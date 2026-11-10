 Mama Marei Bănică a ajuns pe mâinile medicilor, în același spital în care s-a stins din viață tatăl ei: „Doamne, nu-mi da cât pot duce!” Ce mesaj a transmis vedeta
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Mama Marei Bănică a ajuns pe mâinile medicilor, în același spital în care s-a stins din viață tatăl ei: „Doamne, nu-mi da cât pot duce!” Ce mesaj a transmis vedeta

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Mara Bănică trece prin momente dificile, după ce mama sa a ajuns pe mâinile medicilor. Femeia care i-a dat viață este internată în același spital în care tatăl jurnalistei și-a dat ultima suflare, iar această coincidență dureroasă a răscolit amintiri pe care vedeta încearcă de ani buni să le țină departe.

Mama Marei Bănică a ajuns pe mâinile medicilor
Mama Marei Bănică a ajuns pe mâinile medicilor Foto: Facebook

Mara Bănică: „Astăzi este ziua în care tata a plecat de acasă la spital”

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Mara Bănică și-a amintit că, în urmă cu patru ani, în aceeași zi în care și-a dus tatăl la spital, a ajuns să o interneze și pe mama sa. Jurnalista a mărturisit că întreaga situație o copleșește, mai ales că locul respectiv îi amintește de una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa.

„Pfui de capul meu, în ce situație mă aflu! Vă spuneam dimineață devreme că astăzi este ziua în care tata a plecat de acasă la spital, iar eu l-am adus înapoi într-un sicriu. Nu știu cum viața asta, patru ani mai târziu, m-a adus în situația de a o interna pe mama. Tot astăzi. La același spital. În aceeași secție.”

„Doamne, nu-mi da cât pot duce! Te rog!”

Deși este convinsă că mama sa va fi bine, Mara Bănică recunoaște că retrăiește emoții extrem de puternice. Amintirile legate de ultimele clipe ale tatălui său au revenit în prezent, iar jurnalista a vorbit despre durerea pe care o simte.

„Mama va fi bine, știu și simt asta, dar creierul meu… inima mea, sufletul meu sunt în acest moment ușor defecte. Ani de zile am ocolit acest spital în drumurile mele cu mașina. Îmi revin în minte toate: vizitele la ATI, telefonul care a sunat cu număr privat, tata, frumos și tânăr, intubat. Apoi morga și… finalul.

Doamne, nu-mi da cât pot duce! Te rog!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Tatăl jurnalistei s-a stins din viață în urmă cu patru ani

Tatăl Marei Bănică s-a stins din viață pe 17 noiembrie 2022, în urma unor probleme de sănătate. La momentul respectiv, jurnalista anunța vestea tristă printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, în care vorbea despre durerea pierderii celui care a avut un rol esențial în viața sa.

„Tată s-a stins astăzi dimineață. Suntem șocați. Anesteziați. Muți de durere. Îl vom depune mâine, la ora 14.00, la biserica Sfântul Gheorghe Nou. Slujba de înmormântare va fi sâmbătă, la ora 12.00, la biserică. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească, tati!

Te iubesc până la cer, acolo unde te-ai dus acum, și înapoi. Îți mulțumesc pentru tot ce sunt. Pentru că tot ce sunt îți datorez ție”, scria Mara Bănică pe pagina sa de Facebook.

Scrisorile emoționante pe care Mara Bănică i le dedică tatălui său

De când tatăl său nu mai este, Mara Bănică păstrează un obicei emoționant. În fiecare an, îi scrie câte o scrisoare în care îi povestește ce s-a mai întâmplat în familie, cum au crescut copiii și ce schimbări au avut loc în viețile celor dragi.

Într-un astfel de mesaj, jurnalista i-a povestit despre fiul său, Dima, care a ajuns în clasa a opta, dar și despre fiica sa, Donca, aflată la începutul anilor de grădiniță. Printre rânduri se simte dorul profund de tatăl său și regretul că acesta nu poate fi alături de familie pentru a vedea cum cresc nepoții.

„Să-ți spun de noi. Dima este în clasa a opta, este mai înalt cu un cap decât mine și foarte frumos. Iese un om blând și sufletist, să știi! Așa cum îți doreai tu. O să se înscrie pentru o bursă la Școala Americană. Dacă o și primește, să te ții! Dacă nu, eu vreau să rămână la Coșbuc, el vrea la Spiru. N-are rost să-ți spun cum va fi, că știi ce fată ai crescut!

Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor.

Donca este deja la grădiniță, în primul an. Știe despre tine. Și o să-i spun mereu. Am luat-o la cimitir cu noi ultima oară. S-a uitat lung, avea o sobrietate amestecată cu o puritate în expresie. Este deșteaptă. Și foarte empatică.

Am dus-o la aceeași grădiniță la care, timp de patru ani, tu l-ai dus pe Dima în toate diminețile: cu soare, cu ploaie, pe ger, pe caniculă. Poarta este la fel. Parcă te așteaptă. Grădinița nu mai este la fel, dar asta e altă poveste. Nu te încarc acum”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

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