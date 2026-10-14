 Revoltă în învățământ! Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pe post și acuză Ministerul
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Revoltă în învățământ! Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pe post și acuză Ministerul

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Două dintre cele mai cunoscute și apreciate cadre didactice din conducerea învățământului bucureștean au fost eliminate din concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școli chiar după prima probă scrisă. 

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului „Gheorghe Lazăr” și Andreia Bodea, directoarea „I.L. Caragiale
Ionela Neagoe, directoarea Colegiului „Gheorghe Lazăr” și Andreia Bodea, directoarea „I.L. Caragiale Foto: facebook

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale”, acuză Ministerul Educației că a conceput un test grilă nerealist, dominat de texte kilometrice, probleme tehnice și un raport disproporționat între volumul cerințelor și timpul alocat, potrivit publicației Educație Privată.  

Acuzații dure de organizare și defecțiuni tehnice: „Zece minute lua doar citirea”

Ionela Neagoe a declarat pentru publicația Educație Privată că formatul examenului nu a evaluat abilitățile manageriale reale, ci a creat un blocaj artificial de timp, la care s-au adăugat și defecțiuni tehnice în săli.

„Când am văzut cât de alambicate erau subiectele, am avut senzația că vor să demonstreze că suntem tâmpiți. Zece minute îți lua numai să citești subiectele. Cred că pe ultimele patru le-am bifat fără să citesc, fiind conștientă că nu o să iau. Aș vrea ca cei din Minister să dea testul, tot într-o oră, să vedem ce reușesc. Problema mare a fost timpul. Niște oameni cu un istoric bun de management sunt niște oameni obosiți. Au fost subiecte prea lungi, mi s-a părut că intenția nu e să se verifice capacitățile logice. Nu a funcționat nici aparatura, toată sala a mers la corectură umană”, a subliniat Ionela Neagoe.

Directoarea Colegiului „I.L. Caragiale”, Andreia Bodea, a confirmat că structura testului a dezavantajat candidații prin lungimea variantelor de răspuns, pierzând promovarea la o diferență infimă.

„Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp. Trebuia la limită, un minut și trei sferturi – două minute, să citești fiecare cerință de două-trei ori ca să te gândești la rezolvare. Iar variantele de răspuns erau ele însele redactate lung. Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp. Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă. Trebuia să fie o singură probă scrisă și un interviu”, a explicat Andreia Bodea.

Bilanțul Ministerului Educației: peste 2.000 de candidați eliminați într-o singură oră

Datele oficiale transmise de Ministerul Educației arată dimensiunea selecției severe produse după proba de competențe de 60 de minute.

Dintr-un total de 6.684 de candidați prezenți înaintea contestațiilor:

  • Rata națională de promovare a fost de 69,05%.
  • 2.069 de profesori au fost eliminați direct din cursă după testul grilă.
  • În competiție au rămas 4.615 cadre didactice pentru un număr de aproximativ 7.600 de posturi de director și director adjunct disponibile la nivel național.
  • Doar 34 de candidați au reușit să obțină nota maximă 10, în timp ce 4 persoane au luat nota 1,5, iar 17 au fost notate cu 2.
  • Cele mai mici procente de promovare s-au înregistrat în județele Călărași și Mehedinți, pe când în Cluj, Covasna și Sălaj s-au atins cele mai mari rate de succes, de peste 80%.

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