Kate Middleton, apariție spectaculoasă la Windsor. Ce ținută a ales pentru vizita sultanului Omanului

Kate Middleton, Prințesa de Wales, a atras toate privirile la ceremonia oficială de primire a sultanului Omanului, organizată la Castelul Windsor de regele Charles al III-lea și regina Camilla.

Kate Middleton. Foto: Profimedia

Pentru această ocazie diplomatică importantă, prințesa a ales un palton verde închis semnat de Sarah Burton, creatoarea rochiei sale de mireasă, completând ținuta cu o pălărie asortată și o geantă Chanel verde-pădure. Alegerea cromatică a fost și un omagiu subtil adus Omanului, scriu cei de la townandcountrymag.

Kate Middleton, apariție elegantă la Castelul Windsor

Kate Middleton, apariție elegantă la Castelul Windsor Foto: Getty Images

Familia regală britanică s-a reunit marți, 20 octombrie 2026, la Castelul Windsor, pentru a-l întâmpina oficial pe Majestatea Sa, sultanul Haitham bin Tarik al Omanului. Vizita de stat a început cu o ceremonie militară solemnă, în prezența regelui Charles al III-lea, a reginei Camilla și a altor membri ai familiei regale.

Prințesa de Wales a demonstrat încă o dată că moda poate transmite mesaje diplomatice fără a fi nevoie de cuvinte. Pentru ceremonia de primire, Kate Middleton a purtat un palton verde închis creat de Sarah Burton, fostul director de creație al casei de modă Alexander McQueen, cunoscută pentru designul rochiei de mireasă pe care prințesa a purtat-o la nunta sa din 2011.

Ținuta a fost completată de o pălărie verde, realizată de creatoarea Juliette Botterill, și de o geantă Chanel într-o nuanță profundă de verde-pădure. Ansamblul a fost elegant, sobru și perfect adaptat solemnitații evenimentului.

De ce a ales Kate Middleton verdele pentru vizita de stat a Omanului

De ce a ales Kate Middleton verdele pentru vizita de stat a Omanului Foto: Getty Images

Culoarea aleasă de Prințesa de Wales nu a fost întâmplătoare. Verdele se regăsește pe drapelul Omanului, iar integrarea acestei nuanțe în ținuta sa poate fi interpretată drept un gest discret de respect față de țara și oaspeții britanicilor.

Acest tip de alegere vestimentară face parte din ceea ce este adesea numit diplomație prin modă: folosirea culorilor, a accesoriilor și a designerilor pentru a transmite considerație față de gazde sau invitați, fără a compromite eleganța și protocolul regal.

Kate Middleton este apreciată pentru atenția acordată detaliilor și pentru capacitatea de a îmbina creațiile marilor case de modă cu semnificații personale și simbolice. La Windsor, paltonul verde a oferit un exemplu convingător al felului în care stilul său poate completa mesajul unei întâlniri diplomatice.

Sarah Burton și legătura specială cu rochia de mireasă a prințesei

Foto: Getty Images

Alegerea unei creații semnate de Sarah Burton are și o semnificație personală. Designerul britanic a fost responsabilă pentru celebra rochie de mireasă purtată de Kate Middleton la căsătoria cu Prințul William, în aprilie 2011.

Deși Sarah Burton nu mai conduce departamentul de creație al casei Alexander McQueen, Prințesa de Wales continuă să poarte creații asociate perioadei în care designerul a lucrat pentru acest brand.

Rochia de mireasă a lui Kate, cu mâneci lungi din dantelă și o siluetă inspirată de eleganța clasică, a devenit una dintre cele mai cunoscute ținute regale ale secolului XXI. De atunci, relația vestimentară dintre prințesă și creațiile lui Sarah Burton a rămas un reper pentru admiratorii stilului său.

La ceremonia de la Windsor, paltonul verde a demonstrat că o piesă vestimentară poate fi, în același timp, modernă, sobră și încărcată de semnificație.

O ceremonie regală desfășurată în condiții meteo schimbătoare

Înaintea ceremoniei de la Castelul Windsor, sultanul Haitham bin Tarik a fost întâmpinat oficial la reședința sa din Londra, de unde a pornit spre Windsor alături de Prințul William. Kate Middleton nu a participat la această primă etapă a programului, sosind ulterior împreună cu regele Charles și regina Camilla pentru ceremonia de primire.

