Concurs pentru directorii de școli în 2026. Peste 7.800 de posturi sunt disponibile

Ministerul Educației a dat startul etapelor administrative pentru organizarea concursului destinat ocupării funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Sunt disponibile peste 7.800 de posturi, iar profesorii care îndeplinesc condițiile necesare își vor putea depune dosarele începând din 14 septembrie 2026.

Școală Foto: shutterstock

Înscrierile se vor desfășura până pe 2 octombrie, iar concursul va include mai multe etape de evaluare. Rezultatele finale sunt programate să fie afișate în luna decembrie.

Ministrul Educației îi îndeamnă pe profesori să participe

Ministrul Educației, Mihai Dimian, îi încurajează pe profesorii care au experiența și competențele necesare să intre în competiția pentru funcțiile de conducere.

„Îi îndemn pe toți colegii care au experiența, competența și dorința necesare de a conduce o unitate de învățământ să se pregătească și să participe la concursul pentru cele peste 7.800 de posturi vacante pentru funcțiile de director și director adjunct”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, ocuparea funcțiilor prin concurs ar trebui să contribuie la reducerea situațiilor în care conducerea școlilor este asigurată temporar.

„Cred că trebuie să ieșim din cultura provizoratului. Un sistem de educație stabil are nevoie de directori stabili, selectați prin concurs, care să aibă autoritatea și timpul necesare pentru a-și pune în aplicare proiectele pentru instituția pe care o conduc”, a mai declarat Mihai Dimian.

Cine se poate înscrie la concurs

La concurs se pot înscrie cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar de stat care au o vechime de cel puțin cinci ani în sistemul de educație.

Procedura vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație incluzivă. Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile stabilite prin metodologia de concurs.

Ministerul Educației precizează că legislația necesară organizării procedurii a fost pregătită, iar etapele administrative au început deja.

Când se depun dosarele și care este calendarul

Profesorii interesați își vor putea depune dosarele de înscriere în perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2026. Documentele necesare vor fi încărcate prin intermediul aplicației informatice dedicate.

Calendarul concursului prevede următoarele etape:

13 octombrie – evaluarea competențelor și afișarea rezultatelor;

20 octombrie – proba scrisă și afișarea rezultatelor;

21 octombrie – 4 noiembrie – evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a planurilor de acțiune;

12 – 27 noiembrie – desfășurarea interviurilor;

9 decembrie – afișarea rezultatelor finale.

Astfel, procesul de selecție se va întinde pe aproape trei luni, de la începerea înscrierilor până la publicarea rezultatelor finale.

Trei probe îi așteaptă pe candidați

Concursul pentru funcțiile de conducere va avea trei componente principale: evaluarea competențelor, proba scrisă și interviul.

Prima etapă urmărește identificarea capacităților și aptitudinilor personale ale candidaților și se va desfășura prin intermediul platformei informatice.

La proba scrisă vor fi verificate cunoștințele privind managementul și legislația școlară. Corectarea acestei probe se va face automat, tot prin intermediul platformei.

Subiectele pentru cele două probe vor fi pregătite de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul pentru Științele Educației, împreună cu experți în domeniul educației și specialiști în psihometrie.

Interviul va testa și planurile pentru școli

Ultima componentă importantă a concursului este interviul. În această etapă, candidații vor trebui să își prezinte proiectul managerial și planul de acțiune propuse pentru unitatea de învățământ.

Evaluarea va lua în calcul și aptitudinile personale, competențele digitale și capacitatea de a găsi soluții pentru diferite situații-problemă.

Un alt criteriu îl reprezintă modul în care candidatul își susține planul managerial și felul în care își argumentează propunerile pentru școala pe care dorește să o conducă.

Peste 10.000 de profesori au fost formați în management

Ministerul Educației amintește și de programul de formare profesională derulat prin PNRR. În cadrul investiției „Formarea personalului de conducere din domeniul educației”, peste 10.000 de cadre didactice au fost formate, potrivit ministerului, în domeniul managementului educațional.

Mesajul ministrului pentru profesorii interesați de funcțiile de conducere este unul direct: „Pregătiți-vă și participați la concurs!”.