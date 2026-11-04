 La ce intervenție estetică a apelat Sonia Trifan? Iubitul a rămas mut când a văzut-o! Cum a ajuns pe mâinile medicului Biancăi Drăgușanu?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

La ce intervenție estetică a apelat Sonia Trifan? Iubitul a rămas mut când a văzut-o! Cum a ajuns pe mâinile medicului Biancăi Drăgușanu?

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Creatoarea de modă Sonia Trifan e în mare formă în ultima perioadă. Blonda radiază de când cu noul iubit. Mai nou, și-a făcut și o intervenție estetică cu care l-a cucerit definitiv. 

Sonia Trifan, o nouă intervenție estetică
1/5
Sonia Trifan, o nouă intervenție estetică Foto: Click!

Sonia Trifan strălucește de când noul ei iubit, un om de afaceri care stă în Franța și care o ține în puf și îi face toate mofturile. 

 „Îmi doream să scap de excesul de piele de deasupra pleoapelor”

Celebra creatoare de modă a decis să-și facă zilele trecute mici corecturi la chipul ei de păpușă. Și-a făcut o intervenție estetică de corectare a pleoapelor la deja cunoscutul medic Auday Al-Ahmad, prietenul Biancăi Drăgușanu. 

„De foarte mult timp, îmi doream să-mi fac acest cadou mie însămi. Să găsesc medicul potrivit, acel doctor căruia să-i pot încredința această dorință și care să-mi dea curajul să fac pasul spre un brow lift.

Îmi doream enorm să scap de excesul de piele de deasupra pleoapelor, de aspectul sprâncenelor care nu erau ridicate natural și, mai ales, de disconfortul pe care îl aveam dimineața și atunci când mă machiam.

 După îndelungi căutări, am întâlnit un medic minunat, care a fost exact ceea ce îmi doream! Și am decis să fac acest pas”, a spus Sonia Trifan, pentru Click!

Auday Al-Ahmad e prietenul Biancăi Drăgușanu
Auday Al-Ahmad e prietenul Biancăi Drăgușanu Foto: Facebook

„Este prima mea intervenție chirurgicală de acest gen”

Blonda e foarte mulțumită de rezultatul intervenției, așa că o va duce și pe mama ei la medicul vedetelor. 

„Este prima mea intervenție chirurgicală de acest gen și sunt extrem de fericită de alegerea făcută!

 Experiența a fost mult mai ușoară decât mi-aș fi imaginat. Fără durere, fără vânătăi, iar în aproximativ 40 de minute eram deja gata să plec acasă. Mi-am putut continua activitatea și munca aproape ca într-o zi obișnuită.

 Consider că această procedură poate fi o soluție minunată pentru persoanele care se confruntă cu aceeași problemă: exces de piele deasupra pleoapelor și sprâncene care au nevoie de o ridicare. 

Eu aveam nativ o problemă cu pielea lăsată la pleoape (o mascam cu ajutorul machiajului înainte). Aceeași problemă o are și mama mea și am decis să o duc și pe ea să-și facă o astfel de intervenție”, a mai spus designerița, în exclusivitate pentru Click!

Ghid de cumpărături

sanda ladosi si bogdan
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția” PrimeTime
horoscop
Zodiile care primesc răsplata Universului între 5 și 16 noiembrie! După luni de încercări, norocul se întoarce în viața acestor nativi Horoscop
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Cutremur în vestiar: antrenorul le-a zis tuturor că pleacă după meciul din weekend! Echipa din SuperLigă e în criză www.fanatik.ro
image
Un sat cu 321 de locuitori caută barman pentru singurul pub. Chiria acolo e câteva sute de lei observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” as.ro
image
Cine este Mihaela Pleșa, românca care face legea în America. Fiica unor refugiați din comunism a scris istorie în Texas playtech.ro
image
De ce nu-l joacă Reghecampf pe Batubinsika?! Cifrele nu mint! www.fanatik.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
Design fără titlu (6) png
Spectacol de eleganță la New York! Cele mai cunoscute vedete au defilat în ținute spectaculoase la CFDA Fashion Awards Vedete internaționale
banner ramona de la clejani jpg
#Exclusiv Click!
Familia Clejanilor, din nou în centrul atenției! Mesaj neașteptat după o perioadă tensionată: „Să asculte de tatăl lui și va fi bine!” Vedete românești
dani otil jpg
Ghinion teribil pentru Dani Oțil. A rămas fără bani. „De aia în filmele americane bat ăștia aparatele” Vedete românești
John Ritter, Amy Yasbeck foto Profimedia jpg
Văduva lui John Ritter continuă să vorbească cu răposatul actor chiar și după 23 de ani de la moartea acestuia Vedete internaționale
Brigitte Bardot foto Profimedia jpg
19 scrisori de dragoste ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație. Cui îi erau adresate Vedete internaționale
mira si ian
#Insula iubirii
Fosta iubită a Mirei de la Insula Iubirii, dezvăluiri bombă despre relația lor! Ce spune despre Ian și concurentă Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
Pe ce tarife astronomice cântă artiștii de Revelion? Mihai Trăistariu: „Anul acesta, am vrut o schimbare” Smiley și Velea, cei mai scumpi Vedete românești
Adrian Văncică jpg
Ce spune Adrian Văncică despre viitorul serialului „Las Fierbinți” și prețurile biletelor la cinema: „Suntem într-o altă realitate” Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net