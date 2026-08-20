Adda și Cătălin Rizea se gândesc să părăsească România? Țara în care artista vrea să se mute

Adda și Cătălin Rizea, unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, au vorbit recent despre planurile pe care le au pentru următorii ani. Artista a recunoscut că ia în calcul posibilitatea de a se muta, la un moment dat, în Grecia, țară de care s-a îndrăgostit și pe care și-ar dori să o transforme într-o a doua casă.

Adda își dorește să se mute în Grecia

O vacanță petrecută alături de părinții lor i-a oferit Addei ocazia să îi vorbească din nou soțului despre ideea de a părăsi România. Într-un interviu pentru Cancan, artista a povestit că Grecia a cucerit-o definitiv și că își dorește ca, în viitor, să aibă o locuință acolo.

„Am fost în Grecia și, sincer, tot îl bat pe Cătă la cap de ceva timp să ne mutăm acolo. A fost foarte frumos, da, dar eu vreau să mă mut acolo. La un moment dat să îmi iau o casă acolo. Am fost cu părinții, mama lui Cătă și părinții mei. Prima vacanță a lor. Noi ne-am dorit foarte mult să ne ducem părinții în Grecia, pentru că ei nu au mai fost niciodată. A fost o vacanță cumva în familie, dar mai mult pentru ei. Să se bucure, să vadă și ei tot. Și ne-am încărcat bateriile”, a spus artista.

Adda și Cătălin, prima vacanță cu părinții

Pentru Adda și Cătălin, vacanța a avut o însemnătate aparte, fiind prima experiență de acest fel alături de părinții lor. După o perioadă aglomerată, în care s-au împărțit între proiectele profesionale și viața de familie, câteva zile departe de rutină le-au oferit tuturor ocazia să se relaxeze și să se bucure unii de ceilalți.

„Da, și a fost foarte frumos și, sincer, aș mai fi stat. Pentru că a fost o vacanță în care ne-am plimbat, am mâncat, ne-am relaxat și am dormit foarte bine. Adică a fost fix ce aveam noi nevoie. Și, mai ales, că i-am văzut și pe ei fericiți. Ne-am încărcat cu bucuria lor, da.”

Cătălin Rizea a completat povestea și a dezvăluit că pentru părinții lor a fost prima ieșire în afara țării. Emoțiile acestora au fost atât de puternice, încât peisajele pe care le-au descoperit în Grecia i-au făcut să lăcrimeze.

„Adică au fost pentru prima dată afară din țară și a fost spectaculos. La fiecare peisaj le dădeau lacrimile.”



Cum depășesc Adda și Cătălin tensiunile din relație

Adda și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea mondenă și au împreună o familie consolidată de venirea pe lume a fiului lor, Alex. Cei doi au vorbit în repetate rânduri despre relația lor și despre modul în care reușesc să treacă peste momentele tensionate.

Artista spune că unul dintre secretele relației lor este faptul că nu lasă problemele să se acumuleze și preferă să discute imediat atunci când apare o neînțelegere. În plus, Adda consideră că într-un cuplu este esențial ca ambii parteneri să se poată exprima liber, fără teamă.

„Eu cred că de asta şi rezistă! Pentru că nu adunăm frustrări, supărări şi energie negativă. Rezolvăm problema pe moment şi găsim o soluţie la orice. Eu nu înţeleg cuplurile care nu vorbesc, de frică să nu se supere celălalt. Nu există aşa ceva. Iubirea este fără frică.

Dacă e iubire adevărată, poţi să fii TU 100%. Cu bune şi cu rele. Cu bucurii şi cu probleme. Cu certuri. Asta e viaţa. Fiecare relaţie e diferită. Noi aşa suntem. Şi uite că ne e bine. Noi gândim la fel în 99% din cazuri. Însă el este mai disciplinat şi mai diplomat pentru că a fost sportiv. Eu sunt o artistă zăpăcită şi nu îmi poate tăcea gura când mi se pune pata pe ceva. El ştie cum să dreagă situaţia cu mult calm, chiar dacă îi vine să urle”, a precizat, într-un interviu viva.ro.