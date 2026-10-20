Joe Manganiello, mărturisire emoționantă despre boala care era să-l ucidă. Tatuajul uriaș care îi acoperă cicatricile de pe corp

Joe Manganiello a dezvăluit motivul profund din spatele unuia dintre cele mai impresionante tatuaje ale sale. Actorul din serialul True Blood a povestit că și-a făcut un tatuaj cu un dragon de aproape un metru lungime pentru a acoperi cicatricile lăsate de numeroasele intervenții chirurgicale prin care a trecut în timpul unei lupte de șapte ani cu o boală autoimună severă.

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Tatuajul care ascunde cicatrici

Într-o postare publicată pe Instagram, actorul în vârstă de 49 de ani a arătat procesul realizării tatuajului, care se întinde de la șoldul drept până deasupra genunchiului și este realizat în nuanțe de roșu și negru.

În explicațiile oferite fanilor, Joe Manganiello a mărturisit că ideea tatuajului a pornit din dorința de a recăpăta controlul asupra propriului corp după anii dificili marcați de suferință și operații.

Actorul a explicat că, în cartea sa de memorii, compară boala cu o luptă imaginară purtată de organism împotriva unui dragon inexistent. În viziunea sa, sistemul imunitar își ataca propriul corp, provocând răni și complicații severe,

„Ideea de a-mi acoperi cicatricile operațiilor cu primul meu tatuaj, un dragon de aproape un metru pe partea dreaptă a corpului, a fost încercarea mea de a recăpăta puțin din controlul pe care simțeam că l-am pierdut și de a-mi transmite corpului să nu mai atace dragonul, pentru că dragonul eram eu”, a explicat actorul.

Șapte ani de suferință și numeroase intervenții chirurgicale

Problemele de sănătate au început cu dureri abdominale severe, care au devenit atât de intense încât actorul nu mai putea merge. Ulterior au apărut febră, erupții cutanate, migrene, oboseală accentuată și complicații digestive grave.

De-a lungul celor șapte ani de investigații și tratamente, Joe Manganiello a trecut prin numeroase colonoscopii și intervenții chirurgicale, inclusiv îndepărtarea unei părți a intestinului. La un moment dat, actorul a fost nevoit să folosească o pungă de colostomie.

În urmă cu doar câteva zile, vedeta a publicat imagini din perioada petrecută în spital, în care pot fi observate cicatricile și efectele pe care boala le-a avut asupra organismului său.

În ciuda numeroaselor investigații medicale, actorul nu a primit niciodată un diagnostic clar care să explice toate simptomele sale.

Joe Manganiello a vorbit recent despre cât de aproape s-a aflat de moarte și despre recunoștința pe care o simte acum.

„Nu-mi vine să cred că sunt în viață. Simt că m-am născut din nou”, a mărturisit actorul.