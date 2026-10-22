 Adda, mesaj emoționant pentru fiul ei, de ziua lui. Alexandru a împlinit 10 ani: „Te iubesc de simt că mă sufoc”
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FotoAdda, mesaj emoționant pentru fiul ei, de ziua lui. Alexandru a împlinit 10 ani: „Te iubesc de simt că mă sufoc”

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Adda a marcat un moment special în familie și i-a transmis un mesaj plin de emoție fiului său, Alexandru, care a împlinit 10 ani. Artista a publicat pe rețelele de socializare o declarație sinceră, în care a vorbit despre dragostea și mândria pe care le simte pentru băiatul său.

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Foto: instagram

Urarea emoționantă făcută de artistă

Vedeta a mărturisit că i-a fost greu să găsească cuvintele potrivite pentru a descrie ceea ce simte, mărturisind că nicio formulare nu pare suficientă pentru a exprima cât de mult înseamnă fiul ei pentru ea.

În mesajul publicat online, Adda și-a descris fiul ca fiind un copil generos, cu un suflet curat și un puternic simț al dreptății.

„Ești un copil atât de bun. Nu știu cum din doi nebuni, uneori buni și alteori imperfecți, ai ieșit atât de minunat. Ai un suflet curat și inocent, ești darnic cu toată lumea și ai un simț al dreptății și al corectitudinii extraordinar”, a scris artista.

Totodată, cântăreața a ținut să evidențieze și umorul fiului său, despre care spune că este cel mai amuzant membru al familiei.

„Ești cel mai amuzant din familie, jur! Îmi dai replica de mă închizi. Mai ales când îmi zici “vere” sau “fratele meu”. 

Artista a mărturisit că este mândră de toate realizările lui Alexandru, însă cel mai mult apreciază puterea lui de a merge mai departe după momentele dificile.

„Te iubesc de simt că mă sufoc și sunt cea mai mândră de tine. Sunt mândră când reușești, dar și mai mândră când te ridici după ce ai căzut și încerci din nou”, a transmis vedeta.

La final, Adda i-a urat fiului său sănătate, fericire și puterea de a-și îndeplini toate visurile, asigurându-l că părinții îi vor fi mereu alături pentru a-l îndruma și susține.

„Să fii sănătos, fericit și să ai viața la care visezi. Noi suntem aici, lângă tine, și învățăm în fiecare zi cum să te ajutăm să devii un om mare”, a fost mesajul artistei pentru fiul său.

Adda își dorește să se mute în Grecia 

O vacanță petrecută alături de părinții lor i-a oferit Addei ocazia să îi vorbească din nou soțului despre ideea de a părăsi România. Într-un interviu pentru Cancan, artista a povestit că Grecia a cucerit-o definitiv și că își dorește ca, în viitor, să aibă o locuință acolo.

„Am fost în Grecia și, sincer, tot îl bat pe Cătă la cap de ceva timp să ne mutăm acolo. A fost foarte frumos, da, dar eu vreau să mă mut acolo. La un moment dat să îmi iau o casă acolo. Am fost cu părinții, mama lui Cătă și părinții mei.

Prima vacanță a lor. Noi ne-am dorit foarte mult să ne ducem părinții în Grecia, pentru că ei nu au mai fost niciodată. A fost o vacanță cumva în familie, dar mai mult pentru ei. Să se bucure, să vadă și ei tot. Și ne-am încărcat bateriile”, a spus artista. 

Artista a recunoscut că ia în calcul posibilitatea de a se muta, la un moment dat, în Grecia, țară de care s-a îndrăgostit și pe care și-ar dori să o transforme într-o a doua casă.

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