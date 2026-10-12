 „Cer alertă la graniță!” Drama unei artiste din Australia! Fetița ei de 4 ani a dispărut fără urmă după ce tatăl a luat-o de la școală
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„Cer alertă la graniță!” Drama unei artiste din Australia! Fetița ei de 4 ani a dispărut fără urmă după ce tatăl a luat-o de la școală

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Momente de coșmar pentru artista australiană Eva Scolaro, care a apărut în lacrimi pe rețelele de socializare pentru a cere ajutor după dispariția fiicei sale în vârstă de doar 4 ani, Grace. Cântăreața își acuză soțul de care este înstrăinată și pe soacra sa că au luat copila direct de la școală.

O cunoscută cântăreață acuză că fiica ei de 4 ani a fost răpită de la școală
O cunoscută cântăreață acuză că fiica ei de 4 ani a fost răpită de la școală Foto: instagram

Disperarea mamei este accentuată de vidul birocratic cauzat de faptul că procedurile de divorț nu au fost finalizate oficial, autoritățile tratând cu reținere litigiile de acest tip între soți.

Șapte luni de absență totală, urmate de preluarea neașteptată a copilei

Eva Scolaro a relatat public că bărbatul, identificat drept Brendan, abandonase orice responsabilitate părintească în ultimele peste jumătate de an, reapariția lui bruscă culminând direct cu ridicarea micuței de la școală fără acordul mamei.

„A fost văzută ultima dată când a fost luată de la școală de tatăl ei înstrăinat și de bunica paternă. Vreau să precizez că îmi doresc absolut ca copiii mei să își vadă tatăl, însă acesta a lipsit din viața lor timp de șapte luni și nu s-a ocupat deloc de ei, nici măcar nu i-a sunat în mod regulat pentru a verifica dacă sunt bine. Eu sunt în proporție de 100% persoana care are grijă de ei și suportă în totalitate cheltuielile financiare pentru copiii mei... Din păcate, încă nu suntem divorțați oficial... așa că răpirea copiilor nu este tratată cu adevărat cu seriozitate”, a transmis artista pe pagina sa de Instagram.

Soțul refuză să comunice adresa: Artista cere blocarea frontierelor

După incident, cântăreața a încercat să negocieze pe cale amiabilă predarea hainelor și a fratelui fetiței pentru a nu destabiliza micuții, însă bărbatul a refuzat categoric să comunice locul unde se află copilul.

„Încă nu am nicio idee unde se află fiica mea, Grace… În ciuda tuturor celor întâmplate și a modului în care au evoluat lucrurile astăzi, m-am oferit să-l duc pe fiul meu și să duc hainele copiilor la casa lui Brendan, tatăl lor, însă el a refuzat. Brendan mi-a trimis o solicitare, pe care am acceptat-o… Și totuși, el continuă să refuze. Și, se pare, nu putem face nimic”, a adăugat Eva Scolaro.

Confruntată cu refuzul tatălui de a coopera, artista a anunțat că înaintează plângere penală pentru răpire și solicită emiterea unei alerte roșii la punctele de frontieră pentru a bloca orice încercare de scoatere a fiicei sale din țară.

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