a ridicat mai mult de 15 și 18 grade. Localnicii au pus mâna pe hainele groase și au lăsat deoparte hainele de vară în mai puțin de 24 de ore, scrie observatornews.ro.

Cod Galben de vreme rea

Între timp, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi și lapoviță la altitudini mari. De asemenea, meteorologii anunțau și vânt puternic, toate acestea până pe 14 octombrie, ora 10.00.

„În intervalul menționat temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării. Izolat ploile vor avea și caracter de aversă. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h”, se arată pe site-ul ANM.

De asemenea, specialiștii au venit și cu un cod galben de ploi, valabil în estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei și Carpații de Curbură până marți, 13 octombrie, ora 10.00.

„În intervalul menționat, în estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei și în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de 40 l/mp”, mai arată sursa citată.