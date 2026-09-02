 Reguli noi pentru elevi în noul an școlar. Ce se schimbă?
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Reguli noi pentru elevi în noul an școlar. Ce se schimbă?

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Cu doar câteva zile înainte de începerea școlii, elevii și părinții încă nu știu exact la ce schimbări să se aștepte în noul an școlar. Bursele se schimbă, elevii de clasa a IX-a încep fără manuale tipărite, profesorii vor avea noi reguli de evaluare, iar pentru cei care intră în clasa a VIII-a rămâne neclar cum se va face admiterea la liceu în 2027.

Școala începe cu multe semne de întrebare
Școala începe cu multe semne de întrebare Foto: arhivă Click!

Bursele elevilor se schimbă

Elevii care primesc burse sociale ar putea încasa banii doar în lunile în care se desfășoară cursurile, dacă proiectul pregătit de Ministerul Educației și Cercetării va fi adoptat în forma actuală. Noile reguli pentru anul școlar 2026-2027 nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial. 

Proiectul modifică și verificarea veniturilor familiei. Părinții ar urma să declare veniturile nete cumulate din ultimele 12 luni, atât cele obținute în România, cât și în străinătate. Informațiile ar putea fi verificate de școli prin PatrimVen, sistemul informatic al ANAF.

Clasa a IX-a începe fără manuale tipărite

Elevii care intră în clasa a IX-a vor avea parte de o premieră. Ei sunt prima generație care începe liceul după noile planuri-cadru și noile programe școlare. Reforma începe însă înainte ca toate manualele să ajungă în mâinile elevilor.

La debutul cursurilor din 7 septembrie, noile manuale tipărite nu vor fi disponibile. Directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare Bogdan Cristescu declara în luna august că, în cel mai bun scenariu, elevii vor avea acces la manuale în format digital chiar de la începutul școlii.

Pentru variantele tipărite, termenul estimat este luna octombrie, dacă procedurile de achiziție se încheie fără probleme. Dacă vor exista contestații, manualele ar putea ajunge în școli abia în ianuarie 2027. Până atunci, profesorii vor trebui să asigure materialele necesare pentru lecții, astfel încât elevii să poată începe programa chiar dacă manualele întârzie.

Profesorii trebuie să folosească noile standarde de evaluare

Din acest an școlar, profesorii de la clasele I-VIII trebuie să folosească standardele naționale de evaluare la clasă. Acestea au fost publicate în Monitorul Oficial pe 14 august și devin reper pentru evaluarea elevilor în anul școlar 2026-2027.

Problema este că, deși regula intră în vigoare odată cu începerea școlii, profesorii nu au încă toate instrumentele necesare pentru aplicarea ei. Ministerul Educației a anunțat că va publica exemple de itemi și probe de evaluare, însă nu a precizat când vor fi disponibile și nici dacă vor exista ghiduri metodologice și bareme.

În plus, ministerul a confirmat că nu există încă o metodologie care să arate cum vor fi transformați descriptorii de performanță din standarde în note și calificative. Astfel, profesorii intră în noul an școlar cu o regulă nouă de aplicat, dar fără un set complet de indicații practice.

Directorii de școli trebuie să-și refacă norma de predare

Schimbările legislative de la finalul lunii august au dat peste cap și regulile privind activitatea directorilor de școli. O lege publicată în Monitorul Oficial pe 28 august stabilește că personalul de conducere, îndrumare și control care beneficiază de degrevare parțială nu poate avea mai mult de 40% din norma didactică prevăzută de lege.

Pentru unul cu o normă de 20 de ore, asta înseamnă cel mult 8 ore de predare pe săptămână. Problema este că Ministerul Educației stabilise cu doar câteva zile înainte alte obligații de predare pentru directori, în funcție de situație, norme de 10, 12 sau 14 ore. Noua lege este însă superioară ordinului ministerial, ceea ce înseamnă că regulile trebuie refăcute. Pentru școli, schimbarea nu este una pur administrativă: orele pe care directorii nu le mai pot preda trebuie acoperite de alți profesori.

Elevii de clasa a VIII-a nu știu încă exact cum vor intra la liceu

Pentru elevii care încep acum clasa a VIII-a, cea mai mare întrebare este cu privire la admiterea la liceu. Ei sunt prima generație pentru care se aplică noile prevederi din Legea învățământului preuniversitar privind admiterea și Evaluarea Națională.

Una dintre variantele prevăzute de lege este ca liceele să poată organiza propriul concurs de admitere pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile, după susținerea Evaluării Naționale. Numai că regulile nu sunt încă bătute în cuie. La sfârșitul lunii august, proiectul legislativ care ar trebui să clarifice situația nu avea încă o formă finală.

După modificările discutate în Senat, proiectul a fost retrimis la Comisia pentru învățământ. Pentru elevii care intră acum în clasa a VIII-a, miza este uriașă. Ei trebuie să se pregătească pentru un an școlar în care examenul de la finalul clasei poate să nu fie singurul pas important pentru intrarea la liceul dorit.

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