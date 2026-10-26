 Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan”
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Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan”

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Mara Bănică a publicat o fotografie mai rară cu soțul ei, Bogdan, surprins într-un moment de profundă emoție. Jurnalista a povestit că bărbatul a rămas minute în șir în fața unei expoziții dedicate lagărului de exterminare de la Treblinka, fără să spună nimic. Imaginea a impresionat-o atât de mult, încât a decis să o împărtășească și cu urmăritorii săi de pe Facebook.

Mara Bănică, imagine emoționantă cu soțul ei, la Treblinka
Mara Bănică, imagine emoționantă cu soțul ei, la Treblinka Foto: arhiva Click!

Vedeta a explicat că nu obișnuiește să publice frecvent fotografii cu partenerul său, însă reacția acestuia în fața mărturiilor despre atrocitățile naziste a fost una aparte. În fotografia publicată, Bogdan apare privind atent panoul informativ despre lagărul din Polonia, cu mâna dusă la față, într-un gest care sugerează cât de puternic l-a marcat ceea ce a descoperit.

„Postez rar cu sau despre Bogdan al meu. Cred că este una dintre puținele fotografii în care soțul meu a fost emoționat tare. În top 3 e sigur, oricum! A stat așa, minute în șir, într-o liniște totală”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Treblinka, locul în care naziștii au încercat să șteargă urmele crimelor

Fotografia a fost realizată în contextul vizitei la expoziția dedicată lagărului Treblinka II, unul dintre centrele de exterminare înființate de Germania nazistă în timpul Holocaustului. Acolo au fost uciși sute de mii de oameni, majoritatea evrei deportați din Polonia și din alte țări europene.

După revolta prizonierilor din august 1943, autoritățile naziste au accelerat lichidarea lagărului. În toamna aceluiași an, instalațiile și clădirile au fost demontate, iar terenul a fost arat și plantat cu lupini, într-o încercare de a ascunde urmele crimelor comise. Lichidarea centrului de exterminare a fost consemnată la 17 noiembrie 1943.

În postarea sa, Mara Bănică a rememorat momentul în care naziștii au încercat să transforme locul crimelor într-un teren aparent obișnuit. Jurnalista a amintit și de Treblinka I, lagărul de muncă forțată care a continuat să funcționeze până în vara anului 1944.

„În realitate, terenul arat de ei vorbește despre tot”

Mesajul Marei Bănică se încheie cu o reflecție asupra urmelor pe care istoria nu le poate șterge, chiar și atunci când cei responsabili încearcă să ascundă dovezile. Deși clădirile lagărului au fost demolate, iar terenul a fost nivelat, locul păstrează memoria victimelor și a crimelor comise acolo.

„În 1943, finalul de octombrie avea să stabilească ziua și modalitatea prin care naziștii urmau să lichideze oficial lagărul de la Treblinka II. Au demontat toate instalațiile, au bombardat clădirile și au arăt, apoi, terenul. Treblinka I a continuat să funcționeze pănă în vara anului 1944. În realitate, terenul arat de ei vorbește despre tot”, a transmis jurnalista pe Facebook.

Astăzi, Treblinka este un loc al memoriei și al comemorării victimelor Holocaustului. Povestea sa rămâne o mărturie a atrocităților naziste.

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