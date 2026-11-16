 Saveta Bogdan a îndurat 26 de ani de suferință în căsnicie! Dezvăluiri șocante despre foștii soți
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Saveta Bogdan a îndurat 26 de ani de suferință în căsnicie! Dezvăluiri șocante despre foștii soți

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Cunoscuta interpretă de muzică populară Saveta Bogdan a făcut dezvăluiri emoționante despre experiențele dificile prin care a trecut în viața personală. Artista a mărturisit că cele două căsnicii ale sale au fost marcate de suferință, violență și dezamăgiri care au lăsat urme adânci, motiv pentru care astăzi nu își mai dorește o nouă relație.

Abuzul îndurat de Saveta Bogdan
Abuzul îndurat de Saveta Bogdan Foto: Instagram

Prima căsnicie, umbrită de violență

Artista a povestit că primul său soț avea probleme cu alcoolul și devenea agresiv, situație care a transformat mariajul într-un adevărat coșmar. Experiențele trăite atunci au făcut-o să înțeleagă cât de greu este pentru femeile care rămân în relații abuzive și cât de important este să nu accepte astfel de comportamente.

Deși au trecut mulți ani de la acea perioadă, cântăreața recunoaște că amintirile dureroase nu au dispărut complet. Ea spune că privește cu îngrijorare cazurile de violență domestică despre care se vorbește tot mai des și că înțelege foarte bine drama prin care trec victimele unor astfel de situații.

„Am avut doi care erau răi și se purtau urât. Unul era bețiv, vai de mama lui, mă lua la bătaie, iar celui de-al doilea îi cam plăceau gagicile. Sunt morți amândoi, le-am făcut pomană, deși al doilea soț era cu o altă femeie, nu mai era cu mine”, a declarat Saveta Bogdan pentru Cancan.

Nici a doua căsnicie nu i-a adus liniștea

După despărțirea de primul soț, Saveta Bogdan a sperat că își va găsi fericirea alături de un alt partener. Însă nici acest mariaj nu a fost lipsit de probleme. Artista a declarat că cel de-al doilea soț a fost implicat în numeroase relații extraconjugale, lucru care a provocat tensiuni și suferință de-a lungul celor 26 de ani petrecuți împreună.

Potrivit mărturisirilor sale, infidelitățile repetate au afectat profund relația, iar la un moment dat bărbatul a decis să își refacă viața alături de o altă femeie. Cu toate acestea, interpreta spune că a încercat să își păstreze demnitatea și să își continue viața, concentrându-se pe familie și pe carieră.

„Am stat cu al doilea soț 26 de ani, dar mi-a zis că s-a îndrăgostit de alta. Cât a fost cu mine, el s-a culcat cu 83 de femei. L-am prins că venea în fiecare săptămână, plimba amantele. Pe urmă s-a însurat cu alta și au dus-o pe mama lui la azil. Dacă rămânea cu mine, eu nu acceptam ca mama lui să meargă la azil”, a povestit artista.

Relație tensionată și cu soacra

Pe lângă dificultățile din căsnicie, artista a vorbit și despre relația complicată pe care a avut-o cu mama celui de-al doilea soț. Aceasta nu ar fi fost de acord cu profesia sa și nu ar fi privit cu ochi buni faptul că era cântăreață, având concepții tradiționale despre rolul femeii în societate.

Chiar dacă nu s-a simțit niciodată acceptată pe deplin, Saveta Bogdan spune că a continuat să îi respecte pe membrii familiei și să își asume responsabilitățile, inclusiv față de bunica fiicei sale.

„Ultimul meu soț și-a trimis mama la azil. Eu m-am dus și am căutat-o șase ani, că era bunica fetei mele, chiar dacă nu mă suporta. Nu m-a lăsat să fac un alt copil, nu m-a vrut de noră, că nu le-a plăcut meseria mea, că sunt cântăreață. Ei aveau idei învechite, că femeia, dacă e artistă, e stricată. Eu stăteam toată ziua cu fiica mea și, în rest, mergeam la spectacole”.

După toate încercările prin care a trecut, artista afirmă că nu mai simte nevoia unei relații sentimentale. Se declară mulțumită de viața pe care o are, de oamenii apropiați și de activitatea profesională, considerând că liniștea sufletească este cea mai importantă în această etapă a vieții sale.

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