 Decizia luată de Diana Matei după concertul de la Sala Palatului. Ce și-a propus anul acesta, de Sărbători: „Voi fi foarte selectivă”
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VideoDecizia luată de Diana Matei după concertul de la Sala Palatului. Ce și-a propus anul acesta, de Sărbători: „Voi fi foarte selectivă”

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Diana Matei este, la acest moment, una dintre cele mai apreciate soliste din România. Cântăreața se bucură de un mare succes la public, dar anul acesta de Sărbători și-a propus să fie foarte selectivă cu cântările la care va merge. Care este motivul? 

În vârstă de 45 de ani, Diana Matei are o căsnicie fericită cu Marian Cleante din 2018, dar relația lor durează de peste 20 de ani. Cei doi s-au cunoscut când artista avea doar 21 de ani, iar părinții acesteia nu au fost de acord cu relația lor, mai ales că soțul artistei era căsătorit pe vremea aceea și avea și 2 copii. Aceștia au împreună un fiu pe nume Ianis (11 ani), care le-a moștenit talentul muzical.

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Foto: Click!

Diana face o echipă de succes cu soțul ei pe scenă, iar ultimul lor concert de la Sala Palatului, la care au muncit opt luni de zile, a fost sold out. 

Click!: Diana Matei, ai avut un succes fulminant cu concertul de la Sala Palatului. Cât timp vă pregătiți voi pentru un eveniment de asemenea anvergură? 

Diana Matei: Concertul de la Sala Palatului a fost un succes, a fost sold out și mă bucur foarte mult că a ieșit așa cum mi-am dorit. A fost un an întreg de muncă asiduă, având în vedere că a fost primul nostru concert de asemenea anvergură. S-a lucrat  mult la logistica acestui concert, de fapt s-a lucrat condensat cam opt luni.  

Click!: Câți oameni ați fost pe scenă?

Diana Matei: Noi suntem pe scenă în acest moment 13-14 oameni, dar au fost undeva la 24 de oameni în echipa extinsă. După ce am terminat acest concert, de pe 8 octombrie am avut o pauză de o săptămână. Am dat întregii echipe de la social media, la muzicieni, la toți o pauză bine-meritată. Acum deja încep sărbătorile, ne pregătim intens pentru sărbători, pentru concertele de sărbători, pentru evenimentele private.

Anul acesta, voi fi foarte selectivă și nu voi lua de Revelion atât de multe concerte cum luam de obicei. Vor fi toate concertele doar în București. Mai mult, anul acesta consider că nu este cazul să cânt și a doua zi de Crăciun sau pe 1 ianuarie. 

Diana Matei și Marian Cleante au un fiu pe nume Ianis
Diana Matei și Marian Cleante au un fiu pe nume Ianis Foto: Facebook

„Sunt o mămică puțin mai severă”

Click!: Ai totuși un program încărcat, epuizant. Cum reușești să te împarți între scenă și îndatoririle de mămică? Uite tu acum ești la concert, ce face copilul? Cu cine a rămas acasă?

Diana Matei: Copilul și-a făcut temele la matematică și la limba română, le-am făcut mai devreme împreună. Am studiat o oră și jumătate cu el și la vioară. Astăzi, el a venit de la meditație unde a stat o oră și jumătate, pentru că el are trei ore de studiu pe zi.

Nu știu dacă reușesc să le fac pe toate cu succes, dar încerc să fac cât pot eu de bine și să accept faptul că, deși sunt extrem de perfecționistă și mie-mi place să fiu peste tot, nu poți totuși să excelezi în toate. E foarte greu și atunci încerc să le fac așa pe perioade de timp. 

Există și o doamnă care este cu noi în casă tot timpul, este totul controlat, trăim într-un mediu extrem de controlat.

Click!: Ești o mămică posesivă?

Diana Matei: Nu neapărat, dar sunt o mămică care se gândește întotdeauna la viitor și este foarte precaută, asta pot să spun. Sunt un pic mai severă, în sensul că sunt strictă și îmi place să respecte toată lumea în casă regulile.

Trebuie ca toată lumea să-și ducă la bun sfârșit îndatoririle. E foarte important să ne respectăm, să nu mințim, asta este de fapt de bază. Indiferent cât de complicate ar fi lucrurile, trebuie să spunem adevărul!

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