Evenimentul a avut loc pe Datchet Road, unde membrii familiei regale și invitații au urmărit ceremonia de pe o platformă oficială. Ulterior, delegațiile au traversat străzile din Windsor în trăsuri ceremoniale, îndreptându-se spre castel, unde a avut loc o nouă primire militară.

Deși vremea a fost înnorată, cu perioade de ploaie, un grup de spectatori s-a adunat în apropierea castelului pentru a-i vedea pe membrii familiei regale. Traseul a fost decorat cu drapelele Regatului Unit și ale Omanului, subliniind importanța relațiilor dintre cele două țări.

Regele Charles al III-lea și sultanul Omanului au călătorit în Irish State Coach, una dintre trăsurile ceremoniale ale familiei regale britanice. În urma lor, regina Camilla și viceprim-ministrul Omanului pentru afaceri de apărare au folosit Scottish State Coach.

Prințul William și Kate Middleton au călătorit în Australian State Coach, alături de viceprim-ministrul Omanului pentru afaceri economice și de secretarul general al Diwanului Curții Regale. Alte personalități oficiale au urmat în trăsuri Ascot Landeau.

Relațiile istorice dintre Marea Britanie și Oman

Vizita actuală are o importanță aparte în contextul relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Ultima vizită de stat în Regatul Unit a unui sultan al Omanului înaintea celei de acum a avut loc în 1982, când regina Elisabeta a II-a l-a primit la Palatul Buckingham pe sultanul Qaboos bin Said.

La rândul său, regele Charles al III-lea are o legătură îndelungată cu Omanul. În perioada în care era Prinț de Wales, acesta a vizitat țara de patru ori. În iulie 2025, l-a primit pe sultanul Haitham bin Tarik la Castelul Windsor pentru un ceai și o întâlnire privată.

Programul actual continuă această tradiție diplomatică și oferă un nou prilej pentru consolidarea relațiilor dintre familia regală britanică și conducerea Omanului.

De ce sunt organizate vizitele de stat la Castelul Windsor

În ultimii doi ani, Castelul Windsor a devenit locul principal pentru mai multe vizite de stat, în contextul lucrărilor de renovare desfășurate la Palatul Buckingham.

În 2025, regele Charles și regina Camilla au găzduit la Windsor mai multe personalități internaționale, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier.

În 2026, castelul a fost folosit și pentru primirea președintelui Nigeriei, Bola Tinubu. Alegerea acestei reședințe istorice permite organizarea unor ceremonii ample, cu parade militare, procesiuni în trăsuri și banchete oficiale.

Pentru vizita sultanului Omanului, Castelul Windsor oferă din nou cadrul potrivit pentru îmbinarea tradițiilor monarhiei britanice cu protocolul diplomatic internațional.

Banchet regal la Windsor: ce urmează în program

Ceremonia de primire reprezintă doar una dintre etapele vizitei. În cursul serii, regele Charles al III-lea și regina Camilla urmează să organizeze un banchet de stat în St. George’s Hall, una dintre cele mai impresionante săli ale Castelului Windsor.

Astfel de evenimente reunesc reprezentanți ai familiei regale, oficiali guvernamentali și membri ai delegațiilor străine, într-un cadru dedicat relațiilor diplomatice și cooperării internaționale.

Prințul William și Kate Middleton au participat la evenimentele oficiale ale zilei, alături de prințul moștenitor al Omanului, Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said.

Prințul Harry și Meghan Markle nu au un rol oficial în programul vizitei, întrucât nu mai îndeplinesc atribuții de membri activi ai familiei regale britanice.

Kate Middleton, un reper al eleganței regale contemporane

Apariția de la Castelul Windsor reconfirmă statutul Prințesei de Wales ca una dintre cele mai urmărite personalități din lumea modei regale. Prin alegeri vestimentare atent construite, Kate Middleton reușește să combine eleganța clasică, susținerea designerilor britanici și respectul față de simbolurile culturale ale invitaților săi.

Paltonul verde semnat de Sarah Burton, pălăria asortată și geanta Chanel au alcătuit o ținută coerentă, potrivită unei ceremonii de stat, dar și suficient de distinctivă pentru a atrage atenția pasionaților de modă.

Mai mult decât o apariție elegantă, ținuta a ilustrat modul în care vestimentația poate deveni parte a comunicării diplomatice. În cazul lui Kate Middleton, fiecare detaliu contribuie la construirea unei imagini publice bazate pe rafinament, consecvență și respect pentru tradițiile monarhiei britanice.