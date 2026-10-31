 Saveta Bogdan dă de pomană de Moșii de toamnă și pentru foștii soți: „S-au dus cu alte femei, dar eu tot le aprind lumânări”. Cum arată coliva cu 4 etaje
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Saveta Bogdan dă de pomană de Moșii de toamnă și pentru foștii soți: „S-au dus cu alte femei, dar eu tot le aprind lumânări”. Cum arată coliva cu 4 etaje

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Solista de muzică populară Saveta Bogdan (80 de ani) pregătește pachetele cu mâncare pentru Moșii de toamnă, cunoscuți în tradiția ortodoxă și sub denumirea de Sâmbăta Morților, prăznuiți sâmbătă, 7 noiembrie 2026. Iată ce va pune în coș, dar și cum prepară coliva. Vă prezentăm și ultima găselniță, în România, coliva cu patru etaje, care seamănă mai degrabă cu un tort, proiect culinar ce îi aparține cofetarului Elian Miță. 

Românul Elian Miță a preparat coliva cu patru etaje. Ce va da de pomană Saveta Bogdan, de Moșii de toamnă, pe 7 noiembrie
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Românul Elian Miță a preparat coliva cu patru etaje. Ce va da de pomană Saveta Bogdan, de Moșii de toamnă, pe 7 noiembrie Foto: foto: Facebook

„Împart pachete și aprind lumânări și pentru foștii mei soți”

Saveta Bogdan respectă rânduielile bisericești, astfel că, în fiecare an, de Moșii de toamnă, împarte pachete cu mâncare:

„Dau de pomană mâncare pentru sufletele celor dragi, pentru părinți, pentru frați, pentru Cornelia Catanga, care mi-a fost o bună prietenă. Dar împart pachete și aprind lumânări și pentru foștii mei soți, chiar dacă nu am dus-o prea bine cu ei.

„Primul soț era prieten cu paharul, al doilea m-a înșelat cu 80 de amante”

Primul soț era prieten cu paharul, s-a stins din viață în urmă cu vreo 25 de ani, iar ultimul soț, tatăl fiicei mele, m-a înșelat cu vreo 80 de amante, avea numele lor notate într-un caiet.

Ambii s-au dus după alte femei, dar uite că tot eu le dau de pomană, ca să aibă lumină pe lumea cealaltă. Și pentru cea de-a doua soacră împart colivă, mere și colaci, deși, vai de capul meu, nu m-a plăcut deloc.

Mă gonea din bătătură, nu mă voia de noră. În ultimii ei ani de viață, a stat într-un azil. M-am dus și acolo după ea, ca s-o mai ajut. De ce să mai fi păstrat ranchiună?”, a menționat Saveta Bogdan, exclusiv pentru Click!

Cum prepară coliva și ce pune în coșul pentru pomană?

Saveta Bogdan ne-a spus și cum prepară coliva, dar și ce pune în coșul cu care va merge sâmbăta viitoare la biserică, urmând ca, după slujbă, să împartă bucatele celor sărmani: 

„Arpacașul se spală bine, în 9 ape, înainte de a fi pus la fiert, conform obiceiului bisericesc. Apoi, după ce s-a fiert și s-a răcit, adaug esență de vanilie, de rom, coajă rasă de lămâie și de portocale, biscuiți rași, leagă mai bine arpacașul, dacă nu e foarte scăzut, plus multă nucă.

„E bine să dai de pomană celor săraci”

Pe deasupra, pun un strat de biscuiți rași, zahăr pudră și decorez cu multe bomboane mici, de ciocolată sau multicolore. În coșul cu care merg la biserică, pentru a fi sfințită mâncarea, pun colivă, lumânări, vin, colaci, mere, cașcaval, plăcintă, plus o farfurie nouă și o cană sau o ulcică, ce are omul prin casă.

E bine să dai de pomană oamenilor săraci. Sunt mulți la biserică, numeroși pensionari care vor mâncare, că poate nici nu au ce pune pe masă. Nu da de pomană celor bogați, alege oamenii săraci”, a mai precizat solista de muzică populară, exclusiv pentru Click!

Ultima găselniță în România: coliva cu 4 etaje!

Coliva se poate prepara în zeci de feluri, cu diferite ingrediente, și de diferite forme, însă iată că recent a apărut și coliva cu 4 etaje, un preparat spectaculos, devenit viral în mediul online, proiect culinar al creatorului de conținut Elian Miță. 

Pare mai degrabă un tort. Ca să nu se prăbușească, arpacașul trebuie fiert mai mult, se folosește o cantitate mai mare de nucă măcinată fin și biscuiți sparți, pentru a absorbi orice urmă de umiditate, dar și de a crea o masă compactă, ușor de modelat. Ca la torturile etajate, fiecare nivel se așază pe un suport rigid de carton sau plastic alimentar.

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