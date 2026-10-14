 Un blestem l-a îmbolnăvit? Joe Manganiello a fost la un pas de moarte: „Nu-mi vine să cred că trăiesc!”
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Un blestem l-a îmbolnăvit? Joe Manganiello a fost la un pas de moarte: „Nu-mi vine să cred că trăiesc!”

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Celebrul actor face dezvăluiri tulburătoare, în noua sa autobiografie „Bloodlines”, despre unul dintre cele mai dificile momente din viața lui. A fost provocat de un ex gelos?

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Foto: Profimedia

Joe Manganiello, cunoscut pentru rolurile din „Magic Mike” și „True Blood”, a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, iar întreaga experiență e relatată în detaliu în volumul său autobiografic, „Bloodlines”.

Potrivit dezvăluirilor lui, în perioada în care era căsătorit cu Sofía Vergara, un șaman din Cuba i-a spus că misterioasa lui boală a fost provocată de un blestem voodoo, făcut de un bărbat din trecutul actriței.

Potrivit lui Manganiello, șamanul i-a spus, în timpul unei convorbiri telefonice, că ceva era în neregulă cu intestinele actorului. Joe a fost șocat de afirmațiile acestuia, având în vedere că nici măcar membrii apropiați ai familiei lui nu cunoșteau acele detalii. „Erau membri ai familiei mele apropiate care nu știau nimic despre așa ceva, cu atât mai puțin un necunoscut oarecare cu care vorbeam la telefon”, a scris actorul în cartea sa.

Însă discuția lor a luat o turnură și mai neașteptată. Șamanul i-a spus lui Joe Manganiello și soției sale de atunci, Sofía Vergara, că un bărbat din trecutul actriței, care încă mai avea sentimente pentru ea, a apelat la un ritual voodoo pentru a-l blestema pe actor. Cu alte cuvinte, gelozia l-a determinat pe fostul partener de viață al Sofiei să recurgă la asemenea gest uluitor!

„Cineva din trecutul tău încă te iubește și l-a blestemat pe soțul tău. Totul s-a întâmplat în New Orleans. Soțul tău trebuie să treacă printr-un proces de curățare și protecție. Pot să mă ocup eu de asta. Pot să-l ajut”, i-a spus șamanul Sofiei.

Manganiello a încercat să înțeleagă la cine s-ar fi putut referi șamanul. Primul nume care i-a venit în minte a fost cel al lui Nick Loeb, fostul logodnic al Sofíei Vergara. Actrița și omul de afaceri și-au încheiat logodna în 2014, adică în același an în care Vergara a început relația cu Manganiello.

Timp de șapte ani, vedeta s-a luptat, în mare secret, cu o boală autoimună, care a dus la amputarea unui organ și l-a adus în pragul morții: „Nu-mi vine să cred că trăiesc!”, a declarat acesta după lansarea autobiografiei sale.

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