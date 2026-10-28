 Ted Bundy, implicat într-o crimă veche de 52 de ani. Cum au descoperit anchetatorii că el a comis-o
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Ted Bundy, implicat într-o crimă veche de 52 de ani. Cum au descoperit anchetatorii că el a comis-o

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Tehnologia ADN de ultimă generație a permis autorităților din statul american Utah să rezolve un caz vechi de 52 de ani, legându-l oficial pe criminalul în serie Ted Bundy de uciderea Melissei Ann Smith, o adolescentă de 17 ani.

Ted Bundi și ultima victimă descoperită, Melissa Ann Smith.
Ted Bundi și ultima victimă descoperită, Melissa Ann Smith. Foto: X/ BBC

Victima, fiica unui șef de poliție local, fusese găsită moartă pe 27 octombrie 1974 de către un grup de vânători, prezentând urme severe de tortură și agresiune sexuală. 

Caz elucidat după 52 de ani

Progresul în acest dosar vine la scurt timp după ce, în luna aprilie, anchetatorii au identificat-o pe o altă adolescentă, Laura Ann Aime, drept victimă a lui Bundy. Probele medico-legale conservate din cazul Laurei au oferit indiciul crucial necesar pentru confirmarea implicării criminalului și în moartea Melissei Smith.

Înainte să fie ucis prin execuție în 1989, Bundy mărturisise că a omorât alte două adolescente în Utah. El a fost asociat cu cel puțin 30 de crime în SUA. Într-o conferință de presă de marți, sergentul Mike Reynolds din comitatul Utah a declarat că există mai multe cazuri Bundy care sunt încă examinate în stat.

Șerifa comitatului Salt Lake, Rosie Rivera, a adăugat că acest caz ar trebui să fie un semn pentru alte victime ale unor cazuri nerezolvate „că există speranță”. 

„Criminalistica se schimbă în fiecare zi și avem capacitatea de a analiza aceste cazuri iar și iar”, a spus ea, conform BBC.

De asemenea, ea i-a lăudat pe detectivi pentru că au păstrat probele din caz atât de mult timp, spunând că acest lucru „demonstrează necesitatea de a păstra probele chiar și după ce trec decenii”.

În aprilie, directorul Biroului de Servicii Criminalistice din Utah a declarat pentru Salt Lake Tribune că în stat existau 444 de anchete privind decesele nerezolvate, inclusiv 258 de omucideri.

Cine e Ted Bundy

Ted Bundy se numără printre cei mai mârșavi criminali în serie din America și și-a început seria de crime atacând victime în nord-vestul Pacificului american. Cunoscut pentru faptul că aborda adesea femeile în locuri publice, le câștiga încrederea cu farmecul său, apoi le ademenea în zone retrase și le ucidea.

A fost arestat pentru prima dată în 1975 pentru răpirea unei femei și condamnat la 15 ani de închisoare. Dar în 1977 a evadat sărind pe fereastra bibliotecii închisorii. A fost recapturat timp de opt zile, apoi a evadat din nou, continuând să ucidă până când a fost prins în cele din urmă în 1978.

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