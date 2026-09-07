Salată de fasole pentru zilele în care nu vrei să gătești. Nu există mai rapidă de atât!

În doar 15 minute pe ceas poți gusta dintr-o salată gustoasă care îți merge la suflet. Secretul? Fasolea și năutul la conservă. Păstrează-le la îndemână pentru momentele în care nu ai starea necesară să gătești!

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Această salată are două ingrediente nutritive pe care ar fi indicat să le consumi mai des. Năutul, o plantă leguminoasă cultivată și consumată pe tot globul, este o sursă excelentă de proteine, carbohidrați, vitamine (riboflavină, niacină, tiamină, acid folic), minerale (cupru, mangan, magneziu, potasiu, calciu, fosfor, folat, fier), fibre solubile și insolubile.

Pe de altă parte, fasolea neagră este plină de nutrienți importanți pentru organism și este un aliment de bază în America Centrală și de Sud de mii de ani. Astăzi, acest sortiment de fasole este folosit în toată lumea, însă nu foarte mulți oameni știu cât de multe beneficii poate avea pentru organism. O cană de fasole neagră are aproximativ 662 kcal, 41,9 grame de proteine (adică 84% din doza zilnică recomandată), 30,1 grame de fibre, 121 de grame de carbohidrați, 9,74 miligrame de fier, 332 de miligrame de magneziu și doar 4,11 grame de zahăr.

La fel ca alte leguminoase, cum este și fasolea, năutul conține compuși care pot împiedica absorbția nutrienților și utilizarea lor de organismul uman; ei pot fi diminuați sau eliminați prin diferite metode de preparare termică. Deși nu conține multe grăsimi, năutul se remarcă prin acizi grași nesaturați valoroși din punct de vedere nutrițional, cum ar fi acidul linoleic și acidul oleic. Aceste grăsimi, împreună cu fibrele din năut, pot reduce colesterolul LDL („colesterolul rău”) și riscul bolilor cardiovasculare.

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Ingrediente pentru patru porții

450 g fasole neagră din conservă

450 g năut din conservă

1 ceapă roșie mică

10 roșii cherry

50 g brânză feta

pătrunjel

30 ml ulei de măsline

30 ml oțet de mere

30 ml suc de lămâie

sare

Mod de preparare

Scurgi năutul și fasolea din conservă și le amesteci cu ceapa tocată și roșiile tăiate jumătăți. Adaugi pătrunjelul tocat, uleiul, oțetul și zeama de lămâie și le amesteci.

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Torni sosul peste salată, omogenizezi și condimentezi cu sare, după gust. Servești salata cu brânza feta sfărâmată.

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