 Șoc termic în România! Localitatea în care temperaturile au scăzut cu 17 grade în mai puțin de 24 de ore
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Șoc termic în România! Localitatea în care temperaturile au scăzut cu 17 grade în mai puțin de 24 de ore

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Toamna și-a intrat în drepturi începând de luni, 12 octombrie. Valorile termice au scăzut drastic în toată țara, iar vremea s-a înrăutățit. Într-o localitate din România, temperatura a scăzut cu 17 grade Celsius în mai puțin de 24 de ore.

image
Foto: unsplash.com

De la tricou la geacă și haine groase, în mai puțin de o zi. Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod galben de vreme rea pentru mai multe județe. 

Localitatea în care temperatura a scăzut cu 17 grade Celsius

Dacă în weekend a fost vreme de plajă într-o parte a țării, de luni, 12 octombrie, lucrurile s-au schimbat. Localitățile din Lunca Dunării au avut parte de un șoc termic. Duminică, locuitorii din Oltenița și Zimnicea s-au bucurat de 32 de grade Celsius, însă începutul de săptămână a venit cu o diferență semnificativă. 

Luni, 12 octombrie, mercurul din termometre nu s-a ridicat mai mult de 15 și 18 grade. Localnicii au pus mâna pe hainele groase și au lăsat deoparte hainele de vară în mai puțin de 24 de ore, scrie observatornews.ro.

Cod Galben de vreme rea

Între timp, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi și lapoviță la altitudini mari. De asemenea, meteorologii anunțau și vânt puternic, toate acestea până pe 14 octombrie, ora 10.00. 

„În intervalul menționat temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării. Izolat ploile vor avea și caracter de aversă. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h”, se arată pe site-ul ANM.

De asemenea, specialiștii au venit și cu un cod galben de ploi, valabil în estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei și Carpații de Curbură până marți, 13 octombrie, ora 10.00.

„În intervalul menționat, în estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei și în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de 40 l/mp”, mai arată sursa citată.

Ghid de cumpărături

raluka jpg
Raluka, scene halucinante în aeroport: „Stăm și așteptăm să apară șurubelnița” Vedete românești
florin salam foto fb jpg
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile” Vedete românești
image
Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani adevarul.ro
image
Cu ce prețuri sunt întâmpinați credincioşii la pelerinajul Sfintei Parascheva. Cât costă un acatist, o iconiță, un buchet de busuioc sau tămâia adevarul.ro

Parteneri

image
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, îl contrazice pe Hendrik Klein: „Nu am semnat niciun act, nici măcar un draft de contract! Să vină cu banii și îi dau acțiuni”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un şofer şi-a înlocuit suspensiile maşinii cu o buturugă, dar a fost prins la RAR. "Premieră şi pentru mine" observatornews.ro
image
Impozit pe locuință dublu pentru cei care își închid balconul sau îl unesc cu sufrageria fără autorizație www.antena3.ro
image
Stenograme din dosarul de influențare a alegerilor în favoarea lui Georgescu, de către Bogdan Peșchir. „BogPR” s-ar fi oferit voluntar să îl ajute pe Georgescu în campanie. A pronunțat și numele lui Simion în interceptări. „Eu nu vreau sa câștig / Vreau să câștige țara www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani as.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare... playtech.ro
image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
Design fără titlu (5) png
Cine Katie Zacharia, noua voce aleasă de Donald Trump la Casa Albă. O înlocuiește pe Karoline Leavitt Internațional
Schi la Poiana Brasov foto info poiana brasov jpg
Stațiunea din România recomandată turiștilor care vor schi la prețuri mai mici decât în Alpi Fapt divers
Design fără titlu (5) png
Ultimul telefon al Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Regretul sfâșietor al verișoarei sale: „Aș da orice să pot întoarce timpul” Național
Factura - bani - calcule- buget - datorii FOTO Shutterstock
Ce înseamnă „risipă de bani” pentru fiecare generație. De ce Boomers, Gen X, Millennials și Gen Z văd complet diferit cheltuielile Fapt divers
medic doctor consult pexels jpg
Rezidențiat 2026. Specialitățile medicale preferate de tinerii absolvenți Național
toamna jpg
Prognoza meteo pentru umrătoarele două săptămâni, pe regiuni. ANM anunță temperaturi de până la -1 grad Național
image png
Au vizitat 18 țări fără să scoată vreun ban din buzunar. Cum au „fentat” sistemul Internațional
crima png
Femeie ucisă de soț, în Galați. Familia știa de drama prin care trece, dar nu a putut să o ajute Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net