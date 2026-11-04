La ce intervenție estetică a apelat Sonia Trifan? Iubitul a rămas mut când a văzut-o! Cum a ajuns pe mâinile medicului Biancăi Drăgușanu?

Creatoarea de modă Sonia Trifan e în mare formă în ultima perioadă. Blonda radiază de când cu noul iubit. Mai nou, și-a făcut și o intervenție estetică cu care l-a cucerit definitiv.



1/5 Sonia Trifan, o nouă intervenție estetică Foto: Click!

Sonia Trifan strălucește de când noul ei iubit, un om de afaceri care stă în Franța și care o ține în puf și îi face toate mofturile.



„Îmi doream să scap de excesul de piele de deasupra pleoapelor”

Celebra creatoare de modă a decis să-și facă zilele trecute mici corecturi la chipul ei de păpușă. Și-a făcut o intervenție estetică de corectare a pleoapelor la deja cunoscutul medic Auday Al-Ahmad, prietenul Biancăi Drăgușanu.

„De foarte mult timp, îmi doream să-mi fac acest cadou mie însămi. Să găsesc medicul potrivit, acel doctor căruia să-i pot încredința această dorință și care să-mi dea curajul să fac pasul spre un brow lift.

Îmi doream enorm să scap de excesul de piele de deasupra pleoapelor, de aspectul sprâncenelor care nu erau ridicate natural și, mai ales, de disconfortul pe care îl aveam dimineața și atunci când mă machiam.

După îndelungi căutări, am întâlnit un medic minunat, care a fost exact ceea ce îmi doream! Și am decis să fac acest pas”, a spus Sonia Trifan, pentru Click!

Auday Al-Ahmad e prietenul Biancăi Drăgușanu Foto: Facebook

„Este prima mea intervenție chirurgicală de acest gen”

Blonda e foarte mulțumită de rezultatul intervenției, așa că o va duce și pe mama ei la medicul vedetelor.

„Este prima mea intervenție chirurgicală de acest gen și sunt extrem de fericită de alegerea făcută!

Experiența a fost mult mai ușoară decât mi-aș fi imaginat. Fără durere, fără vânătăi, iar în aproximativ 40 de minute eram deja gata să plec acasă. Mi-am putut continua activitatea și munca aproape ca într-o zi obișnuită.

Consider că această procedură poate fi o soluție minunată pentru persoanele care se confruntă cu aceeași problemă: exces de piele deasupra pleoapelor și sprâncene care au nevoie de o ridicare.

Eu aveam nativ o problemă cu pielea lăsată la pleoape (o mascam cu ajutorul machiajului înainte). Aceeași problemă o are și mama mea și am decis să o duc și pe ea să-și facă o astfel de intervenție”, a mai spus designerița, în exclusivitate pentru Click!