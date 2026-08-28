 Betty Salam, veste-bombă la un an de la divorț. A fost cerută în căsătorie și este însărcinată
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Betty Salam, veste-bombă la un an de la divorț. A fost cerută în căsătorie și este însărcinată

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Betty Salam are parte de o perioadă plină de schimbări. La aproximativ un an de la divorțul de Cătălin Vișănescu, fiica lui Florin Salam a primit o veste importantă din partea partenerului său, Roberto Tudor. Tânărul a cerut-o în căsătorie, iar cei doi urmează să devină părinții unui băiețel.

Betty Salam
Betty Salam Foto: Instagram

Anunțul a fost făcut chiar de Roberto Tudor, printr-o postare pe Instagram. Acesta i-a transmis iubitei sale un mesaj cu ocazia zilei de naștere și a dezvăluit atât că a cerut-o de soție, cât și că Betty este însărcinată.

Roberto Tudor a cerut-o pe Betty Salam de soție

Potrivit mesajului publicat de Roberto Tudor, cererea în căsătorie ar fi avut loc în timpul unei vacanțe, chiar de ziua de naștere a lui Betty Salam.

Tânărul a făcut public momentul printr-un videoclip și i-a transmis artistei un mesaj în care își exprimă bucuria pentru ceea ce urmează în viața lor.

„La mulți ani, dragostea mea. Nevasta mea bună și cea mai frumoasă din lume! Te iubesc cel mai mult. Abia așteptam acest moment: să te cer de nevastă! Am cea mai mare bucurie în suflet. Și mai ales că îmi aduci pe lume băiatul nostru. Dumnezeu să aibă tot timpul grijă de noi”, a scris Roberto Tudor.

Astfel, pe lângă cererea în căsătorie, partenerul lui Betty Salam a anunțat și că cei doi așteaptă un băiețel.

Betty Salam vorbea despre nuntă încă de la începutul anului

Vestea vine după ce, la începutul acestui an, Betty Salam vorbea deja despre posibilitatea unei nunți în 2027. La acel moment, artista explica faptul că fratele lui Roberto Tudor urma să se căsătorească în acest an și că, potrivit unei credințe, doi frați nu ar trebui să aibă nunta în același an.

„Anul ăsta se va însura fratele lui și se zice că nu este bine să aibă doi frați nunta, în același an. Noi vom face, cu ajutorul lui Dumnezeu, anul celălalt”, spunea Betty Salam la Antena Stars.

În lunile care au urmat, Betty Salam și Roberto Tudor nu au mai oferit atât de multe detalii publice despre relația lor. Între timp, însă, lucrurile au evoluat, iar acum a fost făcut public faptul că cei doi s-au logodit și așteaptă un copil.

Roberto Tudor face parte din formația lui Florin Salam, iar relația sa cu Betty a început la câteva luni după divorțul acesteia de Cătălin Vișănescu.

Betty Salam a negat anterior că este însărcinată

În toamna anului trecut, la scurt timp după ce relația cu Roberto Tudor devenise cunoscută, au apărut informații potrivit cărora Betty Salam ar fi însărcinată. La acel moment, artista a negat că ar urma să devină mamă.

Fiica lui Florin Salam le-a transmis atunci celor care o urmăreau pe rețelele de socializare că nu este însărcinată și că își dorește să se bucure de prezent.

„De câteva zile tot primesc întrebarea asta, așa că nu, nu sunt însărcinată! Cred cu toată inima că lucrurile frumoase care vin din iubire vor veni la momentul potrivit. Dumnezeu are un plan perfect pentru fiecare etapă a vieții. Eu aleg să mă bucur de prezent, de iubire și de liniștea pe care o am acum. Când va fi timpul potrivit, Dumnezeu ne va trimite cea mai mare binecuvântare”, afirma Betty Salam.

Tot atunci, artista a respins și speculațiile potrivit cărora relația cu Roberto Tudor ar fi început înainte de divorț sau că ar fi existat o altă persoană implicată în despărțirea sa.

Și nu, nu mi-am înșelat soțul! Nu, Robert nu are vreo vină în povestea mea. Nu a existat niciun triunghi, nicio trădare. A fost doar o relație care s-a consumat în ani grei, în speranțe, în tăceri și în eforturi repetate de a repara ceva ce era deja rupt”, mai spunea atunci fiica lui Florin Salam.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat la notar în vara anului trecut. Cei doi declaraseră că decizia a fost luată de comun acord, după o perioadă în care nu se mai înțelegeau, având în vedere și binele băiețelului lor, Matthias.

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