Diana Matei, mai îndrăgostită ca niciodată de Marian Cleante: „Sunt o femeie norocoasă, sunt iubită și iubesc!”

Diana Matei traversează o perioadă în care pare să aibă toate motivele să zâmbească.

Foto: click.ro

Artista muncește intens la noile sale proiecte, se pregătește pentru un eveniment important la Sala Palatului, este atentă la siluetă și, poate cel mai important, se declară o femeie împlinită sentimental. Alături de Marian Cleante, partenerul său de viață, Diana Matei spune că se bucură de o iubire împărtășită și de o familie frumoasă.

„Aștept să văd ce îmi pregătește viața”

1/8 Diana Matei traversează o perioadă în care pare să aibă toate motivele să zâmbească Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Diana Matei și-a sărbătorit ziua de naștere cu mare fast, într-o atmosferă pe măsura momentului pe care îl traversează. Artista spune că se simte bine din toate punctele de vedere și că perioada aceasta este una productivă și constructivă profesional. Are proiecte noi, muncește mult și își dorește să se bucure din plin de viață.

„Sunt o femeie norocoasă, sunt iubită și iubesc. E foarte frumos când ai parte de o dragoste și o iubire împărtășită! Aștept să văd ce îmi pregătește viața de acum încolo din punct de vedere profesional, pentru că muncesc mult și pregătesc proiecte frumoase”, ne-a declarat Diana Matei exclusiv pentru Click.

Program de disciplină la sală

Deși are un program încărcat, artista nu renunță la sport și încearcă să își păstreze rutina. Diana Matei merge constant la sală și spune că își dorește să ajungă la antrenament de aproximativ patru ori pe săptămână.

„Mă duc la sală și încerc să ajung de patru ori pe săptămână și mențin o constantă. Dintotdeauna țin dietă, gătesc bine, dar nu mai vreau să o fac, pentru că atunci când gătesc și mănânc”, povestește ea cu umor.

Dincolo de scenă și de preocuparea pentru felul în care arată, celebra artistă este și o mamă implicată. Fiul ei, Ianis, intră într-o nouă etapă a vieții școlare, iar părinții îl pregătesc pentru provocările care îl așteaptă.

„Ianis trece într-o altă etapă, începe școala, trece în clasa a cincea. Se pregătește, l-am pregătit și noi că o să fie o perioadă mai grea. Eu zic că s-a mai maturizat”, ne-a mai spus artista.

Cine îl ajută pe Ianis la teme?

La capitolul școală, Diana Matei și Marian Cleante se implică amândoi, însă artista recunoaște că ea este cea care petrece ceva mai mult timp cu Ianis atunci când vine vorba despre teme.

„Amândoi îl ajutăm la teme, eu cred că îl ajut mai mult. De fotbal și de vioară se ocupă soțul meu cu el”, ne-a mai spus Diana.

Iar relația dintre Marian și fiul lor este una extrem de apropiată. Artistul petrece mult timp cu Ianis, mai ales pentru studiul viorii.

„Soțul meu își petrece foarte mult timp cu fiul nostru. Trei-patru ore de vioară face cu el pe zi”, am mai aflat de la vedetă.

Dacă Ianis are parte de susținerea ambilor părinți, Diana și Marian își găsesc în continuare timp și pentru ei. După atâția ani împreună, cei doi spun că sunt aproape mereu unul lângă celălalt și își păstrează momentele lor.

„Eu și soțul meu suntem tot timpul împreună, avem momentele noastre, ne luăm câteva vacanțe. Acum muncim mult pentru concertul nostru de la Sala Palatului și toată energia noastră se duce acolo”, completează Diana Matei.

Pentru Diana Matei, perioada aceasta înseamnă, așadar, iubire, familie și multă muncă. Își dorește să trăiască frumos fiecare etapă și să se bucure de ceea ce a construit alături de Marian și Ianis.

„Sunt o femeie norocoasă, sunt iubită și iubesc”, spune artista, iar mărturisirea ei pare să rezume cel mai bine momentul pe care îl trăiește: o perioadă în care are grijă de ea, este prezentă în viața fiului său, își iubește soțul și pregătește noi proiecte profesionale.