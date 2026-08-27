 Zănoaga, un refugiu legendar care se găsește la 2.000 de metri din munții Retezat a fost modernizat. Povestea adăpostului care găzduia o personalitate regală
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FotoZănoaga, un refugiu legendar care se găsește la 2.000 de metri din munții Retezat a fost modernizat. Povestea adăpostului care găzduia o personalitate regală

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Refugiul Zănoaga din Munții Retezat a fost complet restaurat după aproape două săptămâni de lucrări intense. În zona greu accesibilă, aflată la aproape 2.000 de metri altitudine, au fost transportate cu elicopterul 16 tone de materiale, necesare modernizării adăpostului de pe malul lacului Zănoaga.

A fost restaurat un refugiu legendar din Munții Retezat
A fost restaurat un refugiu legendar din Munții Retezat Foto: Facebook/Parcul Național Retezat

După două săptămâni de lucrări, refugiul este finisat

În luna august, refugiul s-a aflat în plin șantier, într-o acțiune coordonată de Serviciul de Voluntariat Montan, cu sprijinul Administrației Parcului Național Retezat și al altor parteneri. Rezultatul este vizibil: refugiul are acum acoperiș izolat și finisat, o suprafață de dormit extinsă, interior refăcut și izolat, mobilier nou, inclusiv un pat etajat rabatabil, și o zonă de acces reorganizată.

Fosta magazie a fost transformată într-un spațiu dedicat activităților și cercetării științifice. Podeaua și structura fostei terase au fost refăcute, iar un hol nou funcționează ca barieră termică. Refugiul dispune acum și de acces de iarnă, esențial pentru siguranța turiștilor.

La lucrări au participat 18 voluntari, organizați în echipe care au lucrat în ture de câte trei zile, alături de angajați ai Parcului Național Retezat. Printre noile dotări se numără și instalarea unei toalete într-o zonă potrivită, pentru a menține curățenia refugiului.

„A fost o muncă infernal de grea, fizic, dar și psihic. Am muncit 10-11 zile, câte 12-14 ore, fără zi de odihnă. A fost cea mai lungă și cea mai complexă acțiune SVM fără întrerupere. Toată echipa tehnică prezentă și-a stors până la epuizare forța deținută. De menționat este faptul că niciun membru SVM nu activează în domeniul construcțiilor, toți suntem «șoareci de birou», dar experiența acumulată de-a lungul anilor și la multe refugii ne-a adus la nivelul la care imposibilul nu mai există”, a transmis Serviciul de Voluntariat Montan, pe pagina sa de Facebook.

Un loc de popas cu istorie veche

Refugiul APNR Zănoaga, situat la 1.997 de metri altitudine, se află pe malul lacului Zănoaga - cel mai adânc lac din Retezat, cu aproape 30 de metri adâncime. Ilustratele din secolul al XIX-lea arată că zona era deja un loc de popas și explorare pentru alpiniști și naturaliști.

Printre vizitatorii celebri s-a numărat Arhiducele Rudolf (1858–1889), fiul împăratului Franz Joseph I al Austriei, pasionat de natură și vânătoare. În vara anului 1882, acesta a urcat în Retezat și și-a instalat tabăra chiar pe malul lacului glaciar.

Cocoșii de munte transilvani și corbii au fost printre păsările observate frecvent de arhiduce, însă cea mai rară apariție a fost un zăgan, specie dispărută ulterior din munții României.

„Pentru a ajunge la iazul Zănoaga, care se află lângă vârful Retezatului, a trebuit să călătorim opt ore de la ultimul sat, situat la marginea câmpiei, chiar la poalele munților abrupți, iar jumătate din acest timp l-am petrecut mergând de-a lungul unui frumos râu de munte, unde foarte multe mierle de apă, codobature de munte și câțiva pânțăruși fluturau în jurul malurilor și al pietrelor. Aceste trei au fost singurele specii pe care le-am văzut mult timp, pentru că pădurile virgine ale Alpilor Transilvaniei sunt la fel de lipsite de viață păsărească precum sunt și cele din Ungaria și din nordul țării”, scria Rudolf.

Turiștii sunt îndemnați să mențină curățenia

Turiștii sunt sfătuiți să păstreze curățenia în locurile de campare și în refugiile din Parcul Național Retezat, pentru a proteja mediul și pentru a preveni incidentele provocate de animale sălbatice.

Reprezentanții Administrației Parcului Național Retezat explică de ce este esențial ca deșeurile să fie scoase din parc: „Minim impact uman! Vrem să păstrăm sălbăticia naturii și evităm apariția urșilor gunoieri care, în căutarea mâncării, ar sfâșia ulterior corturile și rucsacurile turiștilor. Aceste măsuri preventive sunt luate atât pentru siguranța omului, cât și a locuitorilor permanenți din Retezat”.

Rangerii oferă și câteva recomandări celor care folosesc refugiile montane, accentuând importanța grijii față de aceste adăposturi temporare. Au existat situații în care neglijența turiștilor a dus la incendii ce au distrus complet unele refugii.

Pentru a afla mai multe despre locurile din zona Munților Retezat unde pot campa turiștii, citește articolul complet aici.

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