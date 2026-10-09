Sonia Trifan, primele imagini cu noul iubit, la cinci ani de la divorț! Cine e bărbatul care i-a furat inima?

Surpriză mare în show-biz! Cunoscuta creatoare de modă Sonia Trifan simte, din nou, fiorii dragostei, la cinci ani de la divorț. Fotoreporterii Click! au suprins imagini fierbinți cu designerița de mână cu actualul iubit, pe străzile din centrul Capitalei. Click! a aflat cine e bărbatul pentru care blonda face „naveta” foarte des, în ultima vreme, tocmai în Franța?

1/10 Sonia Trifan și noul iubit la terasă Foto: click.ro

Sonia Trifan iubește din nou! La cinci ani de la divorțul de fostul soț fotbalistul Andrei Neagoe, creatoarea de modă și-a refăcut viața personală. Este mai îndrăgostită ca niciodată, iar Click! a surprins primele imagini cu frumoasa designeriță, care recent a sărbătorit 18 ani de carieră în modă, și noul bărbat din viața ei.

Sonia Trifan a ieșit la masă pe Beller, cu iubitul și prietena Jasmine

Cunoscuta designeriță și-a ținut ascunsă până acum de ochii presei noua relație. De la divorț, blonda nu s-a mai afișat cu nici un bărbat, însă iată că fotoreporterii Click! au fost pe fază și vă prezintă primele imagini cu iubitul actual al creatoarei de modă, care a sosit, în cursul de joi, în țară și a fost întâmpinat la aeroport de către designeriță.

Câteva ore mai târziu, aceștia au ieșit să ia masa la un local de fițe din zona Radu Beller, acolo unde cei doi porumbei și locuiesc împreună. Îndrăgostiții au fost însoțiți de două prietene apropiate ale creatoarei de modă, printre care și celebra dansatoare Jasmine.

Atmosfera de la masă a fost foarte animată, iar Sonia a fost toată numai un zâmbet, semn că este din cale afară de îndrăgostită. Iubitul, la rândul lui, nu a scăpat-o din ochi și i-a făcut toate poftele. După ce au terminat de servit masa, Sonia Trifan s-a îndreptat împreună cu iubitul care a ținut-o strâns de mână spre locuința lor din aceeași zonă.

Cine e bărbatul care o răsfață pe frumoasa creatoare de modă?

Deși Sonia Trifan a încercat să-și țină pe cât se poate departe de ochii presei noua relație, sursele Click! au aflat cine este noul bărbat din viața creatoarei de modă. Acesta este un potent om de afaceri român, care însă stă mai mult prin Franța, mai precis, la Nisa, unde deține o serie de proprietăți. Așa se explică și desele plecări ale designeriței în Franța din ultima vreme, aceasta mergând foarte des să-și viziteze iubitul.

De data aceasta, bărbatul a fost cel care a venit în România pentru a fi alături de iubita lui celebră. Contactată de Click!, Sonia Trifan a refuzat să dea detalii despre noua ei relație, designerița evitând să-și mai expună viața personală în urma divorțului. Mai mult, se pare că nici noului iubit al designeriței nu-i place prea tare publicitatea, acesta preferând discreția totală. Cert este că cei doi sunt foarte îndrăgostiți și preferă să-și trăiască iubirea în liniște, relația lor durând de ceva timp.