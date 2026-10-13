 DNA, descinderi la Permise Ilfov! Mită de 500 de euro pentru un loc „peste rând” la examenul auto. Ce au descoperit anchetatorii
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DNA, descinderi la Permise Ilfov! Mită de 500 de euro pentru un loc „peste rând” la examenul auto. Ce au descoperit anchetatorii

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Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declanșat, marți, 13 octombrie 2026, o amplă acțiune la Serviciul Permise și Înmatriculări Ilfov. Anchetatorii investighează suspiciuni de corupție privind obținerea permisului de conducere, dar și urgentarea unor proceduri de înmatriculare. Potrivit primelor informații, unele persoane ar fi plătit aproximativ 500 de euro pentru a obține o programare prioritară la proba practică, fără să mai aștepte la rând.

DNA, descinderi la Permise Ilfov!
DNA, descinderi la Permise Ilfov! Foto: arhiva

Percheziții DNA în București și Ilfov. Sunt vizate 15 locații

Acțiunea procurorilor anticorupție vizează sediul unei instituții publice, precum și locuințele unor persoane fizice. În total, sunt efectuate percheziții în 15 locații din municipiul București și județul Ilfov.

Dosarul privește suspiciuni de luare de mită și posibile intervenții nelegale pentru facilitarea unor servicii oferite de instituțiile responsabile de permise și înmatriculări.

Conform informațiilor din anchetă, procurorii verifică dacă anumite persoane ar fi primit bani pentru a interveni în desfășurarea examenelor auto sau pentru a urgenta eliberarea unor documente.

DNA a oferit detalii despre presupusele fapte cercetate și despre modalitatea în care ar fi fost facilitate anumite proceduri.

„Aceștia ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea preferențială, „peste rând”, a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum și urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, respectiv emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare. În cursul zilei de 13 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 15 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, fiind vizat sediul unei instituții publice și domiciliile unor persoane fizice”, potrivit DNA.

500 de euro pentru programarea la proba practică

Unul dintre aspectele importante ale anchetei vizează presupusele plăți făcute de candidații care ar fi dorit să susțină mai repede proba practică pentru obținerea permisului de conducere.

Potrivit primelor date, sumele achitate pentru o programare prioritară s-ar fi situat în jurul valorii de 500 de euro. Astfel, unii candidați ar fi încercat să evite listele oficiale de așteptare și să obțină acces mai rapid la examen.

Procurorii verifică modul în care ar fi fost organizat acest sistem și dacă programările preferențiale erau acordate în schimbul unor avantaje financiare necuvenite.

În atenția anchetatorilor se află și posibila implicare a instructorilor auto, despre care există suspiciuni că ar fi intermediat legătura dintre candidați și angajații instituției.

Suspiciuni de mită și pentru înmatriculări sau eliberarea permiselor

Investigația nu se limitează la programările pentru examenul auto. Potrivit DNA, sunt analizate și posibile fapte de corupție legate de eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, precum și de emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare.

Anchetatorii verifică dacă anumite proceduri ar fi fost urgentate în schimbul unor sume de bani și dacă persoanele implicate și-ar fi folosit funcțiile pentru a oferi tratament preferențial.

Ancheta DNA este în desfășurare

Perchezițiile desfășurate în București și Ilfov reprezintă o etapă a cercetărilor în dosarul instrumentat de procurorii anticorupție.

În urma verificărilor, anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care ar fi fost comise faptele, persoanele implicate și eventualele responsabilități penale.

Până la finalizarea anchetei și pronunțarea unor hotărâri definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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