 Marina Voica, în scaun cu rotile pe holurile spitalului! Ce se întâmplă cu marea artistă după săptămâni de internare
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Marina Voica, în scaun cu rotile pe holurile spitalului! Ce se întâmplă cu marea artistă după săptămâni de internare

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Marina Voica, ajunsă la vârsta de 90 de ani, se află în continuare internată în spital, la mai bine de trei săptămâni din momentul în care a ajuns la urgențe din cauza unor amețeli puternice.

Marina Voica are trei săptămâni de când este internată
Marina Voica are trei săptămâni de când este internată Foto: Arhivă

Deși artista spera să primească acordul medicilor pentru a se întoarce acasă, starea ei de sănătate nu îi permite încă externarea, rămânând sub atentă supraveghere medicală.

Marina Voica, ajunsă la vârsta de 90 de ani, trece din nou prin momente dificile din cauza problemelor de sănătate. Potrivit informațiilor și fotografiilor recente publicate de cancan.ro realizate vineri, 13 noiembrie, în incinta Spitalului Militar, artista a fost internată din nou în jurul orei 11:00, la secția de Neurologie, imaginile surprinse arătând cum se prezintă îndrăgita cântăreață în acest moment, după perioada complicată prin care a trecut.

 Imaginile pot fi văzute pe cancan.ro.

Marina Voica, declarația transmisă acum de pe patul de spital: „Nu pot să vorbesc, îmi cer scuze”

Contactată din nou de reporterii Spynews.ro pentru a afla dacă a reușit să fie externată după cele peste trei săptămâni petrecute sub îngrijirea medicilor, îndrăgita cântăreață a mărturisit că încă nu se simte bine și nu are puterea necesară pentru a purta o discuție:

„Eu sunt bolnavă. Sunt la spital. Nu pot să vorbesc, îmi cer scuze”, a transmis Marina Voica pentru sursa citată. 

Cum a început totul și ce spunea artista în urmă cu două săptămâni

Problemele de sănătate ale Marinei Voica au debutat în urmă cu mai bine de trei săptămâni, când artista a început să se confrunte cu amețeli puternice. Inițial, marea doamnă a muzicii ușoare a încercat să se trateze acasă, luând medicamente împotriva amețelilor, însă tratamentul nu a dat rezultate, astfel că, la scurt timp, a fost nevoie să ajungă la spital.

În urmă cu două săptămâni, tot într-o declarație acordată pentru Spynews.ro de pe patul de spital, cântăreața explica faptul că este extrem de slăbită și că urmează un proces de recuperare, apreciind grija personalului medical:

„Ce să fac? Uite, stau aici deocamdată, stau în pat. Nu trebuie să fiu mai bine? Că o grămadă de lume se ocupă aici de mine. Urmează și recuperarea. Sunt foarte slăbită, foarte slăbită. Aveam amețeli, dar minuni nu face niciun medicament. Sunt la spital, dar sunt în vindecare”, mărturisea atunci Marina Voica.

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