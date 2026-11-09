România TV a furat startul la filmările pentru Revelion! Sonia Trifan: „Am petrecut în avans cu Mitoșeru și Jean de la Craiova”. Unde merge de Sărbători?

Televiziunile au dat deja startul la filmările pentru Revelioane! Prima a fost România TV, unde artiștii s-au adunat vineri, cu mic cu mare, pentru a petrece noaptea dintre ani în avans. Designerița Sonia Trifan a fost acolo și ne-a povestit care a fost atmosfera în platou!

1/6 Sonia Trifan și Mihai Mitoșeru, la filmările pentru Revelionul de la România TV Foto: Click!

Va fi distracție mare de Revelion la România TV! Artiștii de seamă și figuri cunoscute din show-biz s-au adunat vineri, în studiourile televiziunii, la filmările pentru petrecerea ce se difuza în noaptea dintre ani.

Filmările la Revelionul România TV au durat șase ore! Ce artiști veți vedea?

Filmările au durat nu mai puțin de șase ore și au inclus vedete precum: Sonia Trifan( care a îmbrăcat și prezentatoarele postului), Gabriela Lucuțar, Mihai Mitoșeru, Jean de la Craiova, Talida Trofin sau Simona Gheorghe de la România TV.

Designerița Sonia Trifan a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, cum a fost atmosfera la filmări.

„Eu am stat cu Mitoșeru tot Revelionul, ne-am distrat și am râs pe parcursul celor șase ore cât au durat filmările. Deci noi, practic, am petrecut Revelionul înainte de Revelion. Și chiar ne-am distrat foarte bine împreună, am râs amândoi, am dansat.

Noi ne cunoaștem de 20 de ani și, chiar am și zis: uite ce prietenie avem noi de 20 de ani și uite că acesta este primul Revelion pe care l-am petrecut împreună în atâția ani. În rest, m-am întâlnit cu prieteni foarte buni și foarte vechi și m-am simțit foarte bine. M-am întâlnit cu Gabriela Lucuțar, <<Regina Întunericului>>, cu Jean de la Craiova m-am distrat de minune în cabina de machiaj, ne-a povestit, ne-a spus tot felul de bancuri, de glume. A fost foarte, foarte frumos, m-am simțit ca și când aș fi petrecut Revelionul cu adevărat.

Rochia mi-am făcut-o cu o noapte înainte pentru că am vrut să am o ținută nou-nouță pentru filmările de Revelion. Mi-a cusut-o croitoreasa mea exact în noaptea dinaintea filmărilor. Pe drum către România TV, la fiecare semafor, eu mai coseam câte un accesoriu pe ea, și când am ajuns și am parcat la România TV era și rochia mea gata. Da, a fost chiar foarte frumos. În noaptea de Revelion, ne veți vedea acolo toată noaptea”, ne-a dezvăluit designerița.

„Când am plecat de acolo, mă dureau picioarele”

Designerița s-a distrat mai ceva ca la Revelionul propriu-zis, unde nu a mai dansat de ani buni.

„Eu de obicei, la Revelioane, nu obișnuiesc să dansez, stau mai mult acolo la masă și fac poze pentru mine și pentru prietenii mei. Dar aici, atât de mult cât am putut să dansez, n-am dansat niciodată. Când am plecat de acolo, efectiv, mă dureau picioarele.

Am dansat mult, am râs, m-am simțit extraordinar de bine, așa cum de obicei eu nu fac la Revelion. Pentru mine, acesta chiar a fost Revelionul propriu-zis”, a mai povestit Sonia Trifan, în exclusivitate pentru Click!

Unde face designerița Revelionul?

Sonia Trifan și iubitul ei francez vor petrece Revelionul în țară, pentru că designeriță are de onorat foarte multe comenzi de ținute pentru noaptea dintre ani.

„Revelionul îl petrecem în București. Eu lucrez până în seara de Revelion. Am rochii de dat clientelor mele. Dar, pe 2 ianuarie vom pleca din țară”, a mai precizat Sonia Trifan, pentru Click!

Super-Revelionul României de la România TV a fost una dintre cele mai urmărite emisiuni de la trecerea dintre ani, la edițiile precedente. Postul a înregistrat cifre de audiență foarte ridicate, în anii trecuți, clasându-se în topul preferințelor românilor în noaptea de Anul Nou.