Kate Middleton, gest față de Prințul William, la castelul Windsor. Ce au observat fanii despre relația celor doi

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a atras atenția în timpul vizitei oficiale efectuate de sultanul Omanului la Castelul Windsor, după un moment surprins de camere și intens comentat pe rețelele de socializare.

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Gestul care a făcut înconjurul internetului

Potrivit Daily Express, Kate Middleton ar fi fost filmată în timp ce îi adresa o întrebare soțului său, Prințul William, într-un gest interpretat ca o dovadă de grijă și afecțiune. Un utilizator de pe platforma X a sugerat că prințesa l-ar fi întrebat pe moștenitorul tronului britanic: „Ești bine?”, în timp ce participa la ceremonia oficială.

Momentul a devenit rapid viral, iar numeroși internauți au lăudat comportamentul prințesei. Mulți au remarcat nu doar reverența elegantă făcută de aceasta, ci și atenția constantă pe care părea să i-o acorde soțului său.

„Observați cum își ține privirea asupra lui în timp ce face reverența. Este un gest discret, dar puternic”, a comentat unul dintre admiratorii cuplului regal. Alții au descris-o pe Kate drept o soție „normală, grijulie și iubitoare”, apreciind naturalețea cu care își manifestă afecțiunea față de William.

Kate Middleton, apariție elegantă la Castelul Windsor

Kate Middleton, Prințesa de Wales, a atras toate privirile la ceremonia oficială de primire a sultanului Omanului, organizată la Castelul Windsor de regele Charles al III-lea și regina Camilla.

Pentru această ocazie diplomatică importantă, prințesa a ales un palton verde închis semnat de Sarah Burton, creatoarea rochiei sale de mireasă, completând ținuta cu o pălărie asortată și o geantă Chanel verde-pădure. Alegerea cromatică a fost și un omagiu subtil adus Omanului, scriu cei de la townandcountrymag.

Familia regală britanică s-a reunit marți, 20 octombrie 2026, la Castelul Windsor, pentru a-l întâmpina oficial pe Majestatea Sa, sultanul Haitham bin Tarik al Omanului.

Vizita de stat a început cu o ceremonie militară solemnă, în prezența regelui Charles al III-lea, a reginei Camilla și a altor membri ai familiei regale.

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Prințesa de Wales a demonstrat încă o dată că moda poate transmite mesaje diplomatice fără a fi nevoie de cuvinte. Pentru ceremonia de primire, Kate Middleton a purtat un palton verde închis creat de Sarah Burton, fostul director de creație al casei de modă Alexander McQueen, cunoscută pentru designul rochiei de mireasă pe care prințesa a purtat-o la nunta sa din 2011.

Ținuta a fost completată de o pălărie verde, realizată de creatoarea Juliette Botterill, și de o geantă Chanel într-o nuanță profundă de verde-pădure. Ansamblul a fost elegant, sobru și perfect adaptat solemnitații evenimentului.