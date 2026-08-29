 Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea Ilenei Sărăroiu! Saveta Bogdan spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu marea artistă
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Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea Ilenei Sărăroiu! Saveta Bogdan spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu marea artistă

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Au trecut aproape cinci decenii de când Ileana Sărăroiu s-a stins din viață, la doar 41 de ani. Una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii populare și ale romanțelor românești a murit brusc, după ce i s-a făcut rău în timpul unui eveniment. Dispariția artistei a lăsat în urmă multă durere, dar și numeroase întrebări. Saveta Bogdan a vorbit recent despre tragedie și a povestit ce își amintește despre ultimele momente din viața colegei sale.

Saveta Bogdan dezvăluie cum a murit, de fapt, Ileana Sărăroiu
Saveta Bogdan dezvăluie cum a murit, de fapt, Ileana Sărăroiu Foto: colaj Click!

Chiar dacă au trecut 47 de ani de la moartea Ilenei Sărăroiu, muzica sa continuă să fie ascultată și apreciată. Saveta Bogdan spune că oamenii îi cer frecvent să interpreteze piesele regretatei artiste atunci când merge să cânte la diverse evenimente.

„După mine, Ileana Sărăroiu e singura cântăreață care e foarte plăcută și îmi cere lumea să cânt cântecele ei la orice petrecere, nuntă sau restaurant unde mă duc să cânt', a povestit Saveta Bogdan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Cântăreața și-a amintit apoi de vestea tragică pe care a primit-o în urmă cu aproape jumătate de secol. Potrivit spuselor sale, Ileana Sărăroiu nu ar fi avut o perioadă îndelungată de suferință înainte să moară.

„Ileana Sărăroiu a murit de tânără. Vai de capul meu, ce rău mi-a părut, săraca! (…) Ea nu a zăcut. Ea a făcut anevrism pe scenă și a căzut”, a spus Saveta Bogdan.

Saveta Bogdan a făcut și o dezvăluire despre problemele medicale pe care Ileana Sărăroiu le-ar fi cunoscut înainte de tragedie. Potrivit acesteia, unul dintre soții artistei, medic de profesie, ar fi avertizat-o că are anevrism și i-ar fi recomandat să se opereze.

„Primul ei soț sau al doilea a fost doctor și i-a spus: «Ileană, vezi că ai anevrism, fii atentă, operează-te!». A fost în America și a vrut să se opereze acolo, dar ea nu a vrut”, a povestit cântăreața.

Conform mărturiei sale, Ileana Sărăroiu ar fi avut inclusiv posibilitatea de a face operația în America, însă a ales să nu o facă.

„Nu a vrut, ca să vezi că așa a fost moartea ei!”, a mai spus Saveta Bogdan în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Cum a ajuns să cânte la nunta unde s-a produs tragedia

Saveta Bogdan a povestit și împrejurările în care Ileana Sărăroiu a ajuns să cânte la evenimentul respectiv. Inițial, organizatorii ar fi trebuit să o aibă ca invitată pe Irina Loghin, însă aceasta nu a mai putut ajunge.

„A plecat la un spectacol unde a fost trimisă de Benone Sinulescu și de fapt trebuia să se ducă Irina Loghin la nunta asta, petrecerea asta. Ea nu a putut să se ducă că a fost ocupată, a avut altă nuntă și atunci Benone Sinulescu a luat-o pe Ileana Sărăroiu. Și asta a fost sfârșitul ei”, a relatat Saveta Bogdan.

Potrivit poveștii relatate de Saveta Bogdan, artista se afla pe scenă, la Târgoviște, când s-a produs momentul dramatic. Oamenii prezenți la eveniment au dus-o de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„Cică a rămas cântând așa în Târgoviște. Au dus-o la spital oamenii, dar degeaba”, a mai spus artista.

Saveta Bogdan a fost prezentă și la înmormântarea Ilenei Sărăroiu. Imaginea regretatei cântărețe din acele momente a rămas puternic întipărită în memoria sa.

„Țin minte că am fost la înmormântare și era cu părul ei lăsat lung peste coșciug așa. Doamne, când am văzut că era părul afară și o frumusețe.

Și Mircea Câmpeanu, soțul Ilenei Sărăroiu, ar fi suferit enorm după moartea artistei. Saveta Bogdan susține că, la rândul său, acesta și-ar fi dorit ca locul său de veci să fie lângă cel al soției.

„Bărbatul ei când a murit a vrut să moară lângă ea, să-l înmormânteze lângă ea. Și l-au înmormântat lângă ea, Mircea Câmpeanu”.

Ileana Sărăroiu nu a fost uitată

Deși au trecut 47 de ani de la moartea sa, Ileana Sărăroiu continuă să fie iubită de public. Piesele sale au rămas în repertoriul artiștilor și sunt încă solicitate la evenimente.

„Cântecele ei sunt șlagăre, toată lumea le cere, sunt nemuritoare”, a concluzionat Saveta Bogdan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

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