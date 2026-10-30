Christa Pike, prima declarație după ce a supraviețuit injecției letale: „Mă doare corpul”

Christa Pike, deținuța din Statele Unite care a supraviețuit după două injecții letale, a făcut prima declarație publică de la incidentul șocant din luna septembrie. Femeia în vârstă de 50 de ani a vorbit despre durerile cu care se confruntă după procedura de execuție eșuată, mărturisind că suferința nu este doar fizică, ci și sufletească.

Prima declarație făcută de Christa Pike după execuția eșuată Foto: Profimedia

Condamnată la moarte în urmă cu aproape trei decenii, Christa Pike a ajuns în stare critică după ce i-au fost administrate două injecții letale cu pentobarbital, substanță folosită în execuțiile din Statele Unite.

Christa Pike, prima declarație după ce a supraviețuit injecțiilor letale

Mesajul femeii a fost publicat vineri pe rețelele sociale de echipa sa juridică, potrivit Independent. Christa Pike a descris problemele cu care se confruntă de la incident, explicând că durerile persistă și îi afectează inclusiv capacitatea de a vorbi.

„Nu a existat niciun moment de atunci, din acea noapte, în care să nu fi simțit durere”, a declarat aceasta.

Ulterior, deținuta a oferit mai multe detalii despre suferința prin care trece, precizând că resimte dureri în mai multe zone ale corpului, dar și o apăsare emoțională puternică.

„Mă doare corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă am dificultăți în a vorbi. Iar durerea nu este doar fizică. Există o durere în mintea și în sufletul meu”.

Pike a fost externată din spital la sfârșitul lunii trecute, după ce a supraviețuit celor două administrări de pentobarbital care au dus la deteriorarea gravă a stării sale de sănătate.

De ce a fost condamnată Christa Pike la moarte

Femeia a primit pedeapsa capitală în 1996, fiind găsită vinovată de uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani care îi era colegă în programul de formare profesională Job Corps din Knoxville. Crima avusese loc în anul precedent, când Pike avea doar 18 ani.

De atunci, aceasta a rămas pe coridorul morții din Tennessee, secția închisorii în care sunt ținuți condamnații la pedeapsa capitală. Execuția sa ar fi urmat să fie prima aplicată unei femei în statul Tennessee în peste 200 de ani